Какой Ярославль на вкус? Одно знаем точно — разнообразный. Мы расскажем вам о знаменитых лимонадах и пиве Дурдина, поведаем про водочного короля Смирнова, зайдём в музей 🖼 истории 📖 пряника, где после экскурсии 🧭 нас угостят 4-мя видами русских пряников, а также у нас будет возможность оценить ярославское пиво! Нет, не Ярпиво, а другое, крафтовое.

Ну, и для сладкоежек мы приготовили посещение какао-бара, где из отборных какао-бобов готовят свежайшие сласти! Если вы гурман, то наш ярославский сыр точно не оставит вас равнодушным — ведь мы живём в удивительное время — когда старые промыслы возрождаются, а новые появляются! Приятного аппетита! Организационные детали- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.