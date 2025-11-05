Ярославская область славится валяльным промыслом с 17 века. На экскурсии вы посетите действующую фабрику, где мастера покажут все этапы производства валенок.
Вы увидите, как работают чесальный, окладочный и стиральный цеха, узнаете о биографии купца Ильи Кашина и истории завода.
Завершится экскурсия мастер-классом по созданию «Валенка желания», который, по отзывам, исполняет мечты
Вы увидите, как работают чесальный, окладочный и стиральный цеха, узнаете о биографии купца Ильи Кашина и истории завода.
Завершится экскурсия мастер-классом по созданию «Валенка желания», который, по отзывам, исполняет мечты
6 причин купить эту экскурсию
- 🧶 Уникальная история валяльного промысла
- 🏭 Посещение действующей фабрики
- 👨🏭 Знакомство с мастерами и их работой
- 🧵 Мастер-класс по созданию талисмана
- 📜 Истории о купце Илье Кашине
- 🛠️ Погружение в производственный процесс
Что можно увидеть
- Ярославский завод валяной обуви
Описание экскурсии
Историческая часть
На экскурсии по территории вы раскроете все грани истории Ярославского завода валяной обуви:
- увидите основные здания и разберётесь с их назначением
- ознакомитесь с биографией купца Ильи Кашина — основателя предприятия
- выясните, как развивалась фабрика в советский период и почему она называлась «Упорный труд»
Теоретическая часть
В фабричных цехах вы узнаете все тонкости технологии дореволюционного и современного валяльно-войлочного производства:
- поймёте, для чего нужны три цеха — чесальный, окладочный и стиральный
- увидите, какие работы делает автоматика, а какие выполняются вручную
Практическая часть
В завершении экскурсии мы проведём для вас мастер-класс, на котором вы своими руками сошьёте «Валенок желания». Наши гости уверяют, что талисман работает как надо — ведь желания сбываются!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы побываем в действующих цехах. Там жарко, влажно, пыльно, в воздухе частицы шерсти. Поэтому аллергикам может быть некомфортно. Возьмите для себя маску
в субботу в 13:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке возле фабрики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 673 туристов
Сотрудничаем с Ярославской фабрикой валяной обуви — старейшим действующим предприятием в стране по производству валенок. Мы единственные в Ярославле гиды по предприятию. Проведём для вас экскурсию по цехам, расскажем о создании традиционной русской обуви.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
5 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Было очень интересно «изнутри» узнать про производство валенок. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое экскурсоводам за их труд и интерес к работе
О
Ольга
5 ноя 2025
Рекомендую к посещению!! Интересен и сам процесс изготовления валенок, очень тяжелый и трудоемкий, и в каких условиях и на каком оборудовании работают люди. Ну и мастер-класс волшебный. Спасибо!
Ксения
4 ноя 2025
Мы так рады, что решили сходить на экскурсию по фабрике! Это правда очень интересно! Спасибо организаторам и нашему гиду, 2 часа пролетели незаметно. В конце экскурсии был мастер-класс, мы сделали мини-валенки и загадали желание. Советую однозначно!
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Очень необычная и интересная экскурсия на фабрику валенок! Мы были в праздничные дни и фабрика в тот момент не работала (но это даже хорошо, так как было тихо и не так пыльно, как могло бы быть). В конце экскурсии нам показали видео, как осуществляется процесс изготовления валенок! Все очень понравилось!
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Экскурсия продумана нормально, но сама фабрика жуть жуткая😵💫😵💫😵💫и людям непереносящим вонь овечей шерсти и страдающим аллергией категорически нельзя ходить на такое мероприятие. Грязь, пыль и жуткое зрелище помещений фабрики погрузят
М
Мария
4 ноя 2025
Очень интересно. Вряд ли еще где-то удасться увидеть процесс именно промышленного производства валенок. Понять какой это тяжелый труд. Организаторы молодцы, что дополнили экскурсию мастер классом и фото сессиями.
Алёна
3 ноя 2025
Просто потрясающая экскурсия!
m
marina
11 окт 2025
Очень познавательно. Всем рекомендуем!
В
Виктория
29 сен 2025
Прекрасная экскурсия от гида Миры. Очень Вам благодарны за знакомство с этим тяжелым, утомительным, но очень ценным трудом - производством валенок. Побывав на производстве, вы научились по достоинству ценить каждое
E
Elena
29 сен 2025
Очень интересно!
Кира
27 сен 2025
Великолепная экскурсия!!!!
E
Elena
21 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, не ожидала, что производство валенок такой трудоемкий процесс, экскурсовод Мира очень интересный расссказчик, экскурсия пролетает буквально
М
Мария
18 авг 2025
Никогда не задумывалась, как же сложно изготовить валенки. Здесь посмотрели весь цикл производства от тюков шерсти до готовых изделий. Сами сшили валенок желаний. Очень познавательная экскурсия. Понравилось и взрослым, и детям. Рекомендую к посещению.
Грязева
16 авг 2025
Очень понравилась экскурсия!
О
Оксана
13 авг 2025
5 августа были на экскурсии на фабрике валенок! Сама экскурсия интересная, познавательная! Экскурсовод просто замечательный!!) экскурсию я друзьям однозначно порекомендую😃. Немного испортило впечатление, что задержали по времени начало- опаздывала основная группа… У них пробки. Ну и хотелось увидеть как реально делают валенки! Но рабочий день уже закончился. Заранее об этом не знали.
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 10 чел.
Кто придумал валенки?
Ярославская фабрика валенок откроет перед вами секреты старинного промысла. Погрузитесь в атмосферу прошлого и создайте свой талисман
Начало: На проходной фабрики
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс: сваляй валенки
Погрузитесь в мир ярославских традиций и создайте мини-валенки, которые исполняют желания. Узнайте о шерсти романовской овцы и её преимуществах
Начало: На Тверицкой набережной
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи
Начало: На площади Волкова
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.