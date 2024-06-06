Ярославская область ещё с 17 века стала одним из центров валяльного промысла.
Он процветает здесь и в наши дни — вы убедитесь в этом, посетив действующую фабрику по производству валенок.
Мастера в цехах покажут вам основные процессы: вы увидите, как стирают, катают и бьют войлок, посетите «чесальный» цех, потрогаете «крокодила» и услышите истории о жизни кустарей-катальщиков.
Он процветает здесь и в наши дни — вы убедитесь в этом, посетив действующую фабрику по производству валенок.
Мастера в цехах покажут вам основные процессы: вы увидите, как стирают, катают и бьют войлок, посетите «чесальный» цех, потрогаете «крокодила» и услышите истории о жизни кустарей-катальщиков.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Историческая часть
На экскурсии по территории вы раскроете все грани истории Ярославского завода валяной обуви:
- увидите основные здания и разберётесь с их назначением
- ознакомитесь с биографией купца Ильи Кашина — основателя предприятия
- выясните, как развивалась фабрика в советский период и почему она называлась «Упорный труд»
Теоретическая часть
В фабричных цехах вы узнаете все тонкости технологии дореволюционного и современного валяльно-войлочного производства:
- поймёте, для чего нужны три цеха — чесальный, окладочный и стиральный
- увидите, какие работы делает автоматика, а какие выполняются вручную
Практическая часть
В завершении экскурсии мы проведём для вас мастер-класс, на котором вы своими руками сошьёте «Валенок желания». Наши гости уверяют, что талисман работает как надо — ведь желания сбываются!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы побываем в действующих цехах. Там жарко, влажно, пыльно, в воздухе частицы шерсти. Поэтому аллергикам может быть некомфортно. Возьмите для себя маску.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проходной фабрики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Ярославле
Сотрудничаем с Ярославской фабрикой валяной обуви — старейшим действующим предприятием в стране по производству валенок. Мы единственные в Ярославле гиды по предприятию. Проведём для вас экскурсию по цехам, расскажем о создании традиционной русской обуви.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
6 июня 2024
Мы с семьей недавно отправились на увлекательную экскурсию по Ярославскому заводу валяной обуви, и это было просто невероятно! Мы не только окунулись в историю этого прекрасного завода, но и познакомились
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