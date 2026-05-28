16 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству культурных мероприятий. Посещение храмов также возможно в этот период. В апреле и октябре, хотя и прохладнее, туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием. В остальные месяцы, несмотря на холод, можно посетить музеи и насладиться зимними видами.

Ярославль - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который каждый год привлекает тысячи туристов.Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего Ярославля, узнать о его историческом

центре, который в Средневековье защищали насыпные земляные валы, и посетить знаменитые храмы, включая Успенский собор и храм Ильи Пророка. Вы узнаете о Золотом веке города при первых Романовых и о том, как Ярославль отражает предприимчивый и доброжелательный характер его жителей. Экскурсия даст вам возможность не только услышать важные факты из истории города, но и составить личное впечатление о его духе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Наша прогулка пройдет в древнейшей части города, которую в Средневековье защищали насыпные земляные валы. Я расскажу, каким образом сложился исторический центр Ярославля и почему местные называют Кремлем древний монастырь. А также раскрою, правда ли в этом монастыре живет настоящая медведица и почему ее древний предок украшает городской и губернский гербы.

Главные символы города

В Успенском кафедральном соборе вы осмотрите прекрасный иконостас и главную святыню Ярославской епархии – мощи князей-чудотворцев. Далее узнаете, как при первых Романовых город пережил свой Золотой век, и рассмотрите сохранившиеся с тех времен храмы: Ильи Пророка, Николы Рубленого и Спаса на Городу. Кроме того, посетите Театральную площадь и живописную Стрелку – место, где сливаются реки Волга и Которосль.

Ярославль и ярославцы

Вы услышите не только важные факты из истории города, но и составите личное впечатление о его духе и характере горожан нынешних и прежних времен. Я расскажу, как с Ярославлем связаны Николай Некрасов, Федор Волков, Михаил Романов, Екатерина II, герцог Бирон и Александр Дюма. А также поясню, каким образом город отражает предприимчивый и доброжелательный характер ярославцев.

Организационные детали