Приглашаю на неторопливую экскурсию по центру Ярославля! Будем гулять с чувством, с толком, с расстановкой. Беседовать о городе, архитектуре, людях и истории.
Вы пройдёте по живописным набережным, увидите легендарную Стрелку, полюбуетесь местными храмами и старинными домами. Я расскажу, как и кем они создавались. Всё это — простым и понятным языком.
Вы пройдёте по живописным набережным, увидите легендарную Стрелку, полюбуетесь местными храмами и старинными домами. Я расскажу, как и кем они создавались. Всё это — простым и понятным языком.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник Ярославу Мудрому
- Спасо-Преображенский монастырь и Богоявленскую церковь
- Которосльную и Волжскую набережные
- Митрополичьи палаты и дом Болконского
- Храмы Спаса на Городу и Николая Чудотворца
- Стрелку и Успенский собор
- Здание глазной лечебницы Ивана Кацаурова начала 20 века
- Советскую площадь, Медведицкий овраг и Волжскую беседку
- Церкви Ильи Пророка, Николы Надеина и Рождества Христова
Вы узнаете:
- Кто, как и где основал Ярославль
- Какой театр создал первый русский актер
- Как определить неорусский стиль в храмовой архитектуре
- Что археологи говорят о Батые
- Какую церковь называют «ярославской невестой»
- На что способен «Союз русского народа»
- Как в Ярославле появились водопровод, трамвай, телефон и электрические фонари
- Как Надея Светешников стал зеркалом русского купечества
- Как была утрачена и обретена частица Ризы Господней
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ярославле
Меня зовут Андрей. Я гид в с 30-летним стажем работы в ярославских музеях. Активно вожу экскурсии с 2010 года. Всегда рад новым встречам. Работаю с любыми возрастами и в любых погодных условиях. Приветлив, улыбчив, доброжелателен. Во всём иду навстречу гостям. Доношу информацию просто, ясно и понятно. Речь внятная, факты достоверные, концепция классическая. Приходите, будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 янв 2025
Очень интересный рассказ. Завораживающее погружение в самобытную историю становления Ярославля, рассказанную понятным и интересным языком
Р
Роман
28 дек 2024
Получилась очень душевная прогулка по вечернему Ярославлю! Знакомство и с городом и с Андреем оказалось очень приятным. Впечатлений море, неотвеченных вопросов не осталось. Спасибо! Рекомендуем!
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