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Село-музей Вятское

Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР – Гид из Ярославля
Село-музей Вятское
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 350 ₽ за человека

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Село-музей Вятское
Село-музей Вятское

Что вы увидите

  • Музей русской предприимчивости
  • Купель с крестильней на Ерехтанском роднике
  • Целые улицы старинных каменных особняков
  • Воскресенская церковь
Обзорная экскурсия ⛳ по торговому селу
Раньше жители Вятского торговали огромными партиями огурцов, а сейчас открыли в селе почти с десяток самых разных музеев! Побывать в настоящих ярославских трактирах, постоялых дворах, услышать местный говор и познакомиться с особенностями местного менталитета – всё это можно сделать в маленьком ярославском Суздале, которого не коснулась современная застройка.
Обзорная экскурсия по торговому селу
Посещение церкви Воскресения Христова (1750 г. ), часовни — купели и скульптурного комплекса святого источника во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник», памятника царю-освободителю Александру II.
Экскурсия в "Музей русской предприимчивости"
Подробности и детали быта ярославского села, ведущие ремесла и промыслы, устройство и философия жизни - об этом рассказывают залы сельского музея.
Организационные детали
В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите Ерехтанский целебный источник, известный в Вятском с XIX века. Вода в источнике минеральная с характерным запахом серо-водорода, при стоянии дает осадок окиси железа. О свойствах этого источника газета «Северный край» писала, что вода в нём равняется водам немецкого курорта Баден-Баден. У Вас будет возможность попробовать воду из источника. Если Вы хотите набрать воды с собой, рекомендуем взять с собой в поездку тару желаемого объема.
Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Экскурсия по селу и музею Русской предприимчивости
Что не входит
  • Обед в трактире а ля карт
  • Экскурсия по некрасовским местам Заволжья: родовая усадьба поэта Грешнево, Теряева гора – вид на две губернские столицы: Ярославль и Кострому, семейный склеп Некрасовых в Аббакумцеве, «замок на Волге» – усадьба Понизовкиных
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Село-музей Вятское
Село-музей Вятское
Село-музей Вятское
Село-музей Вятское

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР
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