Полюбуемся самым древним памятником Ярославля, чьи стены помнят Ивана Грозного. Бывший Спасо-Преображенский собор, который часто ошибочно называют Ярославским кремлём — то самое место, с которого стоит начать знакомство с нашим городом. На экскурсии вы узнаете его историю, рассмотрите архитектуру. Я расскажу были и небылицы, которых немало накопилось за 8 веков жизни обители.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древняя обитель

Гуляя по территории, вы увидите Спасо-Преображенский собор, самое древнее здание Ярославля. Услышите, почему князь Константин именно здесь основал монастырь и за что Иван Грозный жаловал эту обитель. За прогулкой мы рассмотрим и другие архитектурные памятники 16 века.

Знакомство с историей

Вы узнаете о пребывании здесь ополчения Минина и Пожарского и о том, как ярославская копейка «всю Россию спасла». Какая башня монастыря оказалась на тысячной купюре? И как связано с монастырём «Слово о полку Игореве»? Об этом и о многом другом расскажу вам на экскурсии.

Организационные детали