Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Узнать историю ресторанного дела и побеседовать о борьбе с пьянством
Ярославцы в старину считались лучшими трактирщиками даже в двух столицах! Вы поймете, почему, и откроете увлекательные заметки ярославской гастрономии на прогулке по центру города. Узнаете о предприимчивых людях и «пьяной» Волге, услышите байки и невыдуманные случаи.
Как в старинном городе обстояли дела с пьянством и как с ним боролись? Что, где и за сколько можно было покушать? Этими любопытными сюжетами я поделюсь с вами на прогулке. В маршрут войдут бывшая табачная фабрика и «дом 4-х непьющих», Красная площадь, Пожарная каланча, первый русский профессиональный театр имени Волкова, Знаменская башня. Попутно вы также узнаете:
кто такие целовальники, приспешники, половые и ключники,
почему в 1917 году Волга пахла водкой,
что за «пару чая» можно было заказать в любом трактире,
платили ли официантам жалование и многое другое!
Ярославль на вкус и аромат
Мы заглянем в несколько современных питейных заведений, где вы сможете продегустировать блюда и напитки. Вам предложат местные настойки, продукцию Ярославского ликеро-водочного завода со столетней историей, а также крафтовое пиво, хлебное вино по дореволюционным рецептам, уникальные местные коктейли, бутерброды, горячее и соленья. На дегустации я поделюсь с вами рецептами старинных ярославских угощений, списком самых вкусных и необычных заведений Ярославля, где вы самостоятельно сможете попробовать и блюда ярославской кухни. На маршруте также можно купить сувениры для любителей горячительных напитков.
Организационные детали
Это экскурсия исключительно для взрослых путешественников (18+)
По желанию и за доплату:
Дегустационный сет, подобранный гидом (дегустация в 3-х заведениях) — 800 ₽ с чел.
Для компании больше 10 человек возможен только автобусный формат
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дом моды, ул. Победы, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1258 туристов
Я историк, аккредитованный гид по Ярославской области. Знакомлю с городом не только гостей, но и местных жителей, так как в моём арсенале кроме стандартных обзорных экскурсий есть и авторские тематические прогулки. Я люблю детали и необычные места, люблю смотреть на знакомое под новым углом. Приглашаю и вас взглянуть на Ярославль моими глазами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виталий
спасибо, очень понравилась экскурсия, по формату и содержанию!
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Ольга
Дата посещения: 27 сен 2025
Спасибо большое Екатерине за необычную экскурсию. Время пролетело незаметно, было интересно и очень вкусно! Очень рекомендую эту экскурсию!
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Тимофей
Интересная и вкусная экскурсия, в том числе на тему "почему ярославцы - все красавцы". После также высылается объёмный чек-лист по Ярославлю, который тоже очень в помощь.
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Е
Елена
Екатерина потрясающий экскурсовод! Настолько воодушевленно и интересно рассказывает, что все три часа пролетели просто незаметно. Я переживала, что мне будет скучновато, т. к. не пила, но оказалось, что дегустация это совсем не обязательно и без нее я просто прекрасно провела время в замечательной компании! Очень много информации и интересных фактов. Спасибо большое! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и знакомым)
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Мария
Очень интересна экскурсия, гид выше всех похвал, увлеченнная историей своего города девушка, узнали очень много нового, однозначно рекомендую к посещению
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Ольга
Благодарим от души Екатерину за прекрасный вечер — прогулку по вечернему Ярославлю, наполненную интересными историями о ярославцах, яркими образами, вкусными напитками:), но главное — любовью рассказчика к родному городу! Мы читать дальшеуменьшить
узнали много интересного, посмеялись, поулыбались, поудивлялись, повосхищались:)
Екатерина, очевидно, очень любит свою работу!!! Непростой материал — на алкогольную тематику — она подала с юмором, но без единого намёка на вульгарность/непристойность — очень деликатно. И это прям класс:) Желаем всяческих успехов, как много больше благодарных и любознательных слушателей, а также творческого вдохновения — для новых туристических маршрутов!!!:)