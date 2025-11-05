А Анна Очень интересная экскурсия. Было очень интересно «изнутри» узнать про производство валенок. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое экскурсоводам за их труд и интерес к работе

О Ольга Рекомендую к посещению!! Интересен и сам процесс изготовления валенок, очень тяжелый и трудоемкий, и в каких условиях и на каком оборудовании работают люди. Ну и мастер-класс волшебный. Спасибо!

Ксения Мы так рады, что решили сходить на экскурсию по фабрике! Это правда очень интересно! Спасибо организаторам и нашему гиду, 2 часа пролетели незаметно. В конце экскурсии был мастер-класс, мы сделали мини-валенки и загадали желание. Советую однозначно!

Т Татьяна Очень необычная и интересная экскурсия на фабрику валенок! Мы были в праздничные дни и фабрика в тот момент не работала (но это даже хорошо, так как было тихо и не так пыльно, как могло бы быть). В конце экскурсии нам показали видео, как осуществляется процесс изготовления валенок! Все очень понравилось!

Ю Юлия читать дальше вас в состояние шока. Конечно любопытство берет вверх, и хочется увидеть процесс изготовления валенок, но в моем воображении была современная фабрика, а мы оказались в 1903 году. Поэтому для меня эта экскурсия экстремальная, кто готов к такому, сходите, но вначале все же почитайте внимательно, куда вас поведут. И вообще не понятно, как тут могут работать люди по 8 ч в день. По мне это издевательство. Экскурсия продумана нормально, но сама фабрика жуть жуткая😵‍💫😵‍💫😵‍💫и людям непереносящим вонь овечей шерсти и страдающим аллергией категорически нельзя ходить на такое мероприятие. Грязь, пыль и жуткое зрелище помещений фабрики погрузят

М Мария Очень интересно. Вряд ли еще где-то удасться увидеть процесс именно промышленного производства валенок. Понять какой это тяжелый труд. Организаторы молодцы, что дополнили экскурсию мастер классом и фото сессиями.

Алёна Просто потрясающая экскурсия!

m marina Очень познавательно. Всем рекомендуем!

В Виктория читать дальше изделие, вышедшее оттуда. Ведь в него вложен громадный труд, как инженеров завода, так и станочников, мойщиков и тд. Очень вредный и тяжелый труд. Дети до сих пор в шоке, как женщины работают на таком производстве. Просто низкий поклон. Важно, что производство уже практически вытирающее сегодня. Поэтому особенно ценно увидеть этот процесс, пока не поздно. Отличный бонус - магазин при заводе. Отличные качественный валенки по дешевым ценам. Спасибо 🙏 Прекрасная экскурсия от гида Миры. Очень Вам благодарны за знакомство с этим тяжелым, утомительным, но очень ценным трудом - производством валенок. Побывав на производстве, вы научились по достоинству ценить каждое

E Elena Очень интересно!

Кира Великолепная экскурсия!!!!

E Elena Очень понравилась экскурсия, не ожидала, что производство валенок такой трудоемкий процесс, экскурсовод Мира очень интересный расссказчик, экскурсия пролетает буквально

М Мария Никогда не задумывалась, как же сложно изготовить валенки. Здесь посмотрели весь цикл производства от тюков шерсти до готовых изделий. Сами сшили валенок желаний. Очень познавательная экскурсия. Понравилось и взрослым, и детям. Рекомендую к посещению.

Грязева Очень понравилась экскурсия!