Что вас ожидает:Будем счастливы отвезти вас туда, где обосновался преподобный Сергий Радонежский, преклониться его святым мощам.
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел)
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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А-Тур
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