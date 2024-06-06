Мастер-классы для детей – экскурсии в Ярославле

Найдено 6 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Ярославле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
Индивидуальная
1 час
340 отзывов
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667 за человека
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 740 за человека
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100 за человека
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Групповая
1 час
3 отзыва
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
    Недавно мы с дочкой посетили замечательную экскурсию в вашей мастерской, и это был незабываемый опыт! Мы были поражены таинством синтеза
    читать дальше

    меди, эмали и силы огня, которые вы превратили в искусство. Мастер-класс был истинным открытием для нас. Выбор изображения, нанесение рисунка, наложение эмальерных красок и обжиги в печи при температуре 850 градусов — каждый шаг процесса оказался захватывающим. Благодаря вам, мы создали собственное небольшое панно, которое теперь будет радовать нас и наших близких. Кроме того, нас порадовало наличие другого мастер-класса, где мы могли попробовать себя в создании мини-витражей в технике Тиффани. Из многоцветных деталей мы собрали ангела, символизирующего удачу и семейное благополучие. Этот рукотворный сувенир теперь украшает наш дом, напоминая о ярких моментах этого дня. Вы создали уникальное место, где каждый может раскрыть свой творческий потенциал и прикоснуться к искусству. Мы желаем вашей мастерской дальнейшего процветания и надеемся на новые встречи с вами для ещё больших творческих открытий!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
    Сегодня мы с семьей отправились в увлекательное путешествие в прошлое, погрузившись в атмосферу усадьбы Пастуховых. Эта экскурсия превзошла все наши
    читать дальше

    ожидания, открыв нам удивительный мир ремесел и истории. Первая часть программы была посвящена истории Пастуховых, загадочной семье, которая оставила свой неизгладимый след в истории Ярославля. Мы познакомились с их историей и важным вкладом в культуру региона. Затем нас ждал захватывающий урок о процессе создания ткани из льна. Мы узнали, как наши предки ткали ткани и украшали их различными техниками, делали натуральные красители и создавали потрясающие узоры. Но самым захватывающим моментом была возможность собственными руками создать уникальную сумку-шоппер. С помощью деревянных резных штампов, молотков и красок по ткани мы воплотили свои идеи и фантазии. Возможность выбрать штампы с разными изображениями позволила каждому из нас придать изделию индивидуальный характер. Эта экскурсия оставила в наших сердцах незабываемые впечатления и вдохновила на творчество. Мы благодарны организатору Марии за такой интересный и познавательный опыт. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мастер-класс по росписи деревянного медведя
    Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    шикарный мастер-класс! рекомендую всем, нам очень понравилось!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!
    Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!
  • Л
    Лена
    27 мая 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻
    Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
    Крутой опыт. Было интересно
  • К
    Катрин
    11 мая 2024
    Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
    Было мега интересно!!! Мастер-класс проходит больше 2х часов. Этого времени хватает на полноценную композицию, которую вы сначала сами придумываете (всё,
    читать дальше

    что захотите), рисуете на бумаге, потом переносите на медную заготовку, выкладываете эмалевыми красками, и потом три обжига в печи. В конце дадут выбрать рамку для вашего шедевра;) Короче всё по-настоящему!!! Походу МК нам рассказывали о техниках нанесения эмали… Класс! Мы были с сыном 14 лет. Подросток в восторге! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать эту студию всем!

  • Р
    Роман
    9 мая 2024
    Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
    Организатор интересно рассказывает об искусстве создания картин эмалями по металлу и на фоне создания собственной картины.
  • К
    Ксения
    6 мая 2024
    Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
    Ходили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мы попробовали сами ткать и увезли с собой чудесный сувенир, сделанный своими руками.
    Ходили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мыХодили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мыХодили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мы

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Мастер-классы для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
  2. Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
  3. Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
  4. Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
  5. Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 600 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 397 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Ярославле на 2024 год по теме «Мастер-классы для детей», 397 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам