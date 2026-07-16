Смешиваете, фантазируете, творите — и уносите с собой ароматическую соль для ванны! Вот краткое описание того, что ждёт вас на нашем мастер-классе. А уже дома, в ванной, вы получите максимум удовольствия и полное расслабление тела и души.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Вы узнаете о полезных свойствах морской соли и её эффекте для тела и души.
Разберётесь в компонентах идеальной соли для ванны.
Освоите правила применения — чтобы домашние банные процедуры превратились в мини‑спа.
Своими руками создадите яркую ароматическую смесь из морской соли весом 60 г и заберёте её с собой.
Организационные детали
- После мастер-класса вы можете посетить наш торговый зал, приобрести там товары ручной работы, а также выпить чашечку какао или зернового кофе.
- С вами будет мастер из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарьяна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приглашаем на мастер-классы по изготовлению фигурок из мыла, натурального мыла ручной работы, шипучек для ванн и букетов из мыла. На наши мастер-классы приходят и дети, и взрослые. Готовы принять индивидуальных путешественников и группы до 8 человек.
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