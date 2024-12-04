Алёна проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии
Ярославский Суздаль
Вы прогуляетесь по берегам небольшой речки Ухтанки и рассмотрите все знаковые места. В храме Воскресения Христова осмотрите пышный барочный иконостас, а также узнаете, как селяне не дали в годы советской власти снести церковь. Задержитесь у памятника российскому императору Александру II, первым автором которого стал наш земляк — Александр Опекушин. Побываете у двух целебных источников, где можно будет испить водицы — говорят, что она точь-в точь как та, которой лечатся на курортах Баден-Бадена. А также познакомитесь с историей старообрядчества в селе, узнаете о старинных русских забавах крестьянских ребятишек и угоститесь знаменитыми вятскими огурчиками.
Музеи Вятского
Вся деревня — это целый музейный комплекс, поэтому в программе обязательно будет предусмотрено посещение двух музеев (на выбор). В Музее русской предприимчивости вы услышите историю вятского расторопного старообрядца и занимательные рассказы о жизни местных предпринимателей. В небольших деревянных домиках на берегу речки раскроете все секреты русской бани по-чёрному. В Музее кухонной машинерии узнаете, чем пользовались женщины на кухне пару веков назад: осмотрите яблокочистки, столетние тостеры и холодильники, когда-то украшавшие избы наших предков. А если захотите уйти с головой в детство, побываете в Музее «Детский мир», где рассмотрите комнаты, заботливо обставленные советскими игрушками.
Организационные детали
- В стоимость входит посещение двух музеев из комплекса
- Если вы не на своей машине, за дополнительную плату мы организуем транспорт: легковой автомобиль из Ярославля — 4500 ₽, минивэн (до 6 чел.) — 8500 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Начну с начала, ещё в октябре 2024г., когда мы с подругой решили, что поедем в Ярославль, написали в эту компанию, чтобы узнать о разнообразии экскурсий, которые мы можем
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Дарье - интеллигентная, очень глубоко знающая историю, погруженная в культуру и традиции края! Замечательный человек, с ней прямо хочется дружить…