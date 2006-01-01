Красный Перекоп — ярославский «город в городе»

Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк

Вы уже познакомились с историческим центром Ярославля и хотите раскрыть город с новой стороны? Вам близка по духу эстетика промышленной архитектуры конца 19 — начала 20 веков? Если хотя бы на один из этих вопросов вы уверенно ответили «да» — приглашаю вместе исследовать непарадный Красноперекопский район!
Красный Перекоп — ярославский «город в городе»
Красный Перекоп — ярославский «город в городе»
Красный Перекоп — ярославский «город в городе»
Красный Перекоп — ярославский «город в городе»
Красный Перекоп — ярославский «город в городе»
Красный Перекоп — ярославский «город в городе»

Что вас ожидает

Ярославль по-новому

Красноперекопский район — старейший промышленный центр города. Я расскажу о его инфраструктуре, укладе жизни, легендах, байках и приметах. Покажу не только «открыточные» виды, но и полуразрушенные здания. Поделюсь связанными с ними историями удивительных людей и помогу понять, что такое настоящий ярославский характер.

Большая мануфактура и Петропавловский парк

Вы увидите здание, ставшее «новым храмом» советского человека. Познакомитесь с прошлым и настоящим краснокирпичной Большой мануфактуры и узнаете, как с ней связана «ярославская чайка» — Валентина Терешкова. В завершение мы погуляем по живописному Петропавловскому парку: полюбуемся прудами и старинной одноименной церковью.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Стачек
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елизавета
Елизавета
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета, я родилась и всю жизнь живу в Ярославле. «Изменила» своему городу лишь единожды, когда отправилась на обучение музеологии в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. По возвращении получила магистерскую степень по истории в Ярославском государственном педагогическом университете. Моя любовь к истории, культуре и родному городу уходит корнями в семью: мои родители — историки. Собственно, и экскурсионное дело — дело семейное. Первый маршрут я создавала в 2012 году, не без помощи папы, тоже гида. Кроме того, за плечами у меня 4 года архивной службы и год работы в музее. Весь этот багаж позволил мне не только еще сильнее полюбить родной город, но и начать делиться этой любовью с путешественниками.
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