А-Тур – Гид из Ярославля

Сергиев Посад — это такая роскошь, которую нужно видеть своими глазами! Золото куполов, мозаики, росписи, иконы Андрея Рублёва, усыпальница Годуновых, башни и колокольни, вкусные и необычные монастырские напитки и потрясающий музей-заповедник!