3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За десять веков своей истории Ярославль пережил множество взлетов и падений.Эта экскурсия позволит вам увидеть город глазами знатока, услышать рассказы о знаменитых людях, которые оставили свой след в истории города,

и понять, чем сегодня живет Ярославль и в чем заключается его неповторимое очарование. Откройте для себя главные храмы города, узнайте истории и легенды, связанные с ними, и завершите свое путешествие живописной прогулкой по набережным у слияния Которосли и Волги

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Ярославлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода теплая и солнечная, что делает прогулки по набережным и историческим местам максимально комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться приятной атмосферой, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, Ярославль очарователен в снегу, но прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур.

Сейчас август — это идеальное время.