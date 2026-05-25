Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

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Кабацкий Ярославль 18+

Узнать историю ресторанного дела и побеседовать о борьбе с пьянством
Ярославцы в старину считались лучшими трактирщиками даже в двух столицах! Вы поймете, почему, и откроете увлекательные заметки ярославской гастрономии на прогулке по центру города. Узнаете о предприимчивых людях и «пьяной» Волге, услышите байки и невыдуманные случаи.
5
116 отзывов
Кабацкий Ярославль 18+
Кабацкий Ярославль 18+
Кабацкий Ярославль 18+

Описание экскурсии

Вкусная и хмельная история Ярославля

Как в старинном городе обстояли дела с пьянством и как с ним боролись? Что, где и за сколько можно было покушать? Этими любопытными сюжетами я поделюсь с вами на прогулке. В маршрут войдут бывшая табачная фабрика и «дом 4-х непьющих», Красная площадь, Пожарная каланча, первый русский профессиональный театр имени Волкова, Знаменская башня. Попутно вы также узнаете:

  • кто такие целовальники, приспешники, половые и ключники,
  • почему в 1917 году Волга пахла водкой,
  • что за «пару чая» можно было заказать в любом трактире,
  • платили ли официантам жалование и многое другое!

Ярославль на вкус и аромат

Мы заглянем в несколько современных питейных заведений, где вы сможете продегустировать блюда и напитки. Вам предложат местные настойки, продукцию Ярославского ликеро-водочного завода со столетней историей, а также крафтовое пиво, хлебное вино по дореволюционным рецептам, уникальные местные коктейли, бутерброды, горячее и соленья. На дегустации я поделюсь с вами рецептами старинных ярославских угощений, списком самых вкусных и необычных заведений Ярославля, где вы самостоятельно сможете попробовать и блюда ярославской кухни. На маршруте также можно купить сувениры для любителей горячительных напитков.

Организационные детали

  • Это экскурсия исключительно для взрослых путешественников (18+)
По желанию и за доплату:
  • Дегустационный сет, подобранный гидом (дегустация в 3-х заведениях) — 800 ₽ с чел.
  • Горячее — 500-800 ₽, бутерброды — 250 ₽, соленья — 150-250 ₽, закуски — 300-500 ₽
  • 1 настойка — 220 ₽, сет настоек — 750-850 ₽
  • Хлебное вино по старинным рецептам — 460 ₽, местное крафтовое пиво — 450 ₽
  • Для компании больше 10 человек возможен только автобусный формат

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дом моды, ул. Победы, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1258 туристов
Я историк, аккредитованный гид по Ярославской области. Знакомлю с городом не только гостей, но и местных жителей, так как в моём арсенале кроме стандартных обзорных экскурсий есть и авторские тематические прогулки. Я люблю детали и необычные места, люблю смотреть на знакомое под новым углом. Приглашаю и вас взглянуть на Ярославль моими глазами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
3
2
1
В
спасибо, очень понравилась экскурсия, по формату и содержанию!
спасибо, очень понравилась экскурсия, по формату и содержанию!
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О
Дата посещения: 27 сен 2025
Спасибо большое Екатерине за необычную экскурсию. Время пролетело незаметно, было интересно и очень вкусно!
Очень рекомендую эту экскурсию!
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Тимофей
Интересная и вкусная экскурсия, в том числе на тему "почему ярославцы - все красавцы". После также высылается объёмный чек-лист по Ярославлю, который тоже очень в помощь.
Интересная и вкусная экскурсия, в том числе на тему "почему ярославцы - все красавцы". После также
Интересная и вкусная экскурсия, в том числе на тему "почему ярославцы - все красавцы". После также
Интересная и вкусная экскурсия, в том числе на тему "почему ярославцы - все красавцы". После также
Интересная и вкусная экскурсия, в том числе на тему "почему ярославцы - все красавцы". После также
Интересная и вкусная экскурсия, в том числе на тему "почему ярославцы - все красавцы". После также
Интересная и вкусная экскурсия, в том числе на тему "почему ярославцы - все красавцы". После также
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Е
Екатерина потрясающий экскурсовод! Настолько воодушевленно и интересно рассказывает, что все три часа пролетели просто незаметно. Я переживала, что мне будет скучновато, т. к. не пила, но оказалось, что дегустация это совсем не обязательно и без нее я просто прекрасно провела время в замечательной компании! Очень много информации и интересных фактов. Спасибо большое! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и знакомым)
Екатерина потрясающий экскурсовод! Настолько воодушевленно и интересно рассказывает, что все три часа пролетели просто незаметно. Я
Екатерина потрясающий экскурсовод! Настолько воодушевленно и интересно рассказывает, что все три часа пролетели просто незаметно. Я
Екатерина потрясающий экскурсовод! Настолько воодушевленно и интересно рассказывает, что все три часа пролетели просто незаметно. Я
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Мария
Очень интересна экскурсия, гид выше всех похвал, увлеченнная историей своего города девушка, узнали очень много нового, однозначно рекомендую к посещению
Очень интересна экскурсия, гид выше всех похвал, увлеченнная историей своего города девушка, узнали очень много нового,
Очень интересна экскурсия, гид выше всех похвал, увлеченнная историей своего города девушка, узнали очень много нового,
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Ольга
Благодарим от души Екатерину за прекрасный вечер — прогулку по вечернему Ярославлю, наполненную интересными историями о ярославцах, яркими образами, вкусными напитками:), но главное — любовью рассказчика к родному городу! Мы
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узнали много интересного, посмеялись, поулыбались, поудивлялись, повосхищались:)

Екатерина, очевидно, очень любит свою работу!!! Непростой материал — на алкогольную тематику — она подала с юмором, но без единого намёка на вульгарность/непристойность — очень деликатно. И это прям класс:) Желаем всяческих успехов, как много больше благодарных и любознательных слушателей, а также творческого вдохновения — для новых туристических маршрутов!!!:)

Благодарим от души Екатерину за прекрасный вечер — прогулку по вечернему Ярославлю, наполненную интересными историями о
Благодарим от души Екатерину за прекрасный вечер — прогулку по вечернему Ярославлю, наполненную интересными историями о
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Входит в следующие категории Ярославля

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