Выберите экскурсию с речной прогулкой по Волге или автобусный тур с осмотром кедровой рощи и архитектурных памятников.
Описание экскурсии
Толгский монастырь:
- история и духовность.
- Откройте для себя одну из главных духовных жемчужин Ярославской земли — Свято-Введенский Толгский монастырь. Эта древняя обитель, основанная в XIV веке, сочетает в себе богатую историю, уникальную архитектуру и особую атмосферу умиротворения. Выберите подходящий формат экскурсии, чтобы погрузиться в мир православной культуры и насладиться красотой этого святого места.
- Древняя история и архитектура.
- Монастырь был основан в 1314 году епископом Прохором и изначально выполнял оборонительную функцию, защищая северные подступы к Ярославлю. Вы увидите уникальные архитектурные памятники XVII века, включая самый древний храм обители — Крестовоздвиженский собор 1625 года, а также ценнейшие фрески и белокаменные своды.
- Духовные святыни и природа.
- В монастыре хранится чудотворная Толгская икона Божией Матери — главная святыня ярославской земли. Вы прогуляетесь по знаменитой кедровой роще, посаженной, по преданию, во времена Ивана Грозного, и сможете понаблюдать за черными лебедями, которые стали символом этой обители.
Вторник, суббота и воскресенье в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Введенский Толгский женский монастырь
- Крестовоздвиженский собор
- Набережная Волги
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Путевая экскурсия
- Экскурсия по монастырю
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленская площадь, у входа в музей-заповедник
Завершение: Исторический центр Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота и воскресенье в 10:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 145 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 ноя 2025
Были на автобусной экскурсии в Толгский женский монастырь. Экскурсия очень понравилась. Ехали в мини группе 10 чел. По дороге слушали рассказ про достопримечательности города Ярославля. В монастыре экскурию провела настоятельница, не помню имя. Очень интересно и познавательно. Монастырь очень красивый, ухоженная территория. Есть кедровый парк, выход к реке Волга. Рекомендую 100%
А
Анна
2 ноя 2025
Отличная экскурсия. Красивый, в идеальном порядке монастырь. Очень интересная экскурсия по монастырю, проводит монахиня. Открытый, принимающий всех монастырь. Конечно лучше посетить в летнее время. Но и осенью, есть свой плюс, отсутствие толп туристов. Организатор все отлично организовал. Спасибо.
O
OKSANA
30 окт 2025
Всё понравилось
В
Виктория
27 окт 2025
Очень хорошая экскурсия, у нас была группа из 6 человек, нас везли на минивене, экскурсовод во время пути рассказывал нам о самом городе и его окрестностях. Сам монастырь нам очень понравился, везде провели, все показали и обратно привезли. В общем всем советую.
А
Анна
22 окт 2025
Экскурсия понравилась, все было четко и во время организованно. Экскурсовод Ольга рассказывала интересно, на интересующие вопросы отвечала с удовольствием.
В
Валерия
17 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, территория очень ухоженная, только приятные впечатления
И
Инна
14 окт 2025
Выбрала эту экскурсию, прочитаю отзывы туристов. Надеялась. что экскурсию по монастырю будут вести монахини, но этого не случилось. Да, Алексей порассказывал о монастыре, но этого не достаточно, тем более экскурсия стоит не дешево. В самом храме пристраивались к другим группам, слушали, что рассказывают монахини об иконах, о чудесах толгской иконы.
К
Кристина
10 окт 2025
Прекрасная организация, увлекательный рассказывал гида, очень умиротворенное место, забываешь обо всем. В монастыре экскурсию проводит матушка.
Экскурсию рекомендую!!
М
Макаров
9 окт 2025
Экскурсия в обитель была познавательна и интересна. Впечатления самые приятные. Спасибо!
Г
Галина
9 окт 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия. Нам немного не повезло с погодой, был дождь, экскурсия в основном проходит на территории монастыря. Рекомендую к посещению в сухую погоду.
В
Виктория
5 окт 2025
Подача материала интересная и захватывающая.
Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсия понравилась, все ьыло хорошо, рекомендуем. Экскурсовод замкчательный.
А
Астафьева
24 сен 2025
Посещение Толгской обители 23 сентября оставило очень приятное впечатление. Экскурсия была хорошо организована, по дороге в монастырь и обратно экскурсовод Николай интересно рассказывал об истории Ярославля. Экскурсию по территории монастыря проводила одна из монахинь, очень интересно рассказав об истории и архитектуре об его истории и архитектуре. Особенно впечатлила атмосфера умиротворения и духовности. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой.
Е
Елена
23 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Получили массу положительных эмоций. Сам монастырь и его территория это просто чудо на ладонях земли. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала про все достопримечательности, время пролетело не заметно.
А
Алексей
19 сен 2025
Красивое, тихое место. Монахиня провела экскурсию по храмам и по территории. Туда приехали на небольшом комфортном автобусе, обратно большая часть группы уехали на речном трамвае.
