Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский

Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца

Артём
Артём – Гид из Ярославля
Величие, духовная стать и прекрасно сохранившееся архитектурное наследие — под знаком этой триады пройдет ваше путешествие в два средневековых города.

Вы узнаете о знаковых монастырях и местных святых, купеческих традициях, древнем тракте на Русский Север и петровском флоте.

Побываете на самых крупных и красивых 🤩 озерах региона и оцените пейзажи «Ярославской Гардарики».
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский

Что вас ожидает

Древний град Ростов Великий на озере Неро
Вы взглянете на патриархальный уездный город 🏙️ 19 века со звонницы кремля, рассмотрите убранство монументального Успенского собора и погрузитесь в мир дореволюционного купечества на прогулке 👣 по Гостиным рядам. А еще «возьмете штурмом» крепостные земляные валы и увидите озеро Неро, вокруг которого проходит вся жизнь ростовцев. В завершение я познакомлю вас с двумя важнейшими духовными обителями: Спасо-Яковлевским и Варницким монастырями, в последнем из которых родился преподобный Сергий Радонежский.

Исторический тракт
В следующий город 🏙️ вы отправитесь по главной дороге Руси на Север, нынешней трассе М8. Поговорим о том, как Ломоносов прошел путь от поморского рыбака до академика, и как в старину ездили купцы, цари и богомольцы на Русский Север. Также вы узнаете, на чем перемещались наши предки и как Почта России связана с простым ямщиком Гаврилой в современности.

Переславль-Залесский на берегах Плещеева озера
Вы посетите историческую Красную площадь и место рождения Александра Невского в палатах переславских князей. Осмотрите старейшее здание Ярославской области — Спасский собор 12 века. Прогуляетесь 👣 по земляным валам 12 века. Окинете взглядом панорамы города на десятки километров с колокольни Горицкого монастыря. В музее Ботик Петра Первого узнаете историю 📖 появления военно-морского флота России в 17 веке на берегах Плещеева озера. А еще мы побываем в древних средневековых монастырях, где поговорим о жизни местных святых.

Организационные детали

  • Если вы не на своей машине, транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль (иномарка) — 5000 руб., минивэн — 6500 руб.
  • Входные билеты 🎫 в Ростовский кремль не включены в стоимость — 70 руб. /человека. По желанию можно провести экскурсию ⛳ по территории музея — 1000 руб. /группу.
  • В Переславле-Залесском вам потребуются билеты 🎫 в музей 🖼 Ботик Петра Первого — 150 руб. /человека
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или мой коллега, также профессиональный гид
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Из Ярославля — в Ростов Великий и Переславль-Залесский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
Мне 29 лет, я настоящий фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования - историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического наследия России. Работаю профессиональным экскурсоводом с 2011 года, в том числе, за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Также организовываю поездки по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ.
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