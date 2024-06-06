Экскурсии для студентов в Ярославле

Найдено 89 экскурсий в категории «Для студентов» в Ярославле, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
Индивидуальная
1 час
340 отзывов
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667 за человека
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Индивидуальная
1 час
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500 за человека
Первые шаги в Ярославле
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
525 отзывов
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
30 отзывов
В тренде
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Ярославль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1059 отзывов
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Экспресс-знакомство с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Ярославль пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
129 отзывов
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
88 отзывов
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Здравствуй, Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
454 отзыва
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670 за всё до 5 чел.
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Ярославль - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340 за всё до 10 чел.
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
О Ярославле с любовью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
О Ярославле с любовью и юмором
Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу
Начало: По договоренности с гостем
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 19:00
4 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
228 отзывов
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000 за всё до 6 чел.
По Ярославлю - на самокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2.5 часа
82 отзыва
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
272 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650 за всё до 8 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4 800 за всё до 10 чел.
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
215 отзывов
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Теплая встреча с Ярославлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600 за всё до 10 чел.
Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле
Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов
Начало: На ул. Почтовая
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
2 000 за человека
Ярославль для детей: семейный квест по городу
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
64 отзыва
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
235 отзывов
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Ярославль для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Истории ярославской гастрономии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль: лица, истории и байки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620 за всё до 20 чел.
Ярославль романтический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Ярославль романтический: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу романтики Ярославля. Узнайте о страстных историях любви, связанных с этим городом, и посетите памятные места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000 за всё до 8 чел.
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль тысячелетний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
110 отзывов
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Старые улочки Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Ярославль впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900 за всё до 8 чел.
Ярославль, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 740 за человека
Чудесные храмы и святыни Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Чудесные храмы и святыни Ярославля: путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святыням Ярославля, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400 за всё до 6 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 8 чел.
Кто придумал валенки?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Кто придумал валенки?
Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла
Начало: На проходной фабрики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
14 отзывов
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Огромное спасибо Ольге! Провела очень интересную, познавательную и доступную по подаче материала экскурсию по Ярославлю. Было три взрослых и два
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    ребенка 9 и 12 лет. Шикарная подача материала, с увлекательными заданиями, такими, что и мы, взрослые, с удовольствием их выполняли. Уже рассказываю друзьям и все тоже хотят:)

  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.
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    Постоянный диалог с экскурсионной группой, то, что называется вовлечённость)). Ни минуты не пожалели, что выбрали именно этот маршрут и этого гида. Буду всем рекомендовать. Огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
    Недавно мы с дочкой посетили замечательную экскурсию в вашей мастерской, и это был незабываемый опыт! Мы были поражены таинством синтеза
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    меди, эмали и силы огня, которые вы превратили в искусство. Мастер-класс был истинным открытием для нас. Выбор изображения, нанесение рисунка, наложение эмальерных красок и обжиги в печи при температуре 850 градусов — каждый шаг процесса оказался захватывающим. Благодаря вам, мы создали собственное небольшое панно, которое теперь будет радовать нас и наших близких. Кроме того, нас порадовало наличие другого мастер-класса, где мы могли попробовать себя в создании мини-витражей в технике Тиффани. Из многоцветных деталей мы собрали ангела, символизирующего удачу и семейное благополучие. Этот рукотворный сувенир теперь украшает наш дом, напоминая о ярких моментах этого дня. Вы создали уникальное место, где каждый может раскрыть свой творческий потенциал и прикоснуться к искусству. Мы желаем вашей мастерской дальнейшего процветания и надеемся на новые встречи с вами для ещё больших творческих открытий!

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился индивидуальный рассказ. Евгения потрясающий
    читать дальше

    человек! Добрый, отлично знающий материал, быстро увлекла в процесс меня и сына, время пролетело на одном дыхании. Сделали милые браслетики на память. Вернемся на мастер класс!!

    Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    Отличная экскурсия, полная загадок и приключений! Мы отправились в увлекательное путешествие по времени, чтобы помочь княжне Анне Ярославне вернуться в
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    свое время. Эта необычная задача заставила нас заглянуть в глубины истории Ярославля и открыть для себя множество удивительных фактов. Прогуливаясь по улицам города, мы ощутили себя частью древней Руси XI века. Узнавали, кто жил на этих землях задолго до прихода Ярослава Мудрого, каким образом град Ярослава затевался и почему именно эти места были выбраны для построения города. Нам интересно было узнать, что за ошибочные названия стен "кремлем", а также различия между городами "рублеными" и "земляными". Особенно запомнились нам моменты, когда мы решали загадки и задания на маршруте, открывая артефакты и помогая княжне. Это придавало экскурсии элемент игры и заставляло задуматься над историческими фактами. В конце нас ожидали приятные сюрпризы, которые оставили в нашей памяти яркие воспоминания о Ярославле. Все вместе это создало неповторимую атмосферу и подарило нам незабываемые впечатления. Спасибо Веронике за такое увлекательное путешествие в прошлое!

  • А
    Алина
    6 июня 2024
    Ярославль вдоль и поперек
    Большое спасибо за проведённую экскурсию! Керим - великолепный рассказчик, знает все детали о Ярославле и его истории и с интересом
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    преподносит ее слушателям. После экскурсии у меня появилось отличное представление о городе, и благодаря объяснениям Керима я даже научилась сразу ориентироваться по всем достопримечательностям без навигатора, несмотря на то, что была в городе впервые. Также мне порекомендовали места к самостоятельному посещению и я осталась довольна! ☺️

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мастер-класс по росписи деревянного медведя
    Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Ярославль пешком
    Экскурсия, маршрут, подача материала, общение все очень понравилось. Елена очень приятная, с огромной любовью рассказала о городе, истории,известных жителях. Сам город запал в душу, исторический центр- прекрасное место для прогулок и отдыха. С удовольствием рекомендую Елену и вернулись бы еще!
    Экскурсия, маршрут, подача материала, общение все очень понравилось. Елена очень приятная, с огромной любовью рассказала о
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль тысячелетний
    Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Для студентов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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