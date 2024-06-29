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где делают валенки. Тоже история, коли на то пошло - фабрике 120 лет. Надежда нам очень интересно и подробно всё показала и рассказала, как происходит это созидательное чудо - из комьев шерсти при участии шумной старинной машинерии и нелёгкого труда работников и работниц фабрики возникают валенки. Было очень здорово!