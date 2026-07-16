Что вас ожидает

Вы узнаете о полезных свойствах морской соли и её эффекте для тела и души.

Разберётесь в компонентах идеальной соли для ванны.

Освоите правила применения — чтобы домашние банные процедуры превратились в мини‑спа.

Своими руками создадите яркую ароматическую смесь из морской соли весом 60 г и заберёте её с собой.

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