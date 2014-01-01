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Ярославль: десять веков истории

4.8
6 отзывов
Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Ярославль — один из древнейших городов России, недавно отметивший свое тысячелетие.

Первый русский и первый христианский город 🏙️ на Волге.

Город, всем центром включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО и носящий звание Столицы ⭐️ Золотого кольца России.

Как ширина города могла составлять километр? Откуда началась Русь? Как выглядел первый театр? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на увлекательной прогулке 👣 по Ярославлю!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Ярославль: десять веков истории
Ярославль: десять веков истории

Что вы увидите

  • Стрелка Волги и Которосли
  • Волжская набережная
  • Первый русский театр им. Ф. Волкова
  • Ярославский музей-заповедник
  • Храмы XVII века
  • Центральная Советская площадь
  • Место Ярославского рубленого города
  • Погреба XVII века
  • Оборонительные башни
  • многое другое
Рубленый город
Мы побываем на том месте, где зародился деревянный кремль — месте рубленого города. Именно здесь, по легенде, Ярослав Мудрый и победил медведицу — священное животное местных язычников и повелел «срубить град в своё имя».

Что мы увидим:

  • Мы прогуляемся по Стрелке и старинной Волжской набережной, история 📖 которой насчитывает двести лет;
  • Изучив историю средневековых храмов и изразцов, окажемся у знаменитого театра им. Фёдора Волкова — первого русского профессионального театра; Поговорим о скоморохах и представлениях XVIII века;
  • Во время прогулки по городу, конечно, не обойдём вниманием и центральную пешеходную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником;
  • Увидим старые здания фабрик (например, кондитерской);
  • Узнаем, что, оказывается, Ярославль за тысячелетнюю историю три раза был разорён дотла;
  • Я расскажу вам истории о Николае Алексеевиче Некрасове и Леониде Собинове, купцах братьях Скрипиных и Валентине Терешковой, и обязательно о «ярославском характере».
До встречи на экскурсии!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Ярославль: десять веков истории
Ярославль: десять веков истории
Ярославль: десять веков истории
Ярославль: десять веков истории
Ярославль: десять веков истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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6 отзывов оставили туристы

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