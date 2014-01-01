Николаю Алексеевичу Некрасову и многие другие места
Вы приезжаете в Ярославль в качестве туриста и хотите совместить осмотр достопримечательностей 🏛️ с активным отдыхом? Тогда велоэкскурсия точно для вас! Маршрут такой экскурсии 🧭 пролегает по историческому центру, где нам не помешают ни машины, ни пешеходы — ведь в столице Золотого кольца огромное количество велодорожек и просторных пешеходных зон! Доставим арендованные велосипеды прямо к вашей гостинице, подберем темп движения, комфортный для каждого из вас, и в путь! Для отчаянных велоэкскурсии проводятся в любую погоду и время года.
Что входит
Велоэкскурсия по Ярославлю продолжительностью 2
5 часа
Что не входит
Аренда велосипедов. 1 взрослый велосипед - 500 руб. за всю экскурсию
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.