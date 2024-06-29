1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кто придумал валенки?
Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла
Начало: На проходной фабрики
«выясните, как развивалась фабрика в советский период и почему она называлась «Упорный труд»»
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Понизовкиных + церковь в Рыбницах
Побывать в местах Некрасова, скульптора Опекушина и владельца крахмалопаточных заводов
Начало: У памятника Некрасову на Волжской набережной
«Также я покажу вам старые строения заводского посёлка Красный Профинтерн»
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
2 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
«В соседней деревне Лаврово находится фабрика игрушек»
Расписание: в воскресенье в 10:00
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин29 июня 2024Уникальная экскурсия. Настоящее русское ремесло в промышленном масштабе. Сувениры - 🔥. Организаторам спасибо и уважение
- ААлексей27 июня 2024В Ярославле можно посмотреть не только старинную архитектуру и исторические достопримечательности. Есть и менее банальная тема: посмотреть, как работает фабрика,
- ААльбина15 июня 2024Очень довольны что окунулись в эту тему. Очень интересно как делают валенки. Какой это адский труд! Полезно с детьми и
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Фабрики и заводы»
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