Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Что вас ожидает

Вкусная и хмельная история 📖 Ярославля

Как в старинном городе обстояли дела с пьянством и как с ним боролись? Что, где и за сколько можно было покушать? Этими любопытными сюжетами я поделюсь с вами на прогулке 👣. В маршрут войдут бывшая табачная фабрика и «дом 4-х непьющих», Красная площадь, Пожарная каланча, первый русский профессиональный театр имени Волкова, Знаменская башня. Попутно вы также узнаете:

кто такие целовальники, приспешники, половые и ключники,

почему в 1917 году Волга пахла водкой,

что за «пару чая» можно было заказать в любом трактире,

платили ли официантам жалование и многое другое!

Ярославль на вкус и аромат

Мы заглянем в современное питейное заведение, где вы продегустируете блюда и напитки. Вам предложат местные настойки — продукцию Ярославского ликеро-водочного завода со столетней историей 📖, — а также крафтовое пиво, бутерброды, горячее и соленья. На дегустации я поделюсь с вами рецептами старинных ярославских угощений. В рюмочной также можно купить сувениры 🎁 для любителей горячительных напитков.

Организационные детали

Это экскурсия ⛳ для взрослых путешественников (18+).

Дополнительно оплачиваются еда и дегустации: