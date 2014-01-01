Вы приезжаете в Ярославль в качестве туриста и хотите совместить осмотр достопримечательностей 🏛️ с активным отдыхом? Тогда велоэкскурсия точно для вас! Маршрут такой экскурсии 🧭 пролегает по историческому центру, где нам не помешают ни машины, ни пешеходы — ведь в столице Золотого кольца огромное количество велодорожек и просторных пешеходных зон! Доставим арендованные велосипеды прямо к вашей гостинице, подберем темп движения, комфортный для каждого из вас, и в путь! Для отчаянных велоэкскурсии проводятся в любую погоду и время года.