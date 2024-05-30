🚗 На машине ⚡️ На электромобиле Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1 Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова Расписание: по договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 327 отзывов Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову) Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек 1400 1 260 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1167 отзывов Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу от 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 20 отзывов Экспресс-свидание с Ярославлем Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1 Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 197 отзывов Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса) 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 19 отзывов Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»... Расписание: По договоренности от 3 800 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов Ярославль в сжатом формате: экспресс-экскурсия по главным местам Сжатая экскурсия по Ярославлю - идеальный вариант для тех, кто ценит своё время и желает максимум впечатлений Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 2 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля) Расписание: Ежедневно от 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля) Расписание: Ежедневно по договоренности от 12 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Путешествие в историю: легенды старого Ярославля Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25 Расписание: ПН - ВС от 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 41 отзыв Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову Расписание: Ежедневно от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля) Расписание: Ежедневно по договоренности от 7 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час 2 отзыва Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю Начало: Ул. Подзеленье, д. 3 Расписание: По договорённости 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 4 отзыва Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет» Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29... Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Ярославль впервые: экскурсионный тур по ключевым достопримечательностям Откройте тайны Ярославля, пройдитесь по историческим местам, где скрываются легенды древней Руси Начало: Богоявленская площадь, 25 Расписание: В будни - после 17.00, выходные - весь день. 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Купеческий город на Волге Начало: Площадь Богоявления Расписание: ежедневно с 09.30 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Знакомство со столицей Золотого Кольца Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 1 отзыв Ярославль в прошлом и настоящем Начало: Знаменская башня 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно по договоренности 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Ярославль сквозь века: индивидуальная пешеходная экскурсия Начало: По договорённости с гидом 4 500 ₽ за всё до 10 чел.