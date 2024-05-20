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заканчивались одинаково: хотели как лучше, а получалось как всегда. 🙏 Спасибо нашему экскурсоводу Екатерине, благодаря которой 👇 👛 вспомнили министра финансов Российской империи С. Ю. Витте, 👸 узнали о первой русской водочной королеве Марии Шубиной-Поздеевой; 🧱 рассмотрели клеймо на кирпичах, которое ставили производители, находившиеся в арестантском исправительном отделении 🚭 познакомились с четырьмя непьющими и некурящих мужчинами Ярославля; 🧮 решали задачки (на питейную тему) для учеников начальных класов, появившиеся в конце XIX как один из способов борьбы с зелёным змием; 🍴 прошли мимо "Царь-града" - ресторана, из-за которого Н. А. Некрасов не смог закончить обучение в гимназии и благодаря которому появилось такое явление как "доставка еды"; услышали историю о нашем современнике, голос которого стал голосом города, человеке, обладавшем неиссякаемой энергией, которую дарил людям, реализуя собственные мечты, Яне Александровиче Левине. 📝 И это только малая часть того, что можно узнать, гуляя по, казалось бы, злачным местам города. 👍 Рекомендуем всем.