Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Узнать историю ресторанного дела и попробовать местные настойки и закуски

Екатерина
Екатерина – Гид из Ярославля
Ярославцы в старину считались лучшими трактирщиками даже в двух столицах! Вы поймете, почему, и откроете увлекательные заметки ярославской гастрономии на прогулке 👣 по центру города.

Узнаете о предприимчивых людях и «пьяной» Волге, услышите байки и невыдуманные случаи.

А после продегустируете ярославские настойки с закусками и оцените рецепты блюд из прошлого.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Кабацкий Ярославль
Кабацкий Ярославль

Что вас ожидает

Вкусная и хмельная история 📖 Ярославля
Как в старинном городе обстояли дела с пьянством и как с ним боролись? Что, где и за сколько можно было покушать? Этими любопытными сюжетами я поделюсь с вами на прогулке 👣. В маршрут войдут бывшая табачная фабрика и «дом 4-х непьющих», Красная площадь, Пожарная каланча, первый русский профессиональный театр имени Волкова, Знаменская башня. Попутно вы также узнаете:

  • кто такие целовальники, приспешники, половые и ключники,
  • почему в 1917 году Волга пахла водкой,
  • что за «пару чая» можно было заказать в любом трактире,
  • платили ли официантам жалование и многое другое!

Ярославль на вкус и аромат
Мы заглянем в современное питейное заведение, где вы продегустируете блюда и напитки. Вам предложат местные настойки — продукцию Ярославского ликеро-водочного завода со столетней историей 📖, — а также крафтовое пиво, бутерброды, горячее и соленья. На дегустации я поделюсь с вами рецептами старинных ярославских угощений. В рюмочной также можно купить сувениры 🎁 для любителей горячительных напитков.

Организационные детали

Это экскурсия ⛳ для взрослых путешественников (18+).

Дополнительно оплачиваются еда и дегустации:

  • горячее — 100-250 руб., бутерброды — 100 руб., соленья — 50-60 руб., закуски — 100-200 руб.
  • 1 настойка — 50 руб., сет настоек — 500 руб.
Начало и место завершения
🚩 Дом моды, ул. Победы, д. 6
Кабацкий Ярославль
Кабацкий Ярославль
Кабацкий Ярославль
Кабацкий Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Добрый день. Меня зовут Екатерина и я экскурсовод по Ярославлю. Закончила исторический факультет ЯрГУ имени П. Г. Демидова, педагог, но себя нашла именно в экскурсионном деле. Я очень люблю свой город и, как подтверждают отзывы, обладаю способностью влюблять в него и других. Буду рада знакомству!
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