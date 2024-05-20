1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
«Я покажу ресторан, где стоит попробовать сегодняшний гастрономический бренд города, ЯрЪУшки рыболепные, и пивную в честь знаменитого фильма «Афоня»»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
«И, конечно, расскажу о других гастрономических предпочтениях жителей Ярославля»
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кабацкий Ярославль
Познайте тайны ярославской гастрономии и истории в увлекательной прогулке по историческому центру города
Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6
«Вы поймете, почему, и откроете увлекательные заметки ярославской гастрономии на прогулке по центру города»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Тематическая прогулка по городу с любопытными фактами и дегустацией
Начало: В центре города
«Взрослые и юные путешественники, вы узнаете о многолетних гастрономических традициях и предприимчивых купцах, а также попробуете ярославские шоколад, сыр и другие вкусности»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 345₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена20 мая 2024Для прогулки по городу выбрали маршрут с заманчивым названием "Кабацкий Ярославль". 🧠 Про что узнали? 💡Главное- многовековые попытки борьбы с пьянством всегда
- ААльбина18 мая 2024Спасибо Ирине за "вкусную" экскурсию. Узнали много интересного из гастрономической истории Ярославля. Попробовали сладости. Так же удивлением узнали, что фильм
- ЕЕлена14 мая 2024Очень нескучный рассказ об истории. Постоянно был диалог. Получили ответы на все вопросы, даже на сложные, поскольку в Ярославле были не в первый раз. Очень рекомендую
- ККирилл14 мая 2024Екатерина провела прекрасную, очень интересную и необычную экскурсию! Очень понравилась и сама экскурсия, и дегустация настоек и хлебного вина. Отдельное спасибо за рекомендацию различных мест, куда можно зайти после экскурсии, особенно за Лабораторию!)
- ЕЕлена10 мая 2024Прекрасный рассказ о нескольких веках жизни города через судьбы и дела людей, живущих в нем. Два часа на одном дыхании. Ирина, благодарим от души.
- ССветлана4 мая 2024Нам понравилась экскурсия. Во-первых,очень приятный экскурсовод, слушать одно удовольствие. Во-вторых,информативно, хорошо подготовленный материал, с визуализацией картинок прошлого. Хороший маршрут, и нам повезло с погодой, мы получили ответы на все вопросы. В-третьих в конце был приятный бонус, а какой секрет ☺️
- ЕЕлена2 мая 2024Светлана - очень интересный рассказчик, всей нашей компании понравилась экскурсия ОЧЕНЬ. Спасибо, Светлана! Всем советуем обращаться к Светлане и бронировать экскурсию.
- ССветлана16 апреля 2024Прекрасная экскурсия, вся наша компания коллег была в полном восторге! Экскурсовод любит свой город, свою землю и знает множество интересных фактов. Обязательно приеду еще и посещу другие экскурсии этого же гида!
- ЛЛюдмила1 марта 2024Очень интересно и познавательно. Хорошая идея с загадками и призами
- ДДарья12 августа 2023Уютные бульвары Ярославля для женщин и дегустация настоящего шоколадаЭкскурсовод - супер!!! Всё очень интересно! Экскурсия не банальная и затрагивает и архитектуру и уклад жизни местных жителей разных эпох
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 7 345. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ярославля, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024