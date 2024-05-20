Дегустации на экскурсиях в Ярославле – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Ярославле, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории ярославской гастрономии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
«🍫 Конечно, лучше бы все попробовать, но в рамках прогулки ограничимся шоколадной дегустацией, а вы уж сами определитесь, что стоит отведать после»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Кабацкий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Кабацкий Ярославль
Познайте тайны ярославской гастрономии и истории в увлекательной прогулке по историческому центру города
Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6
«На дегустации я поделюсь с вами рецептами старинных ярославских угощений, списком самых вкусных и необычных заведений Ярославля, где вы самостоятельно сможете попробовать и блюда ярославской кухни»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
Тематическая прогулка по городу с любопытными фактами и дегустацией
Начало: В центре города
«Дегустация угощений известных ярославских марок (продолжительностью 1 час) — от 300 руб»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 345 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    20 мая 2024
    Кабацкий Ярославль
    Для прогулки по городу выбрали маршрут с заманчивым названием "Кабацкий Ярославль". 🧠 Про что узнали? 💡Главное- многовековые попытки борьбы с пьянством всегда
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    заканчивались одинаково: хотели как лучше, а получалось как всегда. 🙏 Спасибо нашему экскурсоводу Екатерине, благодаря которой 👇 👛 вспомнили министра финансов Российской империи С. Ю. Витте, 👸 узнали о первой русской водочной королеве Марии Шубиной-Поздеевой; 🧱 рассмотрели клеймо на кирпичах, которое ставили производители, находившиеся в арестантском исправительном отделении 🚭 познакомились с четырьмя непьющими и некурящих мужчинами Ярославля; 🧮 решали задачки (на питейную тему) для учеников начальных класов, появившиеся в конце XIX как один из способов борьбы с зелёным змием; 🍴 прошли мимо "Царь-града" - ресторана, из-за которого Н. А. Некрасов не смог закончить обучение в гимназии и благодаря которому появилось такое явление как "доставка еды"; услышали историю о нашем современнике, голос которого стал голосом города, человеке, обладавшем неиссякаемой энергией, которую дарил людям, реализуя собственные мечты, Яне Александровиче Левине. 📝 И это только малая часть того, что можно узнать, гуляя по, казалось бы, злачным местам города. 👍 Рекомендуем всем.

  • А
    Альбина
    18 мая 2024
    Истории ярославской гастрономии
    Спасибо Ирине за "вкусную" экскурсию. Узнали много интересного из гастрономической истории Ярославля. Попробовали сладости. Так же удивлением узнали, что фильм
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    "Афоня" снимался именно в Ярославле, о чем говорит установленный там памятник исполнителям главных ролей - Куравлеву и Леонову. Закупились местным шоколадом и вкуснейшими конфетами в старейшем магазине города. Рекомендуем!!!

  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Кабацкий Ярославль
    Екатерина провела прекрасную, очень интересную и необычную экскурсию! Очень понравилась и сама экскурсия, и дегустация настоек и хлебного вина. Отдельное спасибо за рекомендацию различных мест, куда можно зайти после экскурсии, особенно за Лабораторию!)
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Истории ярославской гастрономии
    Прекрасный рассказ о нескольких веках жизни города через судьбы и дела людей, живущих в нем. Два часа на одном дыхании. Ирина, благодарим от души.
  • С
    Светлана
    16 апреля 2024
    Кабацкий Ярославль
    Прекрасная экскурсия, вся наша компания коллег была в полном восторге! Экскурсовод любит свой город, свою землю и знает множество интересных фактов. Обязательно приеду еще и посещу другие экскурсии этого же гида!
  • Л
    Людмила
    1 марта 2024
    Истории ярославской гастрономии
    Очень интересно и познавательно. Хорошая идея с загадками и призами
  • Д
    Дарья
    12 августа 2023
    Уютные бульвары Ярославля для женщин и дегустация настоящего шоколада
    Экскурсовод - супер!!! Всё очень интересно! Экскурсия не банальная и затрагивает и архитектуру и уклад жизни местных жителей разных эпох
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    и знаменитых людей и исторические личности. Перечислять можно бесконечно))) Мы очень довольны))) Огромное спасибо Алёне, из её уст информация была интересной, лёгкой и доступной)))

  • Е
    Елена
    5 ноября 2021
    Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
    Как-то не впечатлил музей Орлова, а пешая экскурсия по "сладким" местам Ярославля исправила положение, хотя гид предложил за дополнительную плату услуги личного авто. Вот этого тоже не надо было делать.
  • И
    Ирина
    2 ноября 2021
    Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
    Интересная и увлекательная экскурсия! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    22 августа 2021
    Сладкая жизнь и вкусные истории Ярославля
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Дегустация тоже очень понравилась детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Дегустационные туры»

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  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
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  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 7 345. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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