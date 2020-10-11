16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Наша прогулка 👣 пройдет в древнейшей части города, которую в Средневековье защищали насыпные земляные валы. Я расскажу, каким образом сложился исторический центр Ярославля и почему местные называют Кремлем древний монастырь. А также раскрою, правда ли в этом монастыре живет настоящая медведица и почему ее древний предок украшает городской и губернский гербы.

Главные символы города

В Успенском кафедральном соборе вы осмотрите прекрасный иконостас и главную святыню Ярославской епархии – мощи князей-чудотворцев. Далее узнаете, как при первых Романовых город 🏙️ пережил свой Золотой век, и рассмотрите сохранившиеся с тех времен храмы: Ильи Пророка, Николы Рубленого и Спаса на Городу. Кроме того, посетите Театральную площадь и живописную Стрелку – место, где сливаются реки Волга и Которосль.

Ярославль и ярославцы

Вы услышите не только важные факты из истории 📖 города, но и составите личное впечатление о его духе и характере горожан нынешних и прежних времен. Я расскажу, как с Ярославлем связаны Николай Некрасов, Федор Волков, Михаил Романов, Екатерина II, герцог Бирон и Александр Дюма. А также поясню, каким образом город отражает предприимчивый и доброжелательный характер ярославцев.

Организационные детали

С мая по сентябрь возможно посещение храмов Ильи Пророка и Николы Надеина с экскурсией. Детали уточняйте в личном сообщении.