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По Ярославлю на велосипеде

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
По Ярославлю на велосипеде
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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По Ярославлю на велосипеде
По Ярославлю на велосипеде

Что вы увидите

  • Исторический центр Ярославля: Волжскую набережную
  • стрелку - место слияния рек Волги и Которосли
  • центральную Советскую площадь
  • первый русский профессиональный театр
  • средневековые оборонительные башни
  • старинные храмы
  • памятники Ярославу Мудрому
  • Николаю Алексеевичу Некрасову и многие другие места
Вы приезжаете в Ярославль в качестве туриста и хотите совместить осмотр достопримечательностей 🏛️ с активным отдыхом? Тогда велоэкскурсия точно для вас! Маршрут такой экскурсии 🧭 пролегает по историческому центру, где нам не помешают ни машины, ни пешеходы — ведь в столице Золотого кольца огромное количество велодорожек и просторных пешеходных зон! Доставим арендованные велосипеды прямо к вашей гостинице, подберем темп движения, комфортный для каждого из вас, и в путь! Для отчаянных велоэкскурсии проводятся в любую погоду и время года.
Что входит
  • Велоэкскурсия по Ярославлю продолжительностью 2
  • 5 часа
Что не входит
  • Аренда велосипедов. 1 взрослый велосипед - 500 руб. за всю экскурсию
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
По Ярославлю на велосипеде
По Ярославлю на велосипеде
По Ярославлю на велосипеде
По Ярославлю на велосипеде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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