Л Лина Ярославль - только самое лучшее на автобусе Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!

Л Лапчевская Ярославль - только самое лучшее на автобусе читать дальше богатом русском языке, с большим воодушевлением и любовью к родному городу и его истории. Впечатления от экскурсии самые позитивные, такое обслуживание можно назвать эталоном. Ещё раз большая благодарность от семьи Лапчевских. Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и

О Ольга «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия Экскурсия понравилась. Было интересно.

А Алексей «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия Очень приятный экскурсовод! Очень интересный и профессиональный рассказ об истории Ярославля! мы все были впечатлены рассказом Юлии! Рекомендуем!

е елена Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам Очень увлекательно. Экскурсовод Мария высокий професионал и прятна в общении. Хороший юмор.

E Ermolovi Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле Наш экскурсовод Ирина, очень интересно провела наше путешествие. Учла все наши пожелания, у нас был маломобильный пассажир, Увидели Ярославль с его лучшей стороны. Прокатились на экологически безвредном виде транспорта. Спасибо за путешествие.

Н Надежда Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле Удачный вариант знакомства с городом! Ирина прекрасно сочетает историю и современность. Спасибо за впечатления!

И Ирина Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле Очень интересная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ирина большая молодец! Очень много познавательный информации. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Рекомендую!!!

А Анастасия Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам Экскурсовод Николай очень подробно посвятил нас в историю города, показал старинные храмы, Ярославские слободы. Узнали очень много нового. Экскурсоводу - 100 баллов! Очень грамотный и знающий специалист, увлеченный своим делом. Самый лучший экскурсовод за мою жизнь