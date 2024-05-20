1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
«🍫 Конечно, лучше бы все попробовать, но в рамках прогулки ограничимся шоколадной дегустацией, а вы уж сами определитесь, что стоит отведать после»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кабацкий Ярославль
Познайте тайны ярославской гастрономии и истории в увлекательной прогулке по историческому центру города
Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6
«На дегустации я поделюсь с вами рецептами старинных ярославских угощений, списком самых вкусных и необычных заведений Ярославля, где вы самостоятельно сможете попробовать и блюда ярославской кухни»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Тематическая прогулка по городу с любопытными фактами и дегустацией
Начало: В центре города
«Дегустация угощений известных ярославских марок (продолжительностью 1 час) — от 300 руб»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 345₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена20 мая 2024Для прогулки по городу выбрали маршрут с заманчивым названием "Кабацкий Ярославль". 🧠 Про что узнали? 💡Главное- многовековые попытки борьбы с пьянством всегда
- ААльбина18 мая 2024Спасибо Ирине за "вкусную" экскурсию. Узнали много интересного из гастрономической истории Ярославля. Попробовали сладости. Так же удивлением узнали, что фильм
- ККирилл14 мая 2024Екатерина провела прекрасную, очень интересную и необычную экскурсию! Очень понравилась и сама экскурсия, и дегустация настоек и хлебного вина. Отдельное спасибо за рекомендацию различных мест, куда можно зайти после экскурсии, особенно за Лабораторию!)
- ЕЕлена10 мая 2024Прекрасный рассказ о нескольких веках жизни города через судьбы и дела людей, живущих в нем. Два часа на одном дыхании. Ирина, благодарим от души.
- ССветлана16 апреля 2024Прекрасная экскурсия, вся наша компания коллег была в полном восторге! Экскурсовод любит свой город, свою землю и знает множество интересных фактов. Обязательно приеду еще и посещу другие экскурсии этого же гида!
- ЛЛюдмила1 марта 2024Очень интересно и познавательно. Хорошая идея с загадками и призами
- ДДарья12 августа 2023Уютные бульвары Ярославля для женщин и дегустация настоящего шоколадаЭкскурсовод - супер!!! Всё очень интересно! Экскурсия не банальная и затрагивает и архитектуру и уклад жизни местных жителей разных эпох
- ЕЕлена5 ноября 2021Как-то не впечатлил музей Орлова, а пешая экскурсия по "сладким" местам Ярославля исправила положение, хотя гид предложил за дополнительную плату услуги личного авто. Вот этого тоже не надо было делать.
- ИИрина2 ноября 2021Интересная и увлекательная экскурсия! Всем рекомендую!
- ООльга22 августа 2021Очень интересная и познавательная экскурсия. Дегустация тоже очень понравилась детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Дегустационные туры»
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