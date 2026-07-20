Ольга проводит ещё 3 экскурсии

На этой экскурсии вы окажетесь в древней слободе Ярославля, где сможете погрузиться в атмосферу прошлого.



Участники узнают о жизни слобожан, посетят великолепную церковь XVII века и поиграют в «Архитектурный словарик».



Экскурсия предлагает уникальную возможность самостоятельно изготовить глиняный изразец, а также узнать о строительных приемах и декоре ярославских храмов. Это интерактивное путешествие станет незабываемым опытом для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мастер-класса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Ярославле наиболее комфортная для прогулок и знакомства с историей города. Мероприятие проходит на открытом воздухе, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой прошлого. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить мастер-класс, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду.

Сейчас август — это идеальное время.