Обзорная экскурсия ⛳ по торговому селу

Раньше жители Вятского торговали огромными партиями огурцов, а сейчас открыли в селе почти с десяток самых разных музеев! Побывать в настоящих ярославских трактирах, постоялых дворах, услышать местный говор и познакомиться с особенностями местного менталитета – всё это можно сделать в маленьком ярославском Суздале, которого не коснулась современная застройка.

Обзорная экскурсия по торговому селу

Посещение церкви Воскресения Христова (1750 г. ), часовни — купели и скульптурного комплекса святого источника во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник», памятника царю-освободителю Александру II.

Экскурсия в "Музей русской предприимчивости"

Подробности и детали быта ярославского села, ведущие ремесла и промыслы, устройство и философия жизни - об этом рассказывают залы сельского музея.

Организационные детали

В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите Ерехтанский целебный источник, известный в Вятском с XIX века. Вода в источнике минеральная с характерным запахом серо-водорода, при стоянии дает осадок окиси железа. О свойствах этого источника газета «Северный край» писала, что вода в нём равняется водам немецкого курорта Баден-Баден. У Вас будет возможность попробовать воду из источника. Если Вы хотите набрать воды с собой, рекомендуем взять с собой в поездку тару желаемого объема.