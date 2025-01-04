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Приглашаю на неторопливую экскурсию по центру Ярославля! Будем гулять с чувством, с толком, с расстановкой. Беседовать о городе, архитектуре, людях и истории.



Вы пройдёте по живописным набережным, увидите легендарную Стрелку, полюбуетесь местными храмами и старинными домами. Я расскажу, как и кем они создавались. Всё это — простым и понятным языком.