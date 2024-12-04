Алёна проводит ещё 6 экскурсий

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Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское

Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс
Вятское — небольшое село, а историй и памятников — на целый город! Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями и поймете, почему деревню называют ярославским Суздалем. Откроете секреты баньки по-черному, узнаете о вятских старообрядцах и крестьянских забавах. А также побываете у целебных источников и попробуете прославленные огурчики.
4.5
7 отзывов
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское

Описание экскурсии

Ярославский Суздаль

Вы прогуляетесь по берегам небольшой речки Ухтанки и рассмотрите все знаковые места. В храме Воскресения Христова осмотрите пышный барочный иконостас, а также узнаете, как селяне не дали в годы советской власти снести церковь. Задержитесь у памятника российскому императору Александру II, первым автором которого стал наш земляк — Александр Опекушин. Побываете у двух целебных источников, где можно будет испить водицы — говорят, что она точь-в точь как та, которой лечатся на курортах Баден-Бадена. А также познакомитесь с историей старообрядчества в селе, узнаете о старинных русских забавах крестьянских ребятишек и угоститесь знаменитыми вятскими огурчиками.

Музеи Вятского

Вся деревня — это целый музейный комплекс, поэтому в программе обязательно будет предусмотрено посещение двух музеев (на выбор). В Музее русской предприимчивости вы услышите историю вятского расторопного старообрядца и занимательные рассказы о жизни местных предпринимателей. В небольших деревянных домиках на берегу речки раскроете все секреты русской бани по-чёрному. В Музее кухонной машинерии узнаете, чем пользовались женщины на кухне пару веков назад: осмотрите яблокочистки, столетние тостеры и холодильники, когда-то украшавшие избы наших предков. А если захотите уйти с головой в детство, побываете в Музее «Детский мир», где рассмотрите комнаты, заботливо обставленные советскими игрушками.

Организационные детали

  • В стоимость входит посещение двух музеев из комплекса
  • Если вы не на своей машине, за дополнительную плату мы организуем транспорт: легковой автомобиль из Ярославля — 4500 ₽, минивэн (до 6 чел.) — 8500 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26284 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
Поездкой остались довольны!
Начну с начала, ещё в октябре 2024г., когда мы с подругой решили, что поедем в Ярославль, написали в эту компанию, чтобы узнать о разнообразии экскурсий, которые мы можем
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посетить. С нами работали Ольга и София, которым огромная благодарность за организацию наших впечатлений))) Мы побывали с их помощью в селе Вятском, Рыбинске, Тутаеве, Угличе. Нас забирали от отеле и привозили, туда куда нам было необходимо. В селе Вятском и Рыбинске мы были с Сергеем, которых довёз нас очень комфортно и по дороге рассказывал об истории тех мест, которые мы проезжали. В Вятском и Рыбинске, Тутаеве показывал достопримечательности, которые нас впечатлили красотой и масштабами). В Уличе нас сопровождала Виктория.
Мы остались очень довольны нашими гидами, это люди, которые любят свой край, знают историю и готовы делиться своими знаниями, рассказывают о людях, которые жили и строили эти городки.

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Юлия
Прекрасная колоритная экскурсия, чтобы себя порадовать, отдохнуть и при этом узнать много нового и увлекательного. Вятское поражает объемом проделанных работ, вложенных сил и бережным отношением к достигнутому, мы желаем только
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процветания этому удивительному проекту 💪 Наталье выпала непростая для профессионального экскурсовода роль сопровождающего, но специально отметим, что по дороге туда и обратно мы узнали немало достойных внимания фактов как о Ярославле, так и о его жителях, спасибо 🙏🏼

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И
Отличная задумка, что касается идеи маршрута! Побольше бы таких экскурсий! Мы остались очень впечатлены селом Вятское! Музеи там - просто чудо! Люди - доброжелательные, открытые, настоящие!
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Дарье - интеллигентная, очень глубоко знающая историю, погруженная в культуру и традиции края! Замечательный человек, с ней прямо хочется дружить…
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Н
Огромное спасибо Дарье за прекрасную экскурсию в Вятское и замок Понизовкина. Блестящий и очень интересный рассказ, чудесное село, душевные люди, великолепный ресторан. Комфортный автобус и аккуратный водитель. Нам все очень понравилось!!!!
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В
Экскурсия очень понравилась. Виктория - замечательный гид. В Вятском очень здорово. Погружаешься в атмосферу прошлых времён. Очень рекомендую посетить это село, посетить маленькие уютные музеи и поесть вкуснейшие соленые огурчики.
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Т
Экскурсия интересная, гид Александр - выше всяких похвал, очень интересный рассказчик, знает все о своем крае и не только о нем. Всем рекомендую!!!
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