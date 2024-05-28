1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260₽ за человека
Групповая
7 часов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
5 часов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Групповая
5 часов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тысячерублевый Ярославль
Начало: Богоявленская площадь, Ярославль
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Насыщенная экскурсия по старинному городу - столице Золотого кольца
Начало: Пл. Советская
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛина28 мая 2024Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!
- ЛЛапчевская27 мая 2024Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и
- ИИгорь24 мая 2024Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
- EElena23 мая 2024Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
- ММария20 мая 2024Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях
- ВВалентина17 мая 2024Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!
- ЛЛариса13 мая 2024Из поездки в Кострому, основная достопримечательность, это посещение Ипатьевского монастыря. Отдельная благодарность гиду, по монастырю экскурсия была проведена на 5+.
- ООльга12 мая 2024Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много
- ООльга12 мая 2024Не первый раз в Ярославле, но эта экскурсия с гидом Светланой открыла новые стороны Ярославля! А ее увлекательный рассказ заставил
- ММаргарита12 мая 2024Спасибо Полине за рекомендацию места, где можно вкусно поесть. Мы выбрали ресторан Мамука. Экскурсия прошла оперативно, во время и по плану.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "На автобусе" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 260 до 9 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 650 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Ярославле на 2024 год на автобусе, 650 ⭐ отзывов, цены от 1260₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август