На электромобиле можно посетить основные достопримечательности Ярославля: площади, храмы, предприятия и места съёмок известных фильмов. Откроется богатая история и динамичное настоящее города.
Путешествие включает посещение панорамных площадок, центральных улиц, первого русского театра и Спасо-Преображенского монастыря.
Увидите памятники известным личностям и узнаете, как Ярославль стал столицей русского театра и первым городом Золотого кольца России
Путешествие включает посещение панорамных площадок, центральных улиц, первого русского театра и Спасо-Преображенского монастыря.
Увидите памятники известным личностям и узнаете, как Ярославль стал столицей русского театра и первым городом Золотого кольца России
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на электромобиле
- 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
- 🎭 Узнайте о театральной столице России
- 📸 Популярные фотозоны и места съёмок
- 🌟 Уникальные панорамные виды
Что можно увидеть
- Панорамные площадки
- Центральные площади
- Первый русский театр
- Спасо-Преображенский монастырь
- Храмовые комплексы
Описание экскурсии
- панорамные площадки, в том числе звонница (только летом)
- центральные площади и главные улицы
- первый русский театр
- необычные мосты и храмовые комплексы
- Спасо-Преображенский монастырь Ярославского кремля
- памятники историческим личностям, поэтам, актёрам, певцам и даже медведям
- особенные улочки — с секретами
Вы побываете на местах съёмок популярных фильмов и в известных фотозонах. Я расскажу вам об истории города, знаменитых уроженцах, экологии. А также:
- вы узнаете, как Ярославль стал столицей русского театра
- увидите достопримечательности, которые изображены на 1000-рублёвой купюре, в том числе 15-главый храм, «какого никогда прежде не было»
- выясните, как и зачем Ярославль стал первым городом Золотого кольца России
Организационные детали
- Экскурсия проходит на электромобиле Honda Ens1 (есть бустер)
- Дополнительно и только летом оплачивается вход в храм Иоана Предтечи — 150₽ за чел.
- В храм Ильи Пророка — 150₽
- Подъём на звонницу — 300₽, открыт также только летом, (по желанию сразу после экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Первомайской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 76 туристов
Ярославна в четвёртом поколении, историк по образованию, предприниматель, инвестор, путешественник. Глубоко изучала историю родного края. При проведении экскурсий подстраиваюсь под предпочтения. Дам лайфхаки: что ещё посетить, где вкусно-недорого поесть, где выгулять детей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
2 ноя 2025
Мы были семьей, выбор авто экскурсии однозначно да! И погулять посмотреть,и погреться проезжая от объекта к объекту, и прекрасная обзорная экскурсия по городу!
Нам было очень комфортно, Ирина очень добродушный приветливый
Нам было очень комфортно, Ирина очень добродушный приветливый
О
Ольга
31 окт 2025
Ирина очень вдумчивый, знающий экскурсовод, любящий свой город! Нам все очень понравилось и мы ни минуты не пожалели, что вы брали ее)) большое спасибо!
Н
Наталия
17 авг 2025
Экскурсия отличная! Все что хотели, увидели. Узнали много интересного. Ирина нас влюбила своими рассказами о Ярославле. Под большим впечатлением от увиденного. Огромнейшее спасибо нашему гиду! 🌞
В
Вера
10 авг 2025
Очень позитивная и интересная экскурсия. Мы проехали по всем историческим местам, познакомились с мишками, посмотрели, где снимались известные фильмы. А какой изумительный закат мы видели на стрелке!
Благодарю и рекомендую!
Благодарю и рекомендую!
Титов
26 июл 2025
Всегда, когда приезжаешь в другой город очень хочется познакомиться с ним поближе и услышать историю города от того, кто в нем или родился или долго долго в нем живет!! И
B
Bn
15 июл 2025
Возможно, на контрасте индивидуальной четырехчасовой экскурсии по Казани, нас мало впечатлило данное мероприятие. Рассказ экскурсовода показался несколько сумбурным. Автомобиль - хорош.
Оксана
20 июн 2025
Очень понравилась экскурсия: маршрут продуман, рассказчик очень интересен,
- профессиональный историк с высшим образованием. Порадовала экскурсия на электромобиле, периодически шел дождь, но нам это не мешало! Автомобиль с панорамными окнами, прошло очень комфортно. Буду рекомендовать! Ирина, спасибо!
- профессиональный историк с высшим образованием. Порадовала экскурсия на электромобиле, периодически шел дождь, но нам это не мешало! Автомобиль с панорамными окнами, прошло очень комфортно. Буду рекомендовать! Ирина, спасибо!
Н
Наталья
16 июн 2025
Прекрасный гид Елена. Маршрут дал хорошее представление о структуре города, основных достопримечательностях, даже удаленные от центра. По всем дополнительных вопросам проконсультировала и дала полезные советы.
О
Ольга
15 июн 2025
Очень грамотный экскурсовод, маршрут продуманный. Помимо исторической информации по Ярославлю, получили и практические советы))
Большое спасибо!
Большое спасибо!
В
Владимир
11 июн 2025
Спасибо огромное Ирине за ее работу. Все было на вышем уровне
Tatiana
31 мая 2025
Брали эту экскурсию 24 мая. . нас было 4 человека. В машине разместились комфортно. Приятно было увидеть водичку для каждого человека, которая ждала в машине. Несмотря на пробег спортсменов по Ярославлю в этот день, из-за которого пришлось изменить первоначальный маршрут, все прошло замечательно и интересно. Спасибо большое Ирине за интересную и познавательную для нас экскурсию. Однозначно рекомендуем.))
Т
Татьяна
27 мая 2025
Замечательная экскурсия, замечательный гид
Ольга
3 мая 2025
Нам все очень понравилось, максимально комфортная и интересная экскурсия. Рекомендую
С
Светлана
16 мар 2025
Ирина прекрасно организовала экскурсию: маршрут, остановки.
Рассказывала много, интересно, увлеченно.
Благодаря ей Ярославль раскрылся как интересный город, в который хочется вернуться. С удовольствием попросим Ирину быть нашим гидом еще не раз.
Рассказывала много, интересно, увлеченно.
Благодаря ей Ярославль раскрылся как интересный город, в который хочется вернуться. С удовольствием попросим Ирину быть нашим гидом еще не раз.
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеПешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
Завтра в 14:00
11 ноя в 08:30
4934 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.