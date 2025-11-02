А Алёна

Нам было очень комфортно, Ирина очень добродушный приветливый читать дальше человек, прекрасно ориентируется в исторических фактах, чувствуется что живет душой в своем деле😌

Нам повезло с солнцем, брали экскурсию на 10 утра и это идеальное решение!

А еще Ирина классно фотографирует и на память остались чудесные фото) Мы были семьей, выбор авто экскурсии однозначно да! И погулять посмотреть,и погреться проезжая от объекта к объекту, и прекрасная обзорная экскурсия по городу!

О Ольга Ирина очень вдумчивый, знающий экскурсовод, любящий свой город! Нам все очень понравилось и мы ни минуты не пожалели, что вы брали ее)) большое спасибо!

Н Наталия Экскурсия отличная! Все что хотели, увидели. Узнали много интересного. Ирина нас влюбила своими рассказами о Ярославле. Под большим впечатлением от увиденного. Огромнейшее спасибо нашему гиду! 🌞

В Вера Очень позитивная и интересная экскурсия. Мы проехали по всем историческим местам, познакомились с мишками, посмотрели, где снимались известные фильмы. А какой изумительный закат мы видели на стрелке!

Благодарю и рекомендую!

Титов читать дальше вот нам как раз с этим повезло - наш гид. Рина именно такой человек. Мы проехали на автомобиле по в ем историческим местам, паркам, стрелке, храмам, улицам. Нас не перегружали цифрами - мы слушали рассказы о замечательных людях города, о его истории, разных событиях. Съездили на стрелку, к Мишке-Обнимашке, посмотрели, где снимались фильмы наши известные. Красоту города открыла нам Ирина!! Спасибо огромное!! Рекомендую!!

B Bn Возможно, на контрасте индивидуальной четырехчасовой экскурсии по Казани, нас мало впечатлило данное мероприятие. Рассказ экскурсовода показался несколько сумбурным. Автомобиль - хорош.

Оксана Очень понравилась экскурсия: маршрут продуман, рассказчик очень интересен,

- профессиональный историк с высшим образованием. Порадовала экскурсия на электромобиле, периодически шел дождь, но нам это не мешало! Автомобиль с панорамными окнами, прошло очень комфортно. Буду рекомендовать! Ирина, спасибо!

Н Наталья Прекрасный гид Елена. Маршрут дал хорошее представление о структуре города, основных достопримечательностях, даже удаленные от центра. По всем дополнительных вопросам проконсультировала и дала полезные советы.

О Ольга Очень грамотный экскурсовод, маршрут продуманный. Помимо исторической информации по Ярославлю, получили и практические советы))

Большое спасибо!

В Владимир Спасибо огромное Ирине за ее работу. Все было на вышем уровне

Tatiana Брали эту экскурсию 24 мая. . нас было 4 человека. В машине разместились комфортно. Приятно было увидеть водичку для каждого человека, которая ждала в машине. Несмотря на пробег спортсменов по Ярославлю в этот день, из-за которого пришлось изменить первоначальный маршрут, все прошло замечательно и интересно. Спасибо большое Ирине за интересную и познавательную для нас экскурсию. Однозначно рекомендуем.))

Т Татьяна Замечательная экскурсия, замечательный гид

Ольга Нам все очень понравилось, максимально комфортная и интересная экскурсия. Рекомендую