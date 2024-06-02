«Город с физиономией», — писал Аксаков о Ярославле в 19 веке. Я помогу вам раскрыть его самобытность на прогулке по купеческим кварталам. Вы полюбуетесь старинными домами и заглянете в усадьбу Огняновых.
Услышите, как жили ярославцы в разные времена: чем интересовались, где покупали одежду, куда ходили за вкусной едой и как отдыхали. Всё это — в дружеском душевном формате.
Услышите, как жили ярославцы в разные времена: чем интересовались, где покупали одежду, куда ходили за вкусной едой и как отдыхали. Всё это — в дружеском душевном формате.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы начнём с Обжорных рядов, где купец Полетаев угощал гостей сбитнем и сайками. Далее вы увидите доходный дом Пастухова, где в 19 веке находилась лучшая гостиница в Ярославле. Поговаривают, что сам Дюма оценил мягкость её кроватей. А затем мы свернём на улицу Большая Рождественская: я расскажу, какие страсти и романы разыгрывались за окнами купеческих домов Лопатиных и Сорокиных. В завершение заглянем в усадьбу Огняновых, где главную роль играли женщины, при этом дочери долго не могли выйти замуж. На экскурсии вы узнаете:
- Зачем в городе построили более десятка кондитерских фабрик
- Почему все ярославцы — сладкоежки
- Как вышло, что в аптеках продавали билеты до Парижа
- Что такое пряженцы и где их можно было отведать
- Как готовили ланинскую воду — «кока-колу 19 века»
- Почему кисель не считался напитком
Самым любознательным гостям достанется вкусный гастрономический подарок!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Знаменской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Анна, я культуролог и гид по Ярославлю. Расскажу вам о городе вкусно, с юмором и любовью к нему. Если вы хотите совершить уютную атмосферную прогулку по Ярославлю — жду вас у себя на экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 июня 2024
Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев!
Рекомендую!
Рекомендую!
О
Ольга
22 мая 2024
Анна провела для нас интересную экскурсию. Узнали много нового, увидели Ярославль не только со стороны красивых храмов, но и со стороны купеческих построек. Содержание экскурсии понравилось: маршрут проложен через основные достопримечательности, прошлись по интересным улочкам, куда самостоятельно бы вряд ли дошли. Ни один наш "почемучкин вопрос" не остался без ответа, Анна терпеливо поясняла любую мелочь. Благодарим за прогулку💐
Anna
4 мая 2024
Спасибо Анне за интересную и познавательную прогулку по городу.
Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты.
Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗.
Спасибо за добродушный прием!
Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты.
Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗.
Спасибо за добродушный прием!
О
Ольга
4 мая 2024
Экскурсию искали такую, чтобы это было что-то отличное от обычного маршрута из любого путеводителя в инете. И этот вариант оказался очень удачным. Прогулка по уютным улочкам Ярославля под рассказ про купеческую жизнь и яркие события тех времен прошла увлекательно и 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Анне за подборку и логику экскурсии с интересными иллюстрациями из жизни города прошлых веков.
С
Сабина
1 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, узнали об Ярославле много нового
Юлия
28 апр 2024
Очень рады, что знакомство с Ярославлем произошло как раз с Анной! У города правда есть свое лицо и интересные истории из жизни купцов. Спасибо за интересные и не сложные факты
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