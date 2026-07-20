Ольга проводит ещё 3 экскурсии

На этой экскурсии вы окажетесь в древней слободе Ярославля, где сможете погрузиться в атмосферу прошлого.
Участники узнают о жизни слобожан, посетят великолепную церковь XVII века и поиграют в «Архитектурный словарик».
Экскурсия предлагает уникальную возможность самостоятельно изготовить глиняный изразец, а также узнать о строительных приемах и декоре ярославских храмов. Это интерактивное путешествие станет незабываемым опытом для всей семьи
Участники узнают о жизни слобожан, посетят великолепную церковь XVII века и поиграют в «Архитектурный словарик».
Экскурсия предлагает уникальную возможность самостоятельно изготовить глиняный изразец, а также узнать о строительных приемах и декоре ярославских храмов. Это интерактивное путешествие станет незабываемым опытом для всей семьи
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю
- 🎨 Изготовление изразца
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🕍 Уникальная архитектура
- 📜 Интересные факты
Лучшее время для посещения
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авг
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Лучшее время для посещения мастер-класса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Ярославле наиболее комфортная для прогулок и знакомства с историей города. Мероприятие проходит на открытом воздухе, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой прошлого. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить мастер-класс, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь XVII века
Описание экскурсии
Погружение в мир прошлого
Я расскажу, чем занимались в старину ярославцы, а вы побываете в роли горожан и сможете внести свой вклад в возведение старинного храма. Мы рассмотрим архивные фото и представим, как выглядел Ярославль 100 лет назад.
Тайны древних ремесел
Ярославские храмы 17 века — шедевры русской архитектуры. Вы узнаете, как строили и украшали здания в старину, и познакомитесь с изразцами — знаменитой «ярославской пятицветкой». Мы освоим технологию изготовления изразцов и поговорим о секретах работы с глиной.
Кому подойдёт экскурсия
Семьям с детьми 7-12 лет.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию можно провести для большего числа человек: для компании от 4 до 10 путешественников — доплата 400 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5036 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения и профессионализм. Я историк, кандидат наук, внештатный экскурсовод музеев Ярославля. Веду семейный краеведческий клуб «Загадки древнего города», обожаю неспешные семейные экскурсии, вдохновляюсь вопросами и рассуждениями юных экскурсантов! Зимой люблю посидеть в архиве — публикую находки и подбираю жемчужины для своих авторских экскурсий. А летом — жду встречи с вами в Ярославле!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия. Дети были вовлечены, изучили архитектурный словарик, узнали технологию изготовления изразцов и увезли на память сувениры сделанные своими руками.
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Спасибо Ольге за замечательную познавательную экскурсию! Моим сыновьям — 13 лет и 8 лет — очень понравилось:) Подача материала отличная, наглядные и образные сравнения 👍🏼 Видно, что экскурсовод рассказывает о своём родном городе с трепетом и большой любовью 💚
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В
Ольга - отличный рассказчик, умеет увлечь и взрослых и детей. У Ольги полная сумочка материалов для детей, редкий случай, когда ребенку на экскурсии тоже интересно.
Спасибо за экскурсию!
Спасибо за экскурсию!
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Спасибо Ольге за интересный и увлекательный рассказ. Очень классные придумки с магнитной доской, мини-пазлом и изготовлением изразца. Экскурсия не перегружена, всего в меру. Сыну и маме (мне) понравилось.
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О
Потрясающий экскурсовод! Детям было интересно! Обязательно вернемся на более продолжительную экскурсию к Ольге!
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Ольга замечательный рассказчик и увлечённый своим делом человек! Её экскурсия - это не просто рассказ, а целое представление с настоящим мастер-классом. Столько подготовленных наглядных материалов, столько продуманных интересных заданий и столько полезной и преподнесённой в понятной форме информации! Мы с сыном (10 лет) в восторге. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем, кто приезжает в Ярославль с детьми.
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