Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»

Отправиться в старинный пригород Ярославля и познакомиться с древними ремеслами

Ольга
Ольга – Гид из Ярославля
Вы посетите бывшую Толчковскую слободу и раскроете богатую историю 📖 знаменитой пятнадцатиглавой церкви Иоанна Предтечи XVII века.

Поиграете в «Архитектурный словарик», рассмотрите потрясающий фигурный кирпич и услышите о людях, чьи имена вписаны в летопись храма.

А еще примете участие в мастер-классе по изготовлению глиняного изразца!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»

Что вас ожидает

Погружение в мир прошлого
В отличие от большинства ярославских купеческих церквей, храм Иоанна Предтечи строили «всем миром». Вы побываете в роли горожан и сможете внести свой вклад в его возведение. А я расскажу, почему Толчковская слобода получила такое название, где работали в старину слобожане, с кем они спорили и зачем ездили в Казань. Кроме того, вспомню о связанных с ней знаменитых людях: царе Алексее Романове, художнике Верещагине и министре финансов Витте.

Тайны древних ремесел
Храм Иоанна Предтечи — шедевр русской деревянного архитектуры. Вы узнаете, как строили и украшали здания в старину, и познакомитесь со знаменитой «ярославской пятицветкой». А также раскроете, какие новые приемы использовали зодчие при возведении храма, увидите «бриллиантовый руст» и освоите один древний технологический процесс. Рассмотрите архивные фото и представите, как выглядел этот уголок старинного Ярославля 100 лет назад.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми 8-12 лет.

Организационные детали

  • Все достопримечательности 🏛️ мы осматриваем снаружи
  • Если детей больше 4-х, предусматривается небольшая доплата за материалы для интерактива
Начало и место завершения
🚩 на 2-й Закоторосльной набережной
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Краевед, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!
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Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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