На фабрике валяной обуви с 120-летней историей участники мастер-класса узнают о древнем промысле и уникальной царской шерсти.Увлекательные рассказы мастеров, исследование структуры шерсти под микроскопом и просмотр видео с фермы дополнят

программу. Каждый сможет создать крошечные валенки, которые украсят одежду или интерьер, а также исполнят заветные желания. Мероприятие подходит для взрослых и детей от 7 лет, но не рекомендуется людям с аллергией на шерсть

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения мастер-класса - с сентября по апрель, когда погода располагает к уютным занятиям в помещении. В эти месяцы можно насладиться атмосферой и погрузиться в процесс без спешки. Летом, с мая по август, также возможно участие, но стоит учитывать возможную загруженность. В оставшиеся месяцы мастер-класс доступен, однако следует учитывать погодные условия и возможные ограничения.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.