Что вас ожидает

Ярославль по-новому

Красноперекопский район — старейший промышленный центр города. Я расскажу о его инфраструктуре, укладе жизни, легендах, байках и приметах. Покажу не только «открыточные» виды, но и полуразрушенные здания. Поделюсь связанными с ними историями удивительных людей и помогу понять, что такое настоящий ярославский характер.

Большая мануфактура и Петропавловский парк

Вы увидите здание, ставшее «новым храмом» советского человека. Познакомитесь с прошлым и настоящим краснокирпичной Большой мануфактуры и узнаете, как с ней связана «ярославская чайка» — Валентина Терешкова. В завершение мы погуляем по живописному Петропавловскому парку: полюбуемся прудами и старинной одноименной церковью.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.