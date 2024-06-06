1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле
Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов
Начало: На ул. Почтовая
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 740₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Недавно мы с дочкой посетили замечательную экскурсию в вашей мастерской, и это был незабываемый опыт! Мы были поражены таинством синтеза
- ООльга6 июня 2024Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
- ААнна1 июня 2024шикарный мастер-класс! рекомендую всем, нам очень понравилось!
- ССветлана31 мая 2024Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!
- ЛЛена27 мая 2024Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻
- ККсения24 мая 2024Крутой опыт. Было интересно
- ЕЕлена15 мая 2024Посетили стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг. Ооочень понравилось. Играться с гладкими стеклышками приятно, чувствуешь себя одновременно ребёнком и художником. Мастер Сергей был рядом, помогал и подсказывал. Спасибо ему. С удовольствие вернёмся ещё раз.
- ККатрин11 мая 2024Было мега интересно!!! Мастер-класс проходит больше 2х часов. Этого времени хватает на полноценную композицию, которую вы сначала сами придумываете (всё,
- РРоман9 мая 2024Организатор интересно рассказывает об искусстве создания картин эмалями по металлу и на фоне создания собственной картины.
- ООльга2 мая 2024Отличный мастер-класс. Очень красивое место, способствующее ощущению необычности всего происходящего! Сергей прекрасно работает с детьми! Даже внучка 6 лет справилась! Все в восторге! Обязательно посетите этот волшебный мир сказки и стекла!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Мастер-классы для взрослых»
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