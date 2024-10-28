«Город с физиономией», — писал Аксаков о Ярославле в 19 веке. Я помогу вам раскрыть его самобытность на прогулке по купеческим кварталам. Вы полюбуетесь старинными домами и заглянете в усадьбу Огняновых. Услышите, как жили ярославцы в разные времена: чем интересовались, где покупали одежду, куда ходили за вкусной едой и как отдыхали. Всё это — в дружеском душевном формате.

Описание экскурсии

Мы начнём с Обжорных рядов, где купец Полетаев угощал гостей сбитнем и сайками. Далее вы увидите доходный дом Пастухова, где в 19 веке находилась лучшая гостиница в Ярославле. Поговаривают, что сам Дюма оценил мягкость её кроватей. А затем мы свернём на улицу Большая Рождественская: я расскажу, какие страсти и романы разыгрывались за окнами купеческих домов Лопатиных и Сорокиных. В завершение заглянем в усадьбу Огняновых, где главную роль играли женщины, при этом дочери долго не могли выйти замуж. На экскурсии вы узнаете:

Зачем в городе построили более десятка кондитерских фабрик

Почему все ярославцы — сладкоежки

Как вышло, что в аптеках продавали билеты до Парижа

Что такое пряженцы и где их можно было отведать

Как готовили ланинскую воду — «кока-колу 19 века»

Почему кисель не считался напитком

Самым любознательным гостям достанется вкусный гастрономический подарок!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов