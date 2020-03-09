3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии

Светлана
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Светлана – ваш гид
За десять веков Ярославль не раз переживал взлеты и падения.

Я расскажу, как складывалась его история, какие знаменитые люди оставили в ней свой след, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного очарования.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей-заповедник
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!

Что вас ожидает

Ярославль изнутри
Вы услышите историю главных храмов города: Спасо-Преображенского монастыря, где сформировалось ополчение Минина и Пожарского, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и часовни Казанской Богоматери. Рассмотрите Губернаторский дом, построенный в 19 веке по приказу Александра I, и услышите легенды о Беседке любви. В завершение посетите Стрелку, место слияния Которосли и Волги, и погуляете по живописным набережным.

История и легенды Ярославля
Я раскрою самые интересные факты о Ярославле: когда и почему он стал столицей Российского государства, что произошло с древним кремлем, почему опальный герцог Бирон запретил ярославцам топить печи и существует ли подземный ход под Губернаторским домом. А еще подскажу, где можно вкусно поесть и куда сходить в свободное время.

Организационные детали

Летом мы также можем посетить Губернаторский сад. Входной билет — 70 рублей с человека.

Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей-заповедник.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана, я преподаватель истории, живу в Ярославле 35 лет. С радостью покажу вам самые интересные и важные места города и поделюсь накопленными знаниями. Надеюсь на скорую встречу!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Спасибо большое Вам за экскурсию. Было очень интересно. Второй раз в Ярославле, но тем не менее узнал об этом прекрасном городе очень многое. Друзья были тоже в восторге, на протяжении всей поездки делились прекрасными впечатлениями.
13 января 2020
Спасибо большое Светлане. Все понравилось. Были зимой, а теперь еще хочется вернуться и летом.
5 января 2020
Прекрасная экскурсия, отличное представление нового для нас города

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