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Гастротур по Ярославлю

А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Для настоящих гурманов мы подготовили гастрономическую экскурсию ⛳ по Ярославлю, которая разыграет ваш аппетит.

Ярославская земля богата кулинарными традициями и до сих пор славится старинными рецептами приготовления сыра, шоколада, пряников, хмельных напитков и других блюд и продуктов.

А вы готовы узнать секреты местной кухни 🥧 и, конечно же, оценить их вкус? Хотите узнать, в каких ресторанах воссоздано дореволюционное меню? Что такое «пить чай до седьмого платка»?Тогда скорее налетайте на наш гастротур, пока всё не остыло!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Гастротур по Ярославлю
Гастротур по Ярославлю

Что вы увидите

  • Какао-бар
  • Сырный погреб
  • Музей пряника
Какой Ярославль на вкус? Одно знаем точно — разнообразный. Мы расскажем вам о знаменитых лимонадах и пиве Дурдина, поведаем про водочного короля Смирнова, зайдём в музей 🖼 истории 📖 пряника, где после экскурсии 🧭 нас угостят 4-мя видами русских пряников, а также у нас будет возможность оценить ярославское пиво! Нет, не Ярпиво, а другое, крафтовое.
Ну, и для сладкоежек мы приготовили посещение какао-бара, где из отборных какао-бобов готовят свежайшие сласти! Если вы гурман, то наш ярославский сыр точно не оставит вас равнодушным — ведь мы живём в удивительное время — когда старые промыслы возрождаются, а новые появляются! Приятного аппетита! Организационные детали- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Экскурсия проводится в любой удобный вам день.
  • Экскурсия может быть как пешеходной, так и на вашем или нашем транспорте.
  • Допуск на экскурсию ⛳ для лиц 18+
  • Группа от 2 до 10 человек, группы большим количеством — обсуждаются.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение какао-бара
  • Посещение сырного погреба
  • Дегустация 4-х видов русского пряника в музее пряника
  • Дегустация ярославского пива
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Гастротур по Ярославлю
Гастротур по Ярославлю
Гастротур по Ярославлю
Гастротур по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
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