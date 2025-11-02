На фабрике валяной обуви с 120-летней историей участники мастер-класса узнают о древнем промысле и уникальной царской шерсти.
Увлекательные рассказы мастеров, исследование структуры шерсти под микроскопом и просмотр видео с фермы дополнят
6 причин купить этот мастер-класс
- 🧶 Узнайте о древнем промысле
- 🔬 Исследуйте шерсть под микроскопом
- 🎥 Посмотрите видео с фермы
- 👟 Создайте мини-валенки
- 🎨 Украсьте одежду или интерьер
- 💫 Исполните заветные желания
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мастер-класса - с сентября по апрель, когда погода располагает к уютным занятиям в помещении. В эти месяцы можно насладиться атмосферой и погрузиться в процесс без спешки. Летом, с мая по август, также возможно участие, но стоит учитывать возможную загруженность. В оставшиеся месяцы мастер-класс доступен, однако следует учитывать погодные условия и возможные ограничения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Фабрика валяной обуви
Описание мастер-класса
Мы познакомим вас с преимуществами шерсти романовской овцы и объясним, почему изделия из неё получаются лёгкими и долговечными и как с этим связан Пётр I.
Вы исследуете структуру шерсти под микроскопом, посмотрите интересное видео с фермы и послушаете увлекательные рассказы опытных мастеров.
Сваляете валеночки — не больше 7 см в длину. Ими можно украсить одежду или использовать как элемент домашнего декора. А главное — в каждый валеночек можно нашептать заветное желание, которое, как гласят местные поверья, обязательно сбудется.
Организационные детали
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 7 лет. Он не подойдёт людям с аллергией на шерсть
- Продолжительность мероприятия — 2–2,5 ч
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 673 туристов
Сотрудничаем с Ярославской фабрикой валяной обуви — старейшим действующим предприятием в стране по производству валенок. Мы единственные в Ярославле гиды по предприятию. Проведём для вас экскурсию по цехам, расскажем о создании традиционной русской обуви.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
2 ноя 2025
Бронируя этот мастер-класс, не ожидали ничего фееричного. Как же мы ошиблись!!! И хотя попали под конец рабочего дня на фабрике, Надежда (покоритель наших сердец) успела провести экскурсию, показать, как всё
А
Альберт
28 окт 2025
Отличная экскурсия, погружение в начало 20 века! Редко где увидишь такое. Мастер-класс по валянию валенок супер! Рекомендую!
Елена
21 окт 2025
Мы в восторге. От экскурсии по фабрике до маленьких валенок которые мы сами сделали. Очень интересно познавательно, необычно. Все участники группы были восхищены
А
Алёна
9 авг 2025
Дети остались в восторге! Экскурсия по фабрике и мастер класс очень понравились!!! Спасибо огромное Надежде! Рекомендуем 👌
В
Вера
1 июл 2025
Спасибо за отличную экскурсию и мастер класс!
А
Анна
30 мар 2025
Спасибо, Надежде. Экскурсия понравилась. Вся программа хорошо организованна. Для нас было очень важно, тк шли с ребёнком 6 лет. Мастер класс супер!!! Оказывается валенки не так просто катать))
