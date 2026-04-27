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по-настоящему без экскурсовода почти невозможно. Нам снова повезло — истории, детали, неожиданные факты оживляли каждый уголок.

Кремль, старинные храмы, памятники, смотровые площадки с видами, от которых захватывает дух… И тот самый момент, когда вся наша большая компания синхронно, не сговариваясь, выдыхает: «ВАУ». Вот тогда понимаешь — мы точно на правильном пути, пути впечатлений и настоящих эмоций.

И всего бы этого не было без вас Настя!!!!

Ваши рассказы как приятная песня, я даже на секунду подумала что вот вот и вы запоёте)) И мы были настолько увлечены что даже не заметили плохой погоды!!

Откровенно говоря, я переживала будет ли интересно детям, но тут случилось невероятное))) Насколько наши дети нетерпеливые, то с Вами они будто превратились в других детей, спокойные внимательные, учавствуют в процессе полностью! Некоторые захотели быть тоже экскурсоводами как Вы)))



Спасибо еще раз, всем рекомендую и буду рекомендовать!!