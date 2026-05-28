16 отзывов оставили туристы

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Ярославль для новичков

Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
Ярославль - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который каждый год привлекает тысячи туристов.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего Ярославля, узнать о его историческом
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центре, который в Средневековье защищали насыпные земляные валы, и посетить знаменитые храмы, включая Успенский собор и храм Ильи Пророка.

Вы узнаете о Золотом веке города при первых Романовых и о том, как Ярославль отражает предприимчивый и доброжелательный характер его жителей.

Экскурсия даст вам возможность не только услышать важные факты из истории города, но и составить личное впечатление о его духе

4.9
152 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏰 Древние архитектурные памятники
  • 🌿 Живописные набережные
  • 📜 Легенды и мифы города
  • 👥 Личное знакомство с культурой ярославцев

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству культурных мероприятий. Посещение храмов также возможно в этот период. В апреле и октябре, хотя и прохладнее, туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием. В остальные месяцы, несмотря на холод, можно посетить музеи и насладиться зимними видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Ярославль для новичков
Ярославль для новичков
Ярославль для новичков

Что можно увидеть

  • Успенский кафедральный собор
  • Илья Пророк
  • Никола Рубленый
  • Спас на Городу
  • Театральная площадь
  • Стрелка

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Наша прогулка пройдет в древнейшей части города, которую в Средневековье защищали насыпные земляные валы. Я расскажу, каким образом сложился исторический центр Ярославля и почему местные называют Кремлем древний монастырь. А также раскрою, правда ли в этом монастыре живет настоящая медведица и почему ее древний предок украшает городской и губернский гербы.

Главные символы города

В Успенском кафедральном соборе вы осмотрите прекрасный иконостас и главную святыню Ярославской епархии – мощи князей-чудотворцев. Далее узнаете, как при первых Романовых город пережил свой Золотой век, и рассмотрите сохранившиеся с тех времен храмы: Ильи Пророка, Николы Рубленого и Спаса на Городу. Кроме того, посетите Театральную площадь и живописную Стрелку – место, где сливаются реки Волга и Которосль.

Ярославль и ярославцы

Вы услышите не только важные факты из истории города, но и составите личное впечатление о его духе и характере горожан нынешних и прежних времен. Я расскажу, как с Ярославлем связаны Николай Некрасов, Федор Волков, Михаил Романов, Екатерина II, герцог Бирон и Александр Дюма. А также поясню, каким образом город отражает предприимчивый и доброжелательный характер ярославцев.

Организационные детали

  • С мая по сентябрь возможно посещение храмов Ильи Пророка и Николы Надеина с экскурсией. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1899 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я историк, люблю литературу и публицистику. Экскурсии вожу более 15 лет совместно с командой коллег-единомышленников. Мне важно, чтобы на наших прогулках вы не только увидели, но и почувствовали город. А также отыскали и рассмотрели детали, скрытые от поверхностного взгляда.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
141
4
7
3
3
2
1
1
Анна
Экскурсию проводила Татьяна, хотя изначально по отзывам выбирала Андрея или Елисея. Не смотря на периодический дождь и холодный ветер Татьяна стойко провела экскурсию по основным центральным достопримечательностям города. Но по сравнению с другими экскурсиями нашей компании друзей не очень понравилось. Возможно из-за погоды не настроены были ходить по городу. Экскурсия была обычной, школьной…
Экскурсию проводила Татьяна, хотя изначально по отзывам выбирала Андрея или Елисея. Не смотря на периодический дождь
Экскурсию проводила Татьяна, хотя изначально по отзывам выбирала Андрея или Елисея. Не смотря на периодический дождь
Экскурсию проводила Татьяна, хотя изначально по отзывам выбирала Андрея или Елисея. Не смотря на периодический дождь
Экскурсию проводила Татьяна, хотя изначально по отзывам выбирала Андрея или Елисея. Не смотря на периодический дождь
Экскурсию проводила Татьяна, хотя изначально по отзывам выбирала Андрея или Елисея. Не смотря на периодический дождь
Экскурсию проводила Татьяна, хотя изначально по отзывам выбирала Андрея или Елисея. Не смотря на периодический дождь
Экскурсию проводила Татьяна, хотя изначально по отзывам выбирала Андрея или Елисея. Не смотря на периодический дождь
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И
Сегодня были на экскурсии у Елисея. В Ярославле впервые. Всё очень понравилось. Информации много, захватывающе. Елисей-мастер своего дела! Интересно! Однозначно будем рекомендовать. И сами, думаю, ещё встретимся на следующей экскурсии!
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Е
отличная экскурсия, Елисею большое спасибо за действительно нескучную подачу истории города. снимаю шляпу перед ним за академический уровень знания истории и тонкий юмор!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Елена! Огромное спасибо за отзыв! Приятные слова всегда греют душу и дают силы на будущее! Вам всего самого доброго и новых замечательных экскурсий и встреч! С уважением, Андрей и Елисей
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Н
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный маршрут. Гид подстраивался под нас и отвечал на наши вопросы. Все остались в полном восторге!
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный
У нас была компания 8 человек. Всем очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, динамично, прошли отличный
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с
не первый раз обращаюсь в эту фирму. все экскурсоводы замечательные люди и отличные специалисты, с любовью и знанием истории города и области погружают нас в историю города
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Сергей! Галина! О таких экскурсантах, как Вы, можно только мечтать! А мне повезло, спасибо за радость общения с Вами! Андрей
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Яков
Огромное спасибо Андрею за прекраснейшую, невероятно интересную экскурсию!
Андрей - человек, влюбленный в любимое дело, необыкновенно тактичный, способный ответить на любые вопросы, при этом донести до слушателя самую важную и интересную
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информацию из истории Ярославля. Что особенно порадовало: никакой критики истории или исторических событий, исключительно позитивный настрой, большой объем информации (который был идеально структурирован, с грамотно выстроенными переходами от дат и имён к интересным историям, так что ты не устаешь, тебе постоянно интересно), грамотная и прекрасно поставленная речь, очень приятная манера говорить, потрясающая энергетика. Ощущение, что экскурсия - не одна из десятков или сотен, а единственная, во время которой Андрей стремился максимально выложиться, отдать все силы и энергию, чтобы увлечь слушателя, помочь влюбиться в Ярославль. Андрею это с легкостью удалось. Невероятный Профессионал, Мастер своего дела!
Мы так рады, что начали с этой экскурсии свой отдых, теперь мы точно знаем, углубленному изучению каких мест стоит посвятить оставшееся время на отдыхе.

Огромное спасибо Андрею за прекраснейшую, невероятно интересную экскурсию!
Огромное спасибо Андрею за прекраснейшую, невероятно интересную экскурсию!
Огромное спасибо Андрею за прекраснейшую, невероятно интересную экскурсию!
Огромное спасибо Андрею за прекраснейшую, невероятно интересную экскурсию!
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