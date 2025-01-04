Неспешная прогулка по Ярославлю

Исследовать центр города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Приглашаю на неторопливую экскурсию по центру Ярославля! Будем гулять с чувством, с толком, с расстановкой. Беседовать о городе, архитектуре, людях и истории.

Вы пройдёте по живописным набережным, увидите легендарную Стрелку, полюбуетесь местными храмами и старинными домами. Я расскажу, как и кем они создавались. Всё это — простым и понятным языком.
5
2 отзыва
Неспешная прогулка по Ярославлю
Неспешная прогулка по Ярославлю
Неспешная прогулка по Ярославлю
Ближайшие даты:
14
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Спасо-Преображенский монастырь и Богоявленскую церковь
  • Которосльную и Волжскую набережные
  • Митрополичьи палаты и дом Болконского
  • Храмы Спаса на Городу и Николая Чудотворца
  • Стрелку и Успенский собор
  • Здание глазной лечебницы Ивана Кацаурова начала 20 века
  • Советскую площадь, Медведицкий овраг и Волжскую беседку
  • Церкви Ильи Пророка, Николы Надеина и Рождества Христова

Вы узнаете:

  • Кто, как и где основал Ярославль
  • Какой театр создал первый русский актер
  • Как определить неорусский стиль в храмовой архитектуре
  • Что археологи говорят о Батые
  • Какую церковь называют «ярославской невестой»
  • На что способен «Союз русского народа»
  • Как в Ярославле появились водопровод, трамвай, телефон и электрические фонари
  • Как Надея Светешников стал зеркалом русского купечества
  • Как была утрачена и обретена частица Ризы Господней

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
И
4 янв 2025
Очень интересный рассказ. Завораживающее погружение в самобытную историю становления Ярославля, рассказанную понятным и интересным языком
Очень интересный рассказ. Завораживающее погружение в самобытную историю становления Ярославля, рассказанную понятным и интересным языкомОчень интересный рассказ. Завораживающее погружение в самобытную историю становления Ярославля, рассказанную понятным и интересным языкомОчень интересный рассказ. Завораживающее погружение в самобытную историю становления Ярославля, рассказанную понятным и интересным языкомОчень интересный рассказ. Завораживающее погружение в самобытную историю становления Ярославля, рассказанную понятным и интересным языкомОчень интересный рассказ. Завораживающее погружение в самобытную историю становления Ярославля, рассказанную понятным и интересным языком
Р
28 дек 2024
Получилась очень душевная прогулка по вечернему Ярославлю! Знакомство и с городом и с Андреем оказалось очень приятным. Впечатлений море, неотвеченных вопросов не осталось. Спасибо! Рекомендуем!

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