Виктория

Спасибо Ольге за экскурсию, нам понравилось! Мы — поклонники советской эпохи и эстетики, поэтому было интересно узнать о советском наследии Ярославля. Экскурсия проходила легко и комфортно, Ольга отвечала на вопросы, добавляла интерактивные элементы, загадки, викторины. После экскурсии также выслала ещё места для самостоятельного помещения в советской тематике. Рекомендупм всем, кому интересна эпоха СССР.