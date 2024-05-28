Л Лина Ярославль - только самое лучшее на автобусе Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!

Л Лапчевская Ярославль - только самое лучшее на автобусе читать дальше богатом русском языке, с большим воодушевлением и любовью к родному городу и его истории. Впечатления от экскурсии самые позитивные, такое обслуживание можно назвать эталоном. Ещё раз большая благодарность от семьи Лапчевских. Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и

И Игорь Тысячерублёвый Ярославль Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.

E Elena Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.

М Мария Кострома - mon amour Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях

В Валентина Тысячерублёвый Ярославль Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!

Л Лариса Кострома - mon amour читать дальше Далее обзорная экскурсия по Костроме и посещение Федоровской иконы Божьей матери. Я ожидала большего, не только торговые ряды и гостиный двор. Из поездки в Кострому, основная достопримечательность, это посещение Ипатьевского монастыря. Отдельная благодарность гиду, по монастырю экскурсия была проведена на 5+.

О Ольга Тысячерублёвый Ярославль читать дальше интересного об истории города и достопримечательностях. Всё организовано очень четко и пончтно: начиная от встречи и заканчивая личными советами и рекомендациями в конце экскурсии! Всем рекомендую! Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много

О Ольга Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе читать дальше забыть нас о ненастной погоде! Все заявленные в программе экскурсии локации мы посетили! Экскурсия очень понравилась! Для знакомства с городом рекомендую эту экскурсию! Не первый раз в Ярославле, но эта экскурсия с гидом Светланой открыла новые стороны Ярославля! А ее увлекательный рассказ заставил