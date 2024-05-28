1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославские слободы: эксклюзивное путешествие по скрытым уголкам
Отправьтесь в путешествие по скрытым жемчужинам Ярославля, полное удивительных открытий и уникальных мест
Начало: По договорённости с туристами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛина28 мая 2024Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!
- ЛЛапчевская27 мая 2024Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и
- ООльга13 мая 2024Экскурсия понравилась. Было интересно.
- ААлексей11 мая 2024Очень приятный экскурсовод! Очень интересный и профессиональный рассказ об истории Ярославля! мы все были впечатлены рассказом Юлии! Рекомендуем!
- еелена7 мая 2024Очень увлекательно. Экскурсовод Мария высокий професионал и прятна в общении. Хороший юмор.
- EErmolovi6 мая 2024Наш экскурсовод Ирина, очень интересно провела наше путешествие. Учла все наши пожелания, у нас был маломобильный пассажир, Увидели Ярославль с его лучшей стороны. Прокатились на экологически безвредном виде транспорта. Спасибо за путешествие.
- ННадежда1 мая 2024Удачный вариант знакомства с городом! Ирина прекрасно сочетает историю и современность. Спасибо за впечатления!
- ИИрина19 апреля 2024Очень интересная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ирина большая молодец! Очень много познавательный информации. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Рекомендую!!!
- ААнастасия23 марта 2024Экскурсовод Николай очень подробно посвятил нас в историю города, показал старинные храмы, Ярославские слободы. Узнали очень много нового. Экскурсоводу - 100 баллов! Очень грамотный и знающий специалист, увлеченный своим делом. Самый лучший экскурсовод за мою жизнь
- ВВладимир23 ноября 2023Добрый день, большое спасибо Александру за экскурсию! Узнали много нового, посмотрели разный Ярославль. Гид очень внимательный и очень хорошо подготовлен, было приятно с ним общаться!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Церковь Иоанна Предтечи»
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