«Город с физиономией», — писал Аксаков о Ярославле в 19 веке. Я помогу вам раскрыть его самобытность на прогулке по купеческим кварталам. Вы полюбуетесь старинными домами и заглянете в усадьбу Огняновых.
Услышите, как жили ярославцы в разные времена: чем интересовались, где покупали одежду, куда ходили за вкусной едой и как отдыхали. Всё это — в дружеском душевном формате.
Услышите, как жили ярославцы в разные времена: чем интересовались, где покупали одежду, куда ходили за вкусной едой и как отдыхали. Всё это — в дружеском душевном формате.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание экскурсии
Мы начнём с Обжорных рядов, где купец Полетаев угощал гостей сбитнем и сайками. Далее вы увидите доходный дом Пастухова, где в 19 веке находилась лучшая гостиница в Ярославле. Поговаривают, что сам Дюма оценил мягкость её кроватей. А затем мы свернём на улицу Большая Рождественская: я расскажу, какие страсти и романы разыгрывались за окнами купеческих домов Лопатиных и Сорокиных. В завершение заглянем в усадьбу Огняновых, где главную роль играли женщины, при этом дочери долго не могли выйти замуж. На экскурсии вы узнаете:
- Зачем в городе построили более десятка кондитерских фабрик
- Почему все ярославцы — сладкоежки
- Как вышло, что в аптеках продавали билеты до Парижа
- Что такое пряженцы и где их можно было отведать
- Как готовили ланинскую воду — «кока-колу 19 века»
- Почему кисель не считался напитком
Самым любознательным гостям достанется вкусный гастрономический подарок!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
в понедельник, среду и пятницу в 12:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Знаменской башни
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 196 туристов
Меня зовут Анна, я культуролог и гид по Ярославлю. Расскажу вам о городе вкусно, с юмором и любовью к нему. Если вы хотите совершить уютную атмосферную прогулку по Ярославлю — жду вас у себя на экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
28 окт 2024
В непринуждённой обстановке прошла экскурсия "город с физиономией", Анна интересно рассказывала о купечестве Ярославля. В Ярославле были уже неоднократно, решили взять экскурсию и нисколько не пожалели. Узнали много исторических фактов. Спасибо огромное. 🤗 Рекомендую. 👍
П
Полина
24 сен 2024
Большое спасибо Анне за интересную и душевную экскурсию. Очень много узнала и про Ярославль, и про историю страны. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую всем, кто хочет обзорную экскурсию, но необычную.
Входит в следующие категории Ярославля
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