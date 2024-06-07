Полюбуемся самым древним памятником Ярославля, чьи стены помнят Ивана Грозного.
Бывший Спасо-Преображенский собор, который часто ошибочно называют Ярославским кремлём — то самое место, с которого стоит начать знакомство с нашим городом. На экскурсии вы узнаете его историю, рассмотрите архитектуру. Я расскажу были и небылицы, которых немало накопилось за 8 веков жизни обители.
Бывший Спасо-Преображенский собор, который часто ошибочно называют Ярославским кремлём — то самое место, с которого стоит начать знакомство с нашим городом. На экскурсии вы узнаете его историю, рассмотрите архитектуру. Я расскажу были и небылицы, которых немало накопилось за 8 веков жизни обители.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древняя обитель
Гуляя по территории, вы увидите Спасо-Преображенский собор, самое древнее здание Ярославля. Услышите, почему князь Константин именно здесь основал монастырь и за что Иван Грозный жаловал эту обитель. За прогулкой мы рассмотрим и другие архитектурные памятники 16 века.
Знакомство с историей
Вы узнаете о пребывании здесь ополчения Минина и Пожарского и о том, как ярославская копейка «всю Россию спасла». Какая башня монастыря оказалась на тысячной купюре? И как связано с монастырём «Слово о полку Игореве»? Об этом и о многом другом расскажу вам на экскурсии.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается экскурсионный музейный билет: 1100 руб. (для компании до 7 человек), от 7 человек — 150 руб. /чел.
- Мы не посещаем музейные экспозиции. После экскурсии можно посетить любую экспозицию самостоятельно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 508 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Давайте знакомиться — меня зовут Лариса. Много лет я занималась журналистикой, сейчас работаю в Ярославском музее-заповеднике, закончила курсы экскурсоводов. Конечно, я далеко не «википедия», но знаю немало интересных историй про родной город и умею нескучно их рассказывать. Приезжайте, погуляем вместе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
7 июня 2024
Прекрасная экскурсия, огромная благодарность экскурсоводу Ларисе. Впечатление великолепное.
Елена
8 мая 2024
7 мая мы познакомились с замечательным экскурсоводом по Ярославлю -Ларисой. Её рассказ был наполнен интересными фактами и эпизодами, шутками и прибаутками, стихотворениями и цитатами. Наиболее крылатые фразы мы усердно записывали за ней. Время пролетело незаметно, несмотря на холодную погоду. Лариса- эрудированный и обаятельный собеседник. Общение с ней оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую Ларису для знакомства с Ярославлем.
Ю
Юлия
15 апр 2024
Обзорная экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю началась снаружи, где мы ознакомились с историей Ярославля и самого монастыря. Дальше экскурсовод показала все основные интересные места внутри. Многое вспомнили и многое узнали. Было
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