Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Ярославцы в старину считались лучшими трактирщиками даже в двух столицах! Вы поймете, почему, и откроете увлекательные заметки ярославской гастрономии на прогулке по центру города. Узнаете о предприимчивых людях и «пьяной» Волге, услышите байки и невыдуманные случаи.

Описание экскурсии

Вкусная и хмельная история Ярославля

Как в старинном городе обстояли дела с пьянством и как с ним боролись? Что, где и за сколько можно было покушать? Этими любопытными сюжетами я поделюсь с вами на прогулке. В маршрут войдут бывшая табачная фабрика и «дом 4-х непьющих», Красная площадь, Пожарная каланча, первый русский профессиональный театр имени Волкова, Знаменская башня. Попутно вы также узнаете:

кто такие целовальники, приспешники, половые и ключники,

почему в 1917 году Волга пахла водкой,

что за «пару чая» можно было заказать в любом трактире,

платили ли официантам жалование и многое другое!

Ярославль на вкус и аромат

Мы заглянем в несколько современных питейных заведений, где вы сможете продегустировать блюда и напитки. Вам предложат местные настойки, продукцию Ярославского ликеро-водочного завода со столетней историей, а также крафтовое пиво, хлебное вино по дореволюционным рецептам, уникальные местные коктейли, бутерброды, горячее и соленья. На дегустации я поделюсь с вами рецептами старинных ярославских угощений, списком самых вкусных и необычных заведений Ярославля, где вы самостоятельно сможете попробовать и блюда ярославской кухни. На маршруте также можно купить сувениры для любителей горячительных напитков.

Организационные детали

Это экскурсия исключительно для взрослых путешественников (18+)