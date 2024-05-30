1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260₽ за человека
Групповая
3 часа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ярославль в сжатом формате: экспресс-экскурсия по главным местам
Сжатая экскурсия по Ярославлю - идеальный вариант для тех, кто ценит своё время и желает максимум впечатлений
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль впервые: экскурсионный тур по ключевым достопримечательностям
Откройте тайны Ярославля, пройдитесь по историческим местам, где скрываются легенды древней Руси
Начало: Богоявленская площадь, 25
Расписание: В будни - после 17.00, выходные - весь день.
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Купеческий город на Волге
Начало: Площадь Богоявления
Расписание: ежедневно с 09.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем
Начало: Знаменская башня
Сегодня в 17:00
14 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль сквозь века: индивидуальная пешеходная экскурсия
Начало: По договорённости с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческому центру Ярославля
Начало: Пл. Волкова, 1, Ярославль
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Экскурсию Дария вела потрясающе!!! Видно что она живет этим городом!!! Очень приятно что есть такие люди, которые рассказывают экскурсию как
- ЕЕлена29 мая 2024Шикарная экскурсия, очень интересно, прекрасный экскурсовод Дарья, нам безумно понравилось, очень увлеченный городом человек, который показал нам Ярославль со всех лучших сторон. Спасибо ❤️
- ЛЛина28 мая 2024Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!
- ММария27 мая 2024Было классно, всем советую не торопиться разъезжаться и оставить на просмотр достопримечательностей еще часа 2-3, тк по плану экскурсии не предусмотрено никаких музейных посещений, а после этому как раз можно уделить время)
- ЛЛапчевская27 мая 2024Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и
- ЮЮлия26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов, прогулялись по историческом центру.
- ООльга26 мая 2024Экскурсовод Светлана, провела прекрасную экскурсию по Ярославлю. Было очень увлекательно, видно что человек любит свою работу и очень любит город. Всем рекомендую!
- ООлег26 мая 2024Замечательная экскурсия! Рекомендую, если хотите узнать много новых и интересных деталей о Ярославле.
- ДДмитроченко25 мая 2024Замечательная экскурсия. Была с ребёнком 12 лет. Посетили много красивейших исторических мест Ярославля. Отдельное спасибо гиду Светлане, очень внимательна, отвечала
- ГГалина19 мая 2024Мы с удовольствием прошлись по исторической части Ярославля. Гид Александр очень интересно прекрасным богатым русским языком рассказывал про историю этих мест, с юмором и с глубим знанием вопроса. Очень довольны экскурсией.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Церковь Ильи Пророка»
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