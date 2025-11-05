Эта экскурсия отправит вас в 17 век, когда Ярославль переживал свой «золотой» расцвет. Вы поймёте, как православные храмы превращались в шедевры, и раскроете тайну их зелёных куполов. Потрогаете историю руками и услышите, как создавались изразцы и чем они уникальны. А ещё узнаете, почему в Ярославле нет кремля, но есть нечто более впечатляющее.
Описание экскурсии
- Богоявленская площадь — памятник Ярославу Мудрому, стены Спасского монастыря и Богоявленский храм с сотнями изразцов
- Речной вокзал и Волжская набережная — место, откуда открываются, пожалуй, лучшие виды на Волгу
- Храм Иоанна Предтечи — редчайший 15-главый храм 17 века с каменными кружевами, изображённый на 1000-рублевой купюре
- Успенский собор и Стрелка — место рождения города, где Волга встречается с Которослью
- Храм Ильи Пророка и Советская площадь — ансамбль 17 века, где древнерусская архитектура гармонично сочетается с историческим центром
- Купеческие улицы, площади Ярославля и мосты через Которосль, с которых можно полюбоваться панорамами храмов
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Ярославле
Я профессиональный гид с аккредитацией и профильным образованием. Живу в Ярославле и искренне влюблена в город — его богатую историю, архитектуру и атмосферу. Помогу вам раскрыть Ярославль с неожиданных ракурсов:
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
5 ноя 2025
Марина грамотный и увлеченный историей своего города гид! Очень рекомендуем- вы точно не пожалеете и останетесь приятно удивлены историей и красотой! Приедем еще в этот чудесный город!
