Е Елена Были на автобусной экскурсии в Толгский женский монастырь. Экскурсия очень понравилась. Ехали в мини группе 10 чел. По дороге слушали рассказ про достопримечательности города Ярославля. В монастыре экскурию провела настоятельница, не помню имя. Очень интересно и познавательно. Монастырь очень красивый, ухоженная территория. Есть кедровый парк, выход к реке Волга. Рекомендую 100%

А Анна Отличная экскурсия. Красивый, в идеальном порядке монастырь. Очень интересная экскурсия по монастырю, проводит монахиня. Открытый, принимающий всех монастырь. Конечно лучше посетить в летнее время. Но и осенью, есть свой плюс, отсутствие толп туристов. Организатор все отлично организовал. Спасибо.

O OKSANA Всё понравилось

В Виктория Очень хорошая экскурсия, у нас была группа из 6 человек, нас везли на минивене, экскурсовод во время пути рассказывал нам о самом городе и его окрестностях. Сам монастырь нам очень понравился, везде провели, все показали и обратно привезли. В общем всем советую.

А Анна Экскурсия понравилась, все было четко и во время организованно. Экскурсовод Ольга рассказывала интересно, на интересующие вопросы отвечала с удовольствием.

В Валерия Экскурсия очень понравилась, территория очень ухоженная, только приятные впечатления

И Инна Выбрала эту экскурсию, прочитаю отзывы туристов. Надеялась. что экскурсию по монастырю будут вести монахини, но этого не случилось. Да, Алексей порассказывал о монастыре, но этого не достаточно, тем более экскурсия стоит не дешево. В самом храме пристраивались к другим группам, слушали, что рассказывают монахини об иконах, о чудесах толгской иконы.

К Кристина Прекрасная организация, увлекательный рассказывал гида, очень умиротворенное место, забываешь обо всем. В монастыре экскурсию проводит матушка.

Экскурсию рекомендую!!

М Макаров Экскурсия в обитель была познавательна и интересна. Впечатления самые приятные. Спасибо!

Г Галина Очень интересная и содержательная экскурсия. Нам немного не повезло с погодой, был дождь, экскурсия в основном проходит на территории монастыря. Рекомендую к посещению в сухую погоду.

В Виктория Подача материала интересная и захватывающая.

Е Елена Экскурсия понравилась, все ьыло хорошо, рекомендуем. Экскурсовод замкчательный.

А Астафьева Посещение Толгской обители 23 сентября оставило очень приятное впечатление. Экскурсия была хорошо организована, по дороге в монастырь и обратно экскурсовод Николай интересно рассказывал об истории Ярославля. Экскурсию по территории монастыря проводила одна из монахинь, очень интересно рассказав об истории и архитектуре об его истории и архитектуре. Особенно впечатлила атмосфера умиротворения и духовности. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой.

Е Елена Экскурсия очень понравилась. Получили массу положительных эмоций. Сам монастырь и его территория это просто чудо на ладонях земли. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала про все достопримечательности, время пролетело не заметно.