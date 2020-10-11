16 отзывов оставили туристы

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Ярославль для новичков

Увидеть все хиты старинного города и услышать самое интересное о его прошлом и настоящем

4.9
16 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Ярославля
Ярославль очарует вас живописными набережными Волги и Которосли, древними узорочными храмами и уютными скверами и площадями.

Вы узнаете о прекрасных и драматических событиях, из которых соткана история 📖 города, раскроете особенности местной архитектуры и расшифруете характер ярославцев!
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 25002 250 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Ярославль для новичков
Ярославль для новичков

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Наша прогулка 👣 пройдет в древнейшей части города, которую в Средневековье защищали насыпные земляные валы. Я расскажу, каким образом сложился исторический центр Ярославля и почему местные называют Кремлем древний монастырь. А также раскрою, правда ли в этом монастыре живет настоящая медведица и почему ее древний предок украшает городской и губернский гербы.

Главные символы города
В Успенском кафедральном соборе вы осмотрите прекрасный иконостас и главную святыню Ярославской епархии – мощи князей-чудотворцев. Далее узнаете, как при первых Романовых город 🏙️ пережил свой Золотой век, и рассмотрите сохранившиеся с тех времен храмы: Ильи Пророка, Николы Рубленого и Спаса на Городу. Кроме того, посетите Театральную площадь и живописную Стрелку – место, где сливаются реки Волга и Которосль.

Ярославль и ярославцы
Вы услышите не только важные факты из истории 📖 города, но и составите личное впечатление о его духе и характере горожан нынешних и прежних времен. Я расскажу, как с Ярославлем связаны Николай Некрасов, Федор Волков, Михаил Романов, Екатерина II, герцог Бирон и Александр Дюма. А также поясню, каким образом город отражает предприимчивый и доброжелательный характер ярославцев.

Организационные детали

С мая по сентябрь возможно посещение храмов Ильи Пророка и Николы Надеина с экскурсией. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ярославль для новичков
Ярославль для новичков
Ярославль для новичков
Ярославль для новичков
Ярославль для новичков
Ярославль для новичков
Ярославль для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я историк, люблю литературу и публицистику. Экскурсии вожу более 15 лет. Мне важно, чтобы на наших прогулках вы не только увидели, но и почувствовали город. А также отыскали и рассмотрели детали, скрытые от поверхностного взгляда.
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16 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Замечательный гид. Интересная подача материала. Провели время с удовольствием.
9 октября 2020
Отличная экскурсия для всех, и тех кто уже посещал Ярославль, и для тех у кого это первое посещение. Динамично, разносторонне, познавательно.
Станислав
22 сентября 2020
Чувствуется профессионализм. Четкий тайминг на маршруте. Хороший рассказчик. Будет возможность снова оказаться в Ярославле воспользуюсь его услугами. Рекомендую
16 сентября 2020
Неутомительная и познавательная прогулка с Андреем по историческому центру Ярославля. Самое то для первого визита в город. Андрей был вежлив, заботлив и отвечал на любые наши вопросы. Нам понравилось. Ярославль стал нам ближе. Рекомендуем
13 сентября 2020
Андрей прекрасный экскурсовод, очень живая подача информации. Получили настоящее удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую.
9 сентября 2020
Хорошая экскурсия. Мы впервые семьёй в Ярославле. Андрей, наш гид, доступно, спокойно, со знанием предмета познакомил нас с Ярославлем. Мы довольны. Спасибо.
5 сентября 2020
Посетили Ярославль 4-5. 09. 2020. Выбрала экскурсию «Ярославль для новичков» с Андреем на 4 сентября. Нам очень понравилось, рекомендуем всем, кто впервые в Ярославле. Это обзорная экскурсия с интересными фактами и увлекательными историями из жизни легендарных личностей. Мы пешком, неторопливо обошли весь центр и смогли восхититься красотами и достопримечательностями города. Отдельно об экскурсоводе. Андрей замечательный гид и приятный в общении человек. Пунктуальный (пришёл заранее и встречал нас). Его интересно слушать, он легко отвечает на все вопросы даже не по теме. Помог нам сориентироваться по сувенирам и по тому, какие музеи интересно посетить и подсказал по поводу речных экскурсий. Для меня также было показательно, что до нашего приезда пока мы согласовывали время и места экскурсии, Андрей охотно отвечал на все мои организационные вопросы. Так он помог мне сориентироваться по улицам относительно центра города, чтобы правильно выбрать квартиру для съема. Андрей подсказал, как добраться от вокзала до нашей квартиры и посоветовал, где мы можем недорого и вкусно пообедать, чтоб недалеко от снятого жилья и места начала экскурсии. А ещё, наша экскурсия длилась не 2, 5 часа, как заявлено, а чуть больше трёх. Такие бонусы всегда приятны🤗 Спасибо Андрею за приятные первые впечатления о городе, за положительные эмоции и за советы😊 P. S. Пешие прогулки это не всегда просто🙈 ноги очень устают, спина устаёт, коленки болят🤪 поэтому, если Вы физически слабо подготовлены, то обзорные экскурсии лучше совершать на машине или на электро-самокате (которые можно взять в аренду).
26 августа 2020
Экскурсия понравилась. Это была неспешная прогулка с человеком, который знает и любит свой город.
20 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Андрей хорошо знает город, историю города, жителей города. Два с половиной часа пролетели очень быстро и интересно. Буду рекомендовать Андрея друзьям.
19 августа 2020
Андрей провёл замечательную обзорную экскурсию, мы были с 3-мя детьми (7, 9, 11 лет). Андрей вовлекал детей в процесс, все прошло хорошо и интересно! Советую всем!
Игорь
18 августа 2020
Экскурсия понравилась. Алексей в непринуждённой беседе и неторопливой прогулке рассказал об основных вехах и достопримечательностях города и края. Прогулка позволила открыть устройство, секреты и характер Яромлавля! Спасибо!
16 августа 2020
Спасибо за экскурсию, очень интересно и познавательно. Мы остались довольны!
14 августа 2020
Андрей не только увлек нас экскурсией, но и сориентировал, где пообедать, где купить интересующие нас сувениры (сыр, шоколад), так как мы были в Ярославле впервые. Также посоветовал, куда съездить в свободный день, учитывая интересы именно нашей компании. Мы остались довольны и прогулкой по Ярославлю, и поездкой по совету Андрея. Благодарим!
12 августа 2020
Очень интересная и содержательная экскурсия. Андрей замечательный, знающий гид, Мы получили отличное представление о городе. Рекомендуем !
8 августа 2020
Спасибо Андрею! Все было интересно, познавательно, неутомительно.
Ещё 1 отзыв

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