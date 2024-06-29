Экскурсии на фабрики и заводы в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Ярославле, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кто придумал валенки?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Кто придумал валенки?
Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла
Начало: На проходной фабрики
«выясните, как развивалась фабрика в советский период и почему она называлась «Упорный труд»»
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Замок Понизовкиных + церковь в Рыбницах
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Замок Понизовкиных + церковь в Рыбницах
Побывать в местах Некрасова, скульптора Опекушина и владельца крахмалопаточных заводов
Начало: У памятника Некрасову на Волжской набережной
«Также я покажу вам старые строения заводского посёлка Красный Профинтерн»
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
2 900 за человека
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
«В соседней деревне Лаврово находится фабрика игрушек»
Расписание: в воскресенье в 10:00
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    29 июня 2024
    Кто придумал валенки?
    Уникальная экскурсия. Настоящее русское ремесло в промышленном масштабе. Сувениры - 🔥. Организаторам спасибо и уважение
  • А
    Алексей
    27 июня 2024
    Кто придумал валенки?
    В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема: посмотреть, как работает фабрика,
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    где делают валенки. Тоже история, коли на то пошло - фабрике 120 лет. Надежда нам очень интересно и подробно всё показала и рассказала, как происходит это созидательное чудо - из комьев шерсти при участии шумной старинной машинерии и нелёгкого труда работников и работниц фабрики возникают валенки. Было очень здорово!

    В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема:
  • А
    Альбина
    15 июня 2024
    Кто придумал валенки?
    Очень довольны что окунулись в эту тему. Очень интересно как делают валенки. Какой это адский труд! Полезно с детьми и
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    подростками, чтобы понимали, что есть такая работа. Многое поразило! Надежда замечательно рассказывала и показывала. Фото прикольные с заготовками получаются😁. В конце сделали своими ручками валенок желания. В общем довольна и однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Фабрики и заводы»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кто придумал валенки?
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  3. Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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