У каждого города есть своё сердце. У очень древних оно спрятано так глубоко, что не каждый отыщет.
Но мы проникнем в главную тайну Ярославля! Для этого соберём пазл, разгадаем хитрые загадки, найдём все яблоки города, выясним, куда ведут следы медведя и с помощью карты отыщем клад. А в процессе исследуем достопримечательности и познакомимся с традициями ярославцев.
Но мы проникнем в главную тайну Ярославля! Для этого соберём пазл, разгадаем хитрые загадки, найдём все яблоки города, выясним, куда ведут следы медведя и с помощью карты отыщем клад. А в процессе исследуем достопримечательности и познакомимся с традициями ярославцев.
Описание квеста
Во время нашей экскурсии маленькие путешественники выполнят захватывающие задания и узнают ответы на вопросы:
- Почему в городе так много яблок?
- Как понять, что мы точно в Ярославле?
- Почему Ярославль охраняют не только ярославцы?
- Почему женщин нельзя называть ярославками?
- Где в городе живёт настоящий медведь?
- Как в Ярославле рекламировали шоколад?
- Как по карте найти сердце города?
Увидят ключевые локации:
- Театр Фёдора Волкова
- Власьевскую башню
- Улицу Кирова
- Дом призрения ближнего
- Часовню Александра Невского
- Советскую площадь
- Храм Ильи Пророка
- Демидовский сад
- Вечный огонь
- Успенский собор
- Стрелку Ярославля
Во время приключения каждого участника ждёт небольшой подарок.
Кому подойдёт квест
Больше всего понравится семьям с детьми от 7 до 14 лет — особенно тем, кто приезжает в город впервые и хочет посетить ключевые достопримечательности и узнать о них в непринуждённом формате.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в любую погоду
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Обратите внимание, что маршрут может быть изменён экскурсоводом в связи с перекрытием дорог или проведением общественных мероприятий. Мы сообщим об этом заранее
ежедневно в 10:00 и 17:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3183 туристов
Меня зовут Анастасия, и вот уже несколько лет я знакомлю людей с невероятным Ярославлем. Более 3 лет я работаю в туризме. На моём счету работа в разных городах России и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 75 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Дата посещения: 21 апр 2026
Было очень познавательно и интересно. Ребенок 7ми лет был в восторге. Анастасия большая молодец !👍
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дорогая Настя, спасибо вам онромное за увлекательное путешествие по городу! Ярославль — уютный, красивый, с каким-то особенным спокойствием и очень тёплыми людьми.
И знаете, мы в очередной раз убедились: почувствовать город
И знаете, мы в очередной раз убедились: почувствовать город
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромная благодарность Анастасии за проведенную экскурсию-квест!
У нас была большая компания, где были и дети, и подростки и взрослые. Анастасия сразу захватила всеобщее внимание интересными, увлекательными рассказами о Ярославле и забавными заданиями. Дети были в восторге!
Время, проведенное на экскурсии, прошло незаметно, было жаль расставаться.
У нас была большая компания, где были и дети, и подростки и взрослые. Анастасия сразу захватила всеобщее внимание интересными, увлекательными рассказами о Ярославле и забавными заданиями. Дети были в восторге!
Время, проведенное на экскурсии, прошло незаметно, было жаль расставаться.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Великолепная экскурсия, Анастасия неподрожаема, мы были в восторге, ребенку 7 лет тоже очень понравилось! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Ярославна Анастасия провела для нашей компании с детьми замечательную экскурсию, дети до сих пор вспоминают где у Ярославля сердце. Желание одного из участников прогулки сбылось после натирания медведю носа на следующий день!
Очень увлекательно, весело и познавательно (вспомнила, что не загуглила фантики конфет для взрослых, пойду сделаю).
Очень увлекательно, весело и познавательно (вспомнила, что не загуглила фантики конфет для взрослых, пойду сделаю).
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия, даже интерактив случился: милые фонарики, значки, дети в восторге! Анастасия - прекрасный гид! Спасибо🔥👏👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии на «Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»»
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Приглашаются дети и родители на увлекательный квест по Ярославлю. Решайте ребусы, изучайте историю и получайте сладкие призы! 🎈
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 15 чел.
Лучший выборДетская экскурсия «Сердце Ярославля»
Начало: Площадь Волкова, Монумент городам-побратимам
Расписание: Ежедневно в 10:00 и в 17:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1100 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
Погрузитесь в историю Ярославля без учебников! Квест-экскурсия для детей и взрослых: легенды, загадки и сладкие призы ждут вас
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Ярославль для детей
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4400 ₽ за всё до 12 чел.
1100 ₽ за человека