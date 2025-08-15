Участники экскурсии окажутся на родине легендарного двухэтажного троллейбуса. Прогулка охватывает знаковые места Ярославля советской эпохи и архитектурные шедевры 20 века.
Гости услышат о ярких событиях и личностях города, познакомятся с советским прошлым через фотографии, артефакты, запахи, вкусы, звуки и эмоции.
Маршрут включает посещение улиц с «говорящими» названиями, изучение лучших примеров советской архитектуры и памятников, связанных с известными личностями
- 🚌 Уникальный троллейбусный маршрут
- 🏛 Архитектурные шедевры 20 века
- 📚 Интересные исторические факты
- 👥 Знакомство с легендарными личностями
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Дом специалистов
- Дом с аркой
- Соцгородок ударной стройки
- Здание обкома партии
Описание экскурсии
- Стартуем у дома, где была установлена советская власть в Ярославле.
- Едем на троллейбусе и идём пешком по улицам и площадям с «говорящими» названиями: Советской, Красной, Ленина, Челюскинцев. Обсуждаем, как менялся город в бурном и драматичном 20 веке.
- Изучаем лучшие примеры советской архитектуры Ярославля:
- конструктивистский «Дом специалистов»
- Дом «с аркой» (или «дом-штаны») советского монументального классицизма
- номенклатурные «сталинки»
- соцгородок ударной стройки первой пятилетки (резиноасбестового комбината)
- здание обкома партии и другие.
- Сравниваем памятники вождю мирового пролетариата и вспоминаем малоизвестные факты его биографии.
- Разглядываем символы СССР на улицах города.
- Посещаем места, связанные с советскими легендами: первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, актрисой Любовью Орловой, поэтессой Марией Петровых и другими.
- Заглядываем в один из старых советских дворов.
Вы услышите:
- Как устраняли «архитектурные излишества» в городе.
- Кого в Ярославле называли «царь Фёдор».
- В каких фильмах снимался Ярославль.
- Что подарили городу на 50-летие Октября и 100-летие Ленина.
- Какими были советские гастрономические бренды.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет на троллейбус (38 ₽ с чел.).
- Если с вами дети, напишите об этом при бронировании. И на экскурсии мы вспомним советское детство и популярные игры.
- Для экскурсии я выбрала троллейбусный маршрут, на котором хорошие чистые машины, а поток пассажиров небольшой. Вам не придётся ехать стоя, а из окна будет видно всё, о чём я рассказываю.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 4486 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Историк, аттестованный гид по Ярославлю, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Виктория
15 авг 2025
Спасибо Ольге за экскурсию, нам понравилось! Мы — поклонники советской эпохи и эстетики, поэтому было интересно узнать о советском наследии Ярославля. Экскурсия проходила легко и комфортно, Ольга отвечала на вопросы, добавляла интерактивные элементы, загадки, викторины. После экскурсии также выслала ещё места для самостоятельного помещения в советской тематике. Рекомендупм всем, кому интересна эпоха СССР.
Т
Татьяна
10 июн 2025
Совершенно замечательно провели время с Ольгой, гуляя по Ярославлю советскому, с запахами Красной Москвы и Шипра (за что отдельное спасибо Ольге). Много узнали нового, что-то вспомнили сами. Белогвардейский мятеж, Юрий Морфесси, ребусы из журналов нашей юности и многое ещё чего интересного! Благодарность и наилучшие пожелания Ольге от нашей дружной компании!
