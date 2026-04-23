Познакомьтесь с Красноперекопским районом Ярославля, его историей и легендами. Откройте для себя необычные места и ощутите дух прошлого
Красноперекопский район Ярославля привлекает тех, кто интересуется промышленной архитектурой конца 19 - начала 20 веков.
Здесь можно увидеть не только знаменитые здания, но и узнать об их истории и людях, связанных читать дальшеуменьшить
с ними.
Экскурсия включает посещение Большой мануфактуры и прогулку по Петропавловскому парку, где можно насладиться видами на пруды и старинную церковь. Это уникальная возможность увидеть Ярославль с другой стороны и понять его характер
Лучшее время для посещения Красноперекопского района - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень в парках и набережных создаёт приятную атмосферу. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, хотя в это время может быть прохладнее и дождливее. Зимой и ранней весной прогулки могут быть затруднены из-за снега и низких температур, но всё же можно насладиться атмосферой и историей района.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большая мануфактура
Петропавловский парк
Старинная церковь
Описание экскурсии
Ярославль по-новому
Красноперекопский район — старейший промышленный центр города. Я расскажу о его инфраструктуре, укладе жизни, легендах, байках и приметах. Покажу не только «открыточные» виды, но и полуразрушенные здания. Поделюсь связанными с ними историями удивительных людей и помогу понять, что такое настоящий ярославский характер.
Большая мануфактура и Петропавловский парк
Вы увидите здание, ставшее «новым храмом» советского человека. Познакомитесь с прошлым и настоящим краснокирпичной Большой мануфактуры и узнаете, как с ней связана «ярославская чайка» — Валентина Терешкова. В завершение мы погуляем по живописному Петропавловскому парку: полюбуемся прудами и старинной одноименной церковью.
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Стачек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1326 туристов
Меня зовут Елизавета, и я влюблена в свой город. И в свою профессию. С родом деятельности всё было понятно с детства: я из семьи историков. Отец — музейщик и экскурсовод, читать дальшеуменьшить
по его стопам и следую с 2012 года. Именно тогда я написала первую экскурсию по родному городу. Музейному делу обучалась в Петербурге, в институте культуры. Там я стала бакалавром. Краеведение подтягивала в ярославском педагогическом. Там меня назначили магистром. За плечами 4 года архивной службы, работа гидом-сопровождающим от Ярославля и до Белорусских глубинок и, конечно же, музейная работа. Но я еще не нашла занятия, что больше было бы по душе, чем рассказ о любимом Ярославле. Моей любви хватит и на вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
–
3
–
2
–
1
–
Анастасия
Мы в восторге, 100% попадание! Любим фабричную архитектуру, поэтому знали, на что идем, но получилось даже выше ожиданий) Маршрут оригинальный, Елизавета очень интересный гид и собеседник - мало того, что читать дальшеуменьшить
профессиональный краевед, так еще и местный житель - знает массу историй и баек из жизни района. Так что мы и на красивые здания посмотрели, и вдоль заброшек прошлись, и на кладбище заглянули, и церковь посетили. 2.5 часа прошли незаметно, даже погода не испортила впечатления. В следующий раз обязательно возьмем обзорную и именно у Елизаветы!
Елизавета
Ответ организатора:
Большое спасибо! Всенепременно жду ещё на экскурсиях!
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Д
Диляра
Елизавета прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает. И вообще экскурсия необычная, открыла нам город с новой стороны! Рекомендуем! Увидели очень красивые локации 😍
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Е
Елена
Мы в восторге от экскурсии! Елизавета, огромное спасибо! Вы лучшая! Очень познавательно, интересно, с юмором и местным колоритом! Продуманный маршрут. Для тех кто любит походить и кому интересны руины нашего читать дальшеуменьшить
прошлого, архитектура фабрик и заводов, быт рабочего класса, история в целом. Советуем одеваться по погоде, чтобы не замерзнуть. Почти 3 часа экскурсии прошли на одном дыхании, не хотелось уходить!!! Будем советовать и этот маршрут и конечно Вас, замечательного спеца своего дела!
Елизавета
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за такую высокую оценку моей работы! С первых минут было ясно, что маршрут как раз для таких истинных путешественников, как вы! Было очень приятно с вами погулять!
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А
Александр
Нестандартная и экскурсия, и подача материала. Остались неравнодушны к судьбе Красного Перекопа в текущий момент времени, много шутили про краеведов, восстановление зданий. Подача материала у Елизаветы нестандартная, рассказывает «по понятиям», что нас не смущало)) спасибо за прогулку!
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Юлия
Восторг!!! Огромное спасибо Елизавете! Это одна из лучших экскурсий, которые я посещала.
Елизавета
Ответ организатора:
Очень рада, что экскурсия понравилась! Жду на прогулках вновь! Ярославлю ещё есть, что вам показать, а мне - что рассказать!
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Андрей
Замечательная прогулка по неизбитому маршруту, куда самостоятельно вряд ли заглянешь. Елизавета - очень хороший рассказчик и интересный собеседник. Из особенностей - часть маршрута проходит не по дорогам, а по весьма условным направлениям, о чём Елизавета заранее предупреждает.
Елизавета
Ответ организатора:
Большое спасибо и за теплые слова, и за важное уточнение о маршруте! Оно точно пригодится будущим путешественникам! Было очень приятно прогуляться в вашей компании!
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