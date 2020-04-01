Алёна проводит ещё 6 экскурсий

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  3. Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское

Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс

Алёна
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Алёна – представитель гидов
Вятское — небольшое село, а историй и памятников — на целый город! Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями и поймете, почему деревню называют ярославским Суздалем.

Откроете секреты баньки по-черному, узнаете о вятских старообрядцах и крестьянских забавах.

А также побываете у целебных источников и попробуете прославленные огурчики.
От 6900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское

Что вас ожидает

Ярославский Суздаль
Вы прогуляетесь по берегам небольшой речки Ухтанки и рассмотрите все знаковые места. В храме Воскресения Христова осмотрите пышный барочный иконостас, а также узнаете, как селяне не дали в годы советской власти снести церковь. Задержитесь у памятника российскому императору Александру II, первым автором которого стал наш земляк — Александр Опекушин. Побываете у двух целебных источников, где можно будет испить водицы — говорят, что она точь-в точь как та, которой лечатся на курортах Баден-Бадена. А также познакомитесь с историей старообрядчества в селе, узнаете о старинных русских забавах крестьянских ребятишек и угоститесь знаменитыми вятскими огурчиками.

Музеи Вятского
Вся деревня — это целый музейный комплекс, поэтому в программе обязательно будет предусмотрено посещение двух музеев (на выбор). В Музее русской предприимчивости вы услышите историю вятского расторопного старообрядца и занимательные рассказы о жизни местных предпринимателей. В небольших деревянных домиках на берегу речки раскроете все секреты русской бани по-чёрному. В Музее кухонной машинерии узнаете, чем пользовались женщины на кухне пару веков назад: осмотрите яблокочистки, столетние тостеры и холодильники, когда-то украшавшие избы наших предков. А если захотите уйти с головой в детство, побываете в Музее «Детский мир», где рассмотрите комнаты, заботливо обставленные советскими игрушками.

Организационные детали

  • В стоимость входит посещение двух музеев из комплекса
  • Если вы не на своей машине, за дополнительную плату мы организуем транспорт: легковой автомобиль из Ярославля — 2000 рублей, минивен (до 8 туристов) — 3500 рублей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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Алёна проводит ещё 6 экскурсий

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