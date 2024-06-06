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меди, эмали и силы огня, которые вы превратили в искусство. Мастер-класс был истинным открытием для нас. Выбор изображения, нанесение рисунка, наложение эмальерных красок и обжиги в печи при температуре 850 градусов — каждый шаг процесса оказался захватывающим. Благодаря вам, мы создали собственное небольшое панно, которое теперь будет радовать нас и наших близких. Кроме того, нас порадовало наличие другого мастер-класса, где мы могли попробовать себя в создании мини-витражей в технике Тиффани. Из многоцветных деталей мы собрали ангела, символизирующего удачу и семейное благополучие. Этот рукотворный сувенир теперь украшает наш дом, напоминая о ярких моментах этого дня. Вы создали уникальное место, где каждый может раскрыть свой творческий потенциал и прикоснуться к искусству. Мы желаем вашей мастерской дальнейшего процветания и надеемся на новые встречи с вами для ещё больших творческих открытий!