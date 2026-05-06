Предлагаю вам рассмотреть орган не как «самый большой инструмент», а как живой голос церковного пространства. Знакомство с ним лучше начинать у него в гостях — в кирхе Святых Петра и Павла. Рассказ об этом удивительном инструменте и ярославском лютеранстве будет чередоваться с живым исполнением золотого фонда органного репертуара.

Описание экскурсии

Мы встретимся у лютеранской кирхи Святых Петра и Павла, познакомимся с её историей и поднимемся на хоры к органу. При желании вы сможете сфотографироваться за органным пультом.

Поговорим, чем лютеранство отличается от православия и были ли в Ярославле лютеране.

Вы узнаете, что общего у лютеранской кирхи и Гостиного Двора. Услышите о здешних немцах и одном из самых известных ярославцев 19 века. — Петре Ольденбургском.

Послушаете золотой фонд органного репертуара: «Токкату и фугу ре минор» и другие произведения великого Иоганна Себастьяна Баха, фрагменты концертов Антонио Вивальди и джазовые композиции.

Во время экскурсии запрещается трогать органные трубы руками и облокачиваться на перила эмпоры.