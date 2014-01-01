Рубленый город

Мы побываем на том месте, где зародился деревянный кремль — месте рубленого города. Именно здесь, по легенде, Ярослав Мудрый и победил медведицу — священное животное местных язычников и повелел «срубить град в своё имя».

Что мы увидим:

Мы прогуляемся по Стрелке и старинной Волжской набережной, история 📖 которой насчитывает двести лет;

Изучив историю средневековых храмов и изразцов, окажемся у знаменитого театра им. Фёдора Волкова — первого русского профессионального театра; Поговорим о скоморохах и представлениях XVIII века;

Во время прогулки по городу, конечно, не обойдём вниманием и центральную пешеходную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником;

Увидим старые здания фабрик (например, кондитерской);

Узнаем, что, оказывается, Ярославль за тысячелетнюю историю три раза был разорён дотла;

Я расскажу вам истории о Николае Алексеевиче Некрасове и Леониде Собинове, купцах братьях Скрипиных и Валентине Терешковой, и обязательно о «ярославском характере».

До встречи на экскурсии!

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.