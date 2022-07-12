Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами и историческими местами. В апреле и октябре также можно посетить эти места, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой путешествие может быть ограничено погодными условиями, но снежные пейзажи добавят особую атмосферу.

Вас ждёт увлекательное путешествие в Ростов Великий и Переславль-Залесский. Исследуйте архитектурные памятники, такие как Успенский собор и Спасский собор 12 века. Откройте для себя духовные обители и узнайте о жизни местных святых. Насладитесь пейзажами озера Неро и Плещеева озера, которые окружают эти древние города. Это путешествие подарит вам возможность прикоснуться к истории и почувствовать дух прошлого

Описание экскурсии

Древний град Ростов Великий на озере Неро

Вы взглянете на патриархальный уездный город 19 века со звонницы кремля, рассмотрите убранство монументального Успенского собора и погрузитесь в мир дореволюционного купечества на прогулке по Гостиным рядам. А еще «возьмете штурмом» крепостные земляные валы и увидите озеро Неро, вокруг которого проходит вся жизнь ростовцев. В завершение я познакомлю вас с двумя важнейшими духовными обителями: Спасо-Яковлевским и Варницким монастырями, в последнем из которых родился преподобный Сергий Радонежский.

Исторический тракт

В следующий город вы отправитесь по главной дороге Руси на Север, нынешней трассе М8. Поговорим о том, как Ломоносов прошел путь от поморского рыбака до академика, и как в старину ездили купцы, цари и богомольцы на Русский Север. Также вы узнаете, на чем перемещались наши предки и как Почта России связана с простым ямщиком Гаврилой в современности.

Переславль-Залесский на берегах Плещеева озера

Вы посетите историческую Красную площадь и место рождения Александра Невского в палатах переславских князей. Осмотрите старейшее здание Ярославской области — Спасский собор 12 века. Прогуляетесь по земляным валам 12 века. Окинете взглядом панорамы города на десятки километров с колокольни Горицкого монастыря. В музее Ботик Петра Первого узнаете историю появления военно-морского флота России в 17 веке на берегах Плещеева озера. А еще мы побываем в древних средневековых монастырях, где поговорим о жизни местных святых.

Организационные детали