Гастрономические экскурсии Ярославля

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Ярославле, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории ярославской гастрономии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
«Я покажу ресторан, где стоит попробовать сегодняшний гастрономический бренд города, ЯрЪУшки рыболепные, и пивную в честь знаменитого фильма «Афоня»»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
«И, конечно, расскажу о других гастрономических предпочтениях жителей Ярославля»
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Кабацкий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Кабацкий Ярославль
Познайте тайны ярославской гастрономии и истории в увлекательной прогулке по историческому центру города
Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6
«Вы поймете, почему, и откроете увлекательные заметки ярославской гастрономии на прогулке по центру города»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Тематическая прогулка по городу с любопытными фактами и дегустацией
Начало: В центре города
«Взрослые и юные путешественники, вы узнаете о многолетних гастрономических традициях и предприимчивых купцах, а также попробуете ярославские шоколад, сыр и другие вкусности»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 345 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    20 мая 2024
    Кабацкий Ярославль
    Для прогулки по городу выбрали маршрут с заманчивым названием "Кабацкий Ярославль". 🧠 Про что узнали? 💡Главное- многовековые попытки борьбы с пьянством всегда
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    заканчивались одинаково: хотели как лучше, а получалось как всегда. 🙏 Спасибо нашему экскурсоводу Екатерине, благодаря которой 👇 👛 вспомнили министра финансов Российской империи С. Ю. Витте, 👸 узнали о первой русской водочной королеве Марии Шубиной-Поздеевой; 🧱 рассмотрели клеймо на кирпичах, которое ставили производители, находившиеся в арестантском исправительном отделении 🚭 познакомились с четырьмя непьющими и некурящих мужчинами Ярославля; 🧮 решали задачки (на питейную тему) для учеников начальных класов, появившиеся в конце XIX как один из способов борьбы с зелёным змием; 🍴 прошли мимо "Царь-града" - ресторана, из-за которого Н. А. Некрасов не смог закончить обучение в гимназии и благодаря которому появилось такое явление как "доставка еды"; услышали историю о нашем современнике, голос которого стал голосом города, человеке, обладавшем неиссякаемой энергией, которую дарил людям, реализуя собственные мечты, Яне Александровиче Левине. 📝 И это только малая часть того, что можно узнать, гуляя по, казалось бы, злачным местам города. 👍 Рекомендуем всем.

  • А
    Альбина
    18 мая 2024
    Истории ярославской гастрономии
    Спасибо Ирине за "вкусную" экскурсию. Узнали много интересного из гастрономической истории Ярославля. Попробовали сладости. Так же удивлением узнали, что фильм
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    "Афоня" снимался именно в Ярославле, о чем говорит установленный там памятник исполнителям главных ролей - Куравлеву и Леонову. Закупились местным шоколадом и вкуснейшими конфетами в старейшем магазине города. Рекомендуем!!!

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Ярославль: история, сладости и чай
    Очень нескучный рассказ об истории. Постоянно был диалог. Получили ответы на все вопросы, даже на сложные, поскольку в Ярославле были не в первый раз. Очень рекомендую
  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Кабацкий Ярославль
    Екатерина провела прекрасную, очень интересную и необычную экскурсию! Очень понравилась и сама экскурсия, и дегустация настоек и хлебного вина. Отдельное спасибо за рекомендацию различных мест, куда можно зайти после экскурсии, особенно за Лабораторию!)
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Истории ярославской гастрономии
    Прекрасный рассказ о нескольких веках жизни города через судьбы и дела людей, живущих в нем. Два часа на одном дыхании. Ирина, благодарим от души.
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Ярославль: история, сладости и чай
    Нам понравилась экскурсия. Во-первых,очень приятный экскурсовод, слушать одно удовольствие. Во-вторых,информативно, хорошо подготовленный материал, с визуализацией картинок прошлого. Хороший маршрут, и нам повезло с погодой, мы получили ответы на все вопросы. В-третьих в конце был приятный бонус, а какой секрет ☺️
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Ярославль: история, сладости и чай
    Светлана - очень интересный рассказчик, всей нашей компании понравилась экскурсия ОЧЕНЬ. Спасибо, Светлана! Всем советуем обращаться к Светлане и бронировать экскурсию.
  • С
    Светлана
    16 апреля 2024
    Кабацкий Ярославль
    Прекрасная экскурсия, вся наша компания коллег была в полном восторге! Экскурсовод любит свой город, свою землю и знает множество интересных фактов. Обязательно приеду еще и посещу другие экскурсии этого же гида!
  • Л
    Людмила
    1 марта 2024
    Истории ярославской гастрономии
    Очень интересно и познавательно. Хорошая идея с загадками и призами
  • Д
    Дарья
    12 августа 2023
    Уютные бульвары Ярославля для женщин и дегустация настоящего шоколада
    Экскурсовод - супер!!! Всё очень интересно! Экскурсия не банальная и затрагивает и архитектуру и уклад жизни местных жителей разных эпох
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    и знаменитых людей и исторические личности. Перечислять можно бесконечно))) Мы очень довольны))) Огромное спасибо Алёне, из её уст информация была интересной, лёгкой и доступной)))

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
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  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 7 345. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ярославля, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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