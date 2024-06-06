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свое время. Эта необычная задача заставила нас заглянуть в глубины истории Ярославля и открыть для себя множество удивительных фактов. Прогуливаясь по улицам города, мы ощутили себя частью древней Руси XI века. Узнавали, кто жил на этих землях задолго до прихода Ярослава Мудрого, каким образом град Ярослава затевался и почему именно эти места были выбраны для построения города. Нам интересно было узнать, что за ошибочные названия стен "кремлем", а также различия между городами "рублеными" и "земляными". Особенно запомнились нам моменты, когда мы решали загадки и задания на маршруте, открывая артефакты и помогая княжне. Это придавало экскурсии элемент игры и заставляло задуматься над историческими фактами. В конце нас ожидали приятные сюрпризы, которые оставили в нашей памяти яркие воспоминания о Ярославле. Все вместе это создало неповторимую атмосферу и подарило нам незабываемые впечатления. Спасибо Веронике за такое увлекательное путешествие в прошлое!