Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в мир прошлого

В отличие от большинства ярославских купеческих церквей, храм Иоанна Предтечи строили «всем миром». Вы побываете в роли горожан и сможете внести свой вклад в его возведение. А я расскажу, почему Толчковская слобода получила такое название, где работали в старину слобожане, с кем они спорили и зачем ездили в Казань. Кроме того, вспомню о связанных с ней знаменитых людях: царе Алексее Романове, художнике Верещагине и министре финансов Витте.

Тайны древних ремесел

Храм Иоанна Предтечи — шедевр русской деревянного архитектуры. Вы узнаете, как строили и украшали здания в старину, и познакомитесь со знаменитой «ярославской пятицветкой». А также раскроете, какие новые приемы использовали зодчие при возведении храма, увидите «бриллиантовый руст» и освоите один древний технологический процесс. Рассмотрите архивные фото и представите, как выглядел этот уголок старинного Ярославля 100 лет назад.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми 8-12 лет.

Организационные детали