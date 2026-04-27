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Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»

Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
У каждого города есть своё сердце. У очень древних оно спрятано так глубоко, что не каждый отыщет.

Но мы проникнем в главную тайну Ярославля! Для этого соберём пазл, разгадаем хитрые загадки, найдём все яблоки города, выясним, куда ведут следы медведя и с помощью карты отыщем клад. А в процессе исследуем достопримечательности и познакомимся с традициями ярославцев.
5
75 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»

Описание квеста

Во время нашей экскурсии маленькие путешественники выполнят захватывающие задания и узнают ответы на вопросы:

  • Почему в городе так много яблок?
  • Как понять, что мы точно в Ярославле?
  • Почему Ярославль охраняют не только ярославцы?
  • Почему женщин нельзя называть ярославками?
  • Где в городе живёт настоящий медведь?
  • Как в Ярославле рекламировали шоколад?
  • Как по карте найти сердце города?

Увидят ключевые локации:

  • Театр Фёдора Волкова
  • Власьевскую башню
  • Улицу Кирова
  • Дом призрения ближнего
  • Часовню Александра Невского
  • Советскую площадь
  • Храм Ильи Пророка
  • Демидовский сад
  • Вечный огонь
  • Успенский собор
  • Стрелку Ярославля

Во время приключения каждого участника ждёт небольшой подарок.

Кому подойдёт квест

Больше всего понравится семьям с детьми от 7 до 14 лет — особенно тем, кто приезжает в город впервые и хочет посетить ключевые достопримечательности и узнать о них в непринуждённом формате.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в любую погоду
  • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обратите внимание, что маршрут может быть изменён экскурсоводом в связи с перекрытием дорог или проведением общественных мероприятий. Мы сообщим об этом заранее

ежедневно в 10:00 и 17:00

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Участник1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3183 туристов
Меня зовут Анастасия, и вот уже несколько лет я знакомлю людей с невероятным Ярославлем. Более 3 лет я работаю в туризме. На моём счету работа в разных городах России и
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нескольких странах. Я живу путешествиями и новыми эмоциями, поэтому понимаю, насколько важно знакомство с городом. Со мной вы совершите прогулку сквозь века и почувствуете себя коренным жителем. Я влюблю вас в Ярославль, и вы обязательно захотите вернуться сюда ещё. Провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
1
3
2
1
Ю
Дата посещения: 21 апр 2026
Было очень познавательно и интересно. Ребенок 7ми лет был в восторге. Анастасия большая молодец !👍
Было очень познавательно и интересно. Ребенок 7ми лет был в восторге. Анастасия большая молодец !👍
Было очень познавательно и интересно. Ребенок 7ми лет был в восторге. Анастасия большая молодец !👍
Было очень познавательно и интересно. Ребенок 7ми лет был в восторге. Анастасия большая молодец !👍
Было очень познавательно и интересно. Ребенок 7ми лет был в восторге. Анастасия большая молодец !👍
Было очень познавательно и интересно. Ребенок 7ми лет был в восторге. Анастасия большая молодец !👍
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И
Дорогая Настя, спасибо вам онромное за увлекательное путешествие по городу! Ярославль — уютный, красивый, с каким-то особенным спокойствием и очень тёплыми людьми.
И знаете, мы в очередной раз убедились: почувствовать город
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по-настоящему без экскурсовода почти невозможно. Нам снова повезло — истории, детали, неожиданные факты оживляли каждый уголок.
Кремль, старинные храмы, памятники, смотровые площадки с видами, от которых захватывает дух… И тот самый момент, когда вся наша большая компания синхронно, не сговариваясь, выдыхает: «ВАУ». Вот тогда понимаешь — мы точно на правильном пути, пути впечатлений и настоящих эмоций.
И всего бы этого не было без вас Настя!!!!
Ваши рассказы как приятная песня, я даже на секунду подумала что вот вот и вы запоёте)) И мы были настолько увлечены что даже не заметили плохой погоды!!
Откровенно говоря, я переживала будет ли интересно детям, но тут случилось невероятное))) Насколько наши дети нетерпеливые, то с Вами они будто превратились в других детей, спокойные внимательные, учавствуют в процессе полностью! Некоторые захотели быть тоже экскурсоводами как Вы)))

Спасибо еще раз, всем рекомендую и буду рекомендовать!!

Дорогая Настя, спасибо вам онромное за увлекательное путешествие по городу! Ярославль — уютный, красивый, с каким-то
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А
Огромная благодарность Анастасии за проведенную экскурсию-квест!
У нас была большая компания, где были и дети, и подростки и взрослые. Анастасия сразу захватила всеобщее внимание интересными, увлекательными рассказами о Ярославле и забавными заданиями. Дети были в восторге!
Время, проведенное на экскурсии, прошло незаметно, было жаль расставаться.
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М
Великолепная экскурсия, Анастасия неподрожаема, мы были в восторге, ребенку 7 лет тоже очень понравилось! Спасибо большое!
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Елена
Ярославна Анастасия провела для нашей компании с детьми замечательную экскурсию, дети до сих пор вспоминают где у Ярославля сердце. Желание одного из участников прогулки сбылось после натирания медведю носа на следующий день!
Очень увлекательно, весело и познавательно (вспомнила, что не загуглила фантики конфет для взрослых, пойду сделаю).
Ярославна Анастасия провела для нашей компании с детьми замечательную экскурсию, дети до сих пор вспоминают где
Ярославна Анастасия провела для нашей компании с детьми замечательную экскурсию, дети до сих пор вспоминают где
Ярославна Анастасия провела для нашей компании с детьми замечательную экскурсию, дети до сих пор вспоминают где
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Н
Отличная экскурсия, даже интерактив случился: милые фонарики, значки, дети в восторге! Анастасия - прекрасный гид! Спасибо🔥👏👍
Отличная экскурсия, даже интерактив случился: милые фонарики, значки, дети в восторге! Анастасия - прекрасный гид! Спасибо🔥👏👍
Отличная экскурсия, даже интерактив случился: милые фонарики, значки, дети в восторге! Анастасия - прекрасный гид! Спасибо🔥👏👍
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