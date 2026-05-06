Предлагаю вам рассмотреть орган не как «самый большой инструмент», а как живой голос церковного пространства. Знакомство с ним лучше начинать у него в гостях — в кирхе Святых Петра и Павла.
Рассказ об этом удивительном инструменте и ярославском лютеранстве будет чередоваться с живым исполнением золотого фонда органного репертуара.
Описание экскурсии
Мы встретимся у лютеранской кирхи Святых Петра и Павла, познакомимся с её историей и поднимемся на хоры к органу. При желании вы сможете сфотографироваться за органным пультом.
Поговорим, чем лютеранство отличается от православия и были ли в Ярославле лютеране.
Вы узнаете, что общего у лютеранской кирхи и Гостиного Двора. Услышите о здешних немцах и одном из самых известных ярославцев 19 века. — Петре Ольденбургском.
Послушаете золотой фонд органного репертуара: «Токкату и фугу ре минор» и другие произведения великого Иоганна Себастьяна Баха, фрагменты концертов Антонио Вивальди и джазовые композиции.
Организационные детали
Во время экскурсии запрещается трогать органные трубы руками и облокачиваться на перила эмпоры.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кирхе Святых Петра и Павла
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ярославле
Я — органист действующей Евангелическо-лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Закончила по классу органа музыкальный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Если вам интересны темы европейской христианской духовности и органная музыка, жду вас у себя на экскурсиях в лютеранской кирхе.
