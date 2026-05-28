16 отзывов оставили туристы

Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего Ярославля, узнать о его историческом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏰 Древние архитектурные памятники
- 🌿 Живописные набережные
- 📜 Легенды и мифы города
- 👥 Личное знакомство с культурой ярославцев
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Успенский кафедральный собор
- Илья Пророк
- Никола Рубленый
- Спас на Городу
- Театральная площадь
- Стрелка
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Наша прогулка пройдет в древнейшей части города, которую в Средневековье защищали насыпные земляные валы. Я расскажу, каким образом сложился исторический центр Ярославля и почему местные называют Кремлем древний монастырь. А также раскрою, правда ли в этом монастыре живет настоящая медведица и почему ее древний предок украшает городской и губернский гербы.
Главные символы города
В Успенском кафедральном соборе вы осмотрите прекрасный иконостас и главную святыню Ярославской епархии – мощи князей-чудотворцев. Далее узнаете, как при первых Романовых город пережил свой Золотой век, и рассмотрите сохранившиеся с тех времен храмы: Ильи Пророка, Николы Рубленого и Спаса на Городу. Кроме того, посетите Театральную площадь и живописную Стрелку – место, где сливаются реки Волга и Которосль.
Ярославль и ярославцы
Вы услышите не только важные факты из истории города, но и составите личное впечатление о его духе и характере горожан нынешних и прежних времен. Я расскажу, как с Ярославлем связаны Николай Некрасов, Федор Волков, Михаил Романов, Екатерина II, герцог Бирон и Александр Дюма. А также поясню, каким образом город отражает предприимчивый и доброжелательный характер ярославцев.
Организационные детали
- С мая по сентябрь возможно посещение храмов Ильи Пророка и Николы Надеина с экскурсией. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Андрей - человек, влюбленный в любимое дело, необыкновенно тактичный, способный ответить на любые вопросы, при этом донести до слушателя самую важную и интересную