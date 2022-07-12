Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский на вашем авто
Путешествие на авто из Ярославля в два средневековых города подарит вам уникальные впечатления и возможность увидеть величие архитектурного наследия
Вас ждёт увлекательное путешествие в Ростов Великий и Переславль-Залесский. Исследуйте архитектурные памятники, такие как Успенский собор и Спасский собор 12 века. Откройте для себя духовные обители и узнайте о жизни местных святых. Насладитесь пейзажами озера Неро и Плещеева озера, которые окружают эти древние города. Это путешествие подарит вам возможность прикоснуться к истории и почувствовать дух прошлого
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами и историческими местами. В апреле и октябре также можно посетить эти места, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой путешествие может быть ограничено погодными условиями, но снежные пейзажи добавят особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Успенский собор
Спасский собор
Ростовский кремль
Горицкий монастырь
Музей Ботик Петра Первого
Описание экскурсии
Древний град Ростов Великий на озере Неро
Вы взглянете на патриархальный уездный город 19 века со звонницы кремля, рассмотрите убранство монументального Успенского собора и погрузитесь в мир дореволюционного купечества на прогулке по Гостиным рядам. А еще «возьмете штурмом» крепостные земляные валы и увидите озеро Неро, вокруг которого проходит вся жизнь ростовцев. В завершение я познакомлю вас с двумя важнейшими духовными обителями: Спасо-Яковлевским и Варницким монастырями, в последнем из которых родился преподобный Сергий Радонежский.
Исторический тракт
В следующий город вы отправитесь по главной дороге Руси на Север, нынешней трассе М8. Поговорим о том, как Ломоносов прошел путь от поморского рыбака до академика, и как в старину ездили купцы, цари и богомольцы на Русский Север. Также вы узнаете, на чем перемещались наши предки и как Почта России связана с простым ямщиком Гаврилой в современности.
Переславль-Залесский на берегах Плещеева озера
Вы посетите историческую Красную площадь и место рождения Александра Невского в палатах переславских князей. Осмотрите старейшее здание Ярославской области — Спасский собор 12 века. Прогуляетесь по земляным валам 12 века. Окинете взглядом панорамы города на десятки километров с колокольни Горицкого монастыря. В музее Ботик Петра Первого узнаете историю появления военно-морского флота России в 17 веке на берегах Плещеева озера. А еще мы побываем в древних средневековых монастырях, где поговорим о жизни местных святых.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем транспорте
Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию) в музеи Ростова великого («Ростовский кремль») и Переславля — от 100 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведу я или в случае моей болезни доверенный гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 633 туристов
Я фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования — историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического читать дальшеуменьшить
наследия России.
Работаю гидом с 2010 года, в том числе за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ с опытными коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Наша автомобильная поездка в Ростов Великий и Переяславль-Залесский прошла очень хорошо. Большое спасибо гиду Артему, который активно делился информацией о посещаемых нами объектах и организовал посещение ресторана с дегустацией ряпушки. Результат - крайне познавательный и полезный.
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Е
Елена
Артём отличный гид, влюблённый в своё дело. Интересный рассказчик, очень приятный, доброжелательный. С удовольствием вернулись бы к нему на другие экскурсии! Спасибо большое!
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Е
Екатерина
Поездка просто замечательная! Гид Артем очень эмоционально и интересно рассказывает! Нам немного не повезло с погодой, но Артем скрасил этот момент. Благодарю!
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