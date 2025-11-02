Мои заказы

По Ярославлю на электромобиле

Комфортабельная поездка на электромобиле по Ярославлю. Посетите ключевые достопримечательности и узнайте об истории города, не упустив ни одной детали
На электромобиле можно посетить основные достопримечательности Ярославля: площади, храмы, предприятия и места съёмок известных фильмов. Откроется богатая история и динамичное настоящее города.

Путешествие включает посещение панорамных площадок, центральных улиц, первого русского театра и Спасо-Преображенского монастыря.

Увидите памятники известным личностям и узнаете, как Ярославль стал столицей русского театра и первым городом Золотого кольца России
4.9
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка на электромобиле
  • 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
  • 🎭 Узнайте о театральной столице России
  • 📸 Популярные фотозоны и места съёмок
  • 🌟 Уникальные панорамные виды
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Панорамные площадки
  • Центральные площади
  • Первый русский театр
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Храмовые комплексы

Описание экскурсии

  • панорамные площадки, в том числе звонница (только летом)
  • центральные площади и главные улицы
  • первый русский театр
  • необычные мосты и храмовые комплексы
  • Спасо-Преображенский монастырь Ярославского кремля
  • памятники историческим личностям, поэтам, актёрам, певцам и даже медведям
  • особенные улочки — с секретами

Вы побываете на местах съёмок популярных фильмов и в известных фотозонах. Я расскажу вам об истории города, знаменитых уроженцах, экологии. А также:

  • вы узнаете, как Ярославль стал столицей русского театра
  • увидите достопримечательности, которые изображены на 1000-рублёвой купюре, в том числе 15-главый храм, «какого никогда прежде не было»
  • выясните, как и зачем Ярославль стал первым городом Золотого кольца России

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на электромобиле Honda Ens1 (есть бустер)
  • Дополнительно и только летом оплачивается вход в храм Иоана Предтечи — 150₽ за чел.
  • В храм Ильи Пророка — 150₽
  • Подъём на звонницу — 300₽, открыт также только летом, (по желанию сразу после экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Первомайской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 76 туристов
Ярославна в четвёртом поколении, историк по образованию, предприниматель, инвестор, путешественник. Глубоко изучала историю родного края. При проведении экскурсий подстраиваюсь под предпочтения. Дам лайфхаки: что ещё посетить, где вкусно-недорого поесть, где выгулять детей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
1
2
1
А
Алёна
2 ноя 2025
Мы были семьей, выбор авто экскурсии однозначно да! И погулять посмотреть,и погреться проезжая от объекта к объекту, и прекрасная обзорная экскурсия по городу!
Нам было очень комфортно, Ирина очень добродушный приветливый
читать дальше

человек, прекрасно ориентируется в исторических фактах, чувствуется что живет душой в своем деле😌
Нам повезло с солнцем, брали экскурсию на 10 утра и это идеальное решение!
А еще Ирина классно фотографирует и на память остались чудесные фото)

Мы были семьей, выбор авто экскурсии однозначно да! И погулять посмотреть,и погреться проезжая от объекта к объекту, и прекрасная обзорная экскурсия по городу!
О
Ольга
31 окт 2025
Ирина очень вдумчивый, знающий экскурсовод, любящий свой город! Нам все очень понравилось и мы ни минуты не пожалели, что вы брали ее)) большое спасибо!
Ирина очень вдумчивый, знающий экскурсовод, любящий свой город! Нам все очень понравилось и мы ни минуты не пожалели, что вы брали ее)) большое спасибо!
Н
Наталия
17 авг 2025
Экскурсия отличная! Все что хотели, увидели. Узнали много интересного. Ирина нас влюбила своими рассказами о Ярославле. Под большим впечатлением от увиденного. Огромнейшее спасибо нашему гиду! 🌞
Экскурсия отличная! Все что хотели, увидели. Узнали много интересного. Ирина нас влюбила своими рассказами о Ярославле. Под большим впечатлением от увиденного. Огромнейшее спасибо нашему гиду! 🌞
В
Вера
10 авг 2025
Очень позитивная и интересная экскурсия. Мы проехали по всем историческим местам, познакомились с мишками, посмотрели, где снимались известные фильмы. А какой изумительный закат мы видели на стрелке!
Благодарю и рекомендую!
Очень позитивная и интересная экскурсия. Мы проехали по всем историческим местам, познакомились с мишками, посмотрели, где снимались известные фильмы. А какой изумительный закат мы видели на стрелке!
Благодарю и рекомендую!
Титов
Титов
26 июл 2025
Всегда, когда приезжаешь в другой город очень хочется познакомиться с ним поближе и услышать историю города от того, кто в нем или родился или долго долго в нем живет!! И
читать дальше

вот нам как раз с этим повезло - наш гид. Рина именно такой человек. Мы проехали на автомобиле по в ем историческим местам, паркам, стрелке, храмам, улицам. Нас не перегружали цифрами - мы слушали рассказы о замечательных людях города, о его истории, разных событиях. Съездили на стрелку, к Мишке-Обнимашке, посмотрели, где снимались фильмы наши известные. Красоту города открыла нам Ирина!! Спасибо огромное!! Рекомендую!!

Всегда, когда приезжаешь в другой город очень хочется познакомиться с ним поближе и услышать историю города от того, кто в нем или родился или долго долго в нем живет!! И
B
Bn
15 июл 2025
Возможно, на контрасте индивидуальной четырехчасовой экскурсии по Казани, нас мало впечатлило данное мероприятие. Рассказ экскурсовода показался несколько сумбурным. Автомобиль - хорош.
Оксана
Оксана
20 июн 2025
Очень понравилась экскурсия: маршрут продуман, рассказчик очень интересен,
- профессиональный историк с высшим образованием. Порадовала экскурсия на электромобиле, периодически шел дождь, но нам это не мешало! Автомобиль с панорамными окнами, прошло очень комфортно. Буду рекомендовать! Ирина, спасибо!
Очень понравилась экскурсия: маршрут продуман, рассказчик очень интересен,
Н
Наталья
16 июн 2025
Прекрасный гид Елена. Маршрут дал хорошее представление о структуре города, основных достопримечательностях, даже удаленные от центра. По всем дополнительных вопросам проконсультировала и дала полезные советы.
Прекрасный гид Елена. Маршрут дал хорошее представление о структуре города, основных достопримечательностях, даже удаленные от центра. По всем дополнительных вопросам проконсультировала и дала полезные советы.
О
Ольга
15 июн 2025
Очень грамотный экскурсовод, маршрут продуманный. Помимо исторической информации по Ярославлю, получили и практические советы))
Большое спасибо!
Очень грамотный экскурсовод, маршрут продуманный. Помимо исторической информации по Ярославлю, получили и практические советы))
Большое спасибо!
В
Владимир
11 июн 2025
Спасибо огромное Ирине за ее работу. Все было на вышем уровне
Tatiana
Tatiana
31 мая 2025
Брали эту экскурсию 24 мая. . нас было 4 человека. В машине разместились комфортно. Приятно было увидеть водичку для каждого человека, которая ждала в машине. Несмотря на пробег спортсменов по Ярославлю в этот день, из-за которого пришлось изменить первоначальный маршрут, все прошло замечательно и интересно. Спасибо большое Ирине за интересную и познавательную для нас экскурсию. Однозначно рекомендуем.))
Т
Татьяна
27 мая 2025
Замечательная экскурсия, замечательный гид
Ольга
Ольга
3 мая 2025
Нам все очень понравилось, максимально комфортная и интересная экскурсия. Рекомендую
С
Светлана
16 мар 2025
Ирина прекрасно организовала экскурсию: маршрут, остановки.
Рассказывала много, интересно, увлеченно.
Благодаря ей Ярославль раскрылся как интересный город, в который хочется вернуться. С удовольствием попросим Ирину быть нашим гидом еще не раз.

