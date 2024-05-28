Экскурсии на автобусе в Ярославле

Найдено 11 экскурсий в категории «На автобусе» в Ярославле, цены от 1 260 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
В Толгскую обитель в небольшой группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
327 отзывов
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260 за человека
Кострома - mon amour
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
75 отзывов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Село-музей Вятское - на родину торговцев
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
19 отзывов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
96 отзывов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900 за человека
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 3 чел.
Тысячерублевый Ярославль
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Тысячерублевый Ярославль
Начало: Богоявленская площадь, Ярославль
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Насыщенная экскурсия по старинному городу - столице Золотого кольца
Начало: Пл. Советская
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лина
    28 мая 2024
    Ярославль - только самое лучшее на автобусе
    Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!
  • Л
    Лапчевская
    27 мая 2024
    Ярославль - только самое лучшее на автобусе
    Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и
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    богатом русском языке, с большим воодушевлением и любовью к родному городу и его истории. Впечатления от экскурсии самые позитивные, такое обслуживание можно назвать эталоном. Ещё раз большая благодарность от семьи Лапчевских.

  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Очень душевно, и со знанием своего дела. Большое спасибо Полине.
  • E
    Elena
    23 мая 2024
    Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
    Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Кострома - mon amour
    Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях
  • В
    Валентина
    17 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину! Выражаем свою признательность!
    Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину!Огромное спасибо, за познавательную, необычаемую, увлекательную экскурсию! Было очень приятно слушать нашего экскурсовода Полину!
  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Кострома - mon amour
    Из поездки в Кострому, основная достопримечательность, это посещение Ипатьевского монастыря. Отдельная благодарность гиду, по монастырю экскурсия была проведена на 5+.
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    Далее обзорная экскурсия по Костроме и посещение Федоровской иконы Божьей матери. Я ожидала большего, не только торговые ряды и гостиный двор.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Тысячерублёвый Ярославль
    Полина, спасибо за экскурсию! Два с половиной часа пролетели очень быстро и увлекательно! Посетили все основные места Ярославля, узнали много
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    интересного об истории города и достопримечательностях. Всё организовано очень четко и пончтно: начиная от встречи и заканчивая личными советами и рекомендациями в конце экскурсии! Всем рекомендую!

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
    Не первый раз в Ярославле, но эта экскурсия с гидом Светланой открыла новые стороны Ярославля! А ее увлекательный рассказ заставил
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    забыть нас о ненастной погоде! Все заявленные в программе экскурсии локации мы посетили! Экскурсия очень понравилась! Для знакомства с городом рекомендую эту экскурсию!

  • М
    Маргарита
    12 мая 2024
    Тысячерублевый Ярославль
    Спасибо Полине за рекомендацию места, где можно вкусно поесть. Мы выбрали ресторан Мамука. Экскурсия прошла оперативно, во время и по плану.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
  2. Тысячерублёвый Ярославль
  3. В Толгскую обитель в небольшой группе
  4. Ярославль - только самое лучшее на автобусе
  5. Кострома - mon amour
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "На автобусе" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 260 до 9 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 650 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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