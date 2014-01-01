Мы побываем на том месте, где зародился деревянный кремль — месте рубленого города. Именно здесь, по легенде, Ярослав Мудрый и победил медведицу — священное животное местных язычников и повелел «срубить град в своё имя».
Что мы увидим:
Мы прогуляемся по Стрелке и старинной Волжской набережной, история 📖 которой насчитывает двести лет;
Изучив историю средневековых храмов и изразцов, окажемся у знаменитого театра им. Фёдора Волкова — первого русского профессионального театра; Поговорим о скоморохах и представлениях XVIII века;
Во время прогулки по городу, конечно, не обойдём вниманием и центральную пешеходную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником;
Увидим старые здания фабрик (например, кондитерской);
Узнаем, что, оказывается, Ярославль за тысячелетнюю историю три раза был разорён дотла;
Я расскажу вам истории о Николае Алексеевиче Некрасове и Леониде Собинове, купцах братьях Скрипиных и Валентине Терешковой, и обязательно о «ярославском характере».
До встречи на экскурсии!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.