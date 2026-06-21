3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За десять веков своей истории Ярославль пережил множество взлетов и падений.
Эта экскурсия позволит вам увидеть город глазами знатока, услышать рассказы о знаменитых людях, которые оставили свой след в истории города,
Эта экскурсия позволит вам увидеть город глазами знатока, услышать рассказы о знаменитых людях, которые оставили свой след в истории города,
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю древнего города
- 🏛 Посетить главные храмы Ярославля
- 🗺 Прогуляться по живописным набережным
- 🍽 Найти лучшие места для еды
- 📬 Отправить открытку с видом города
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Ярославлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода теплая и солнечная, что делает прогулки по набережным и историческим местам максимально комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться приятной атмосферой, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, Ярославль очарователен в снегу, но прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский монастырь
- Успенский собор
- Церковь Ильи Пророка
- Часовня Казанской Богоматери
- Губернаторский дом
- Беседка любви
- Стрелка
Описание экскурсии
Ярославль изнутри
Вы услышите историю главных храмов города: Спасо-Преображенского монастыря, где сформировалось ополчение Минина и Пожарского, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и часовни Казанской Богоматери. Рассмотрите Губернаторский дом, построенный в 19 веке по приказу Александра I, и услышите легенды о Беседке любви. В завершение посетите Стрелку, место слияния Которосли и Волги, и погуляете по живописным набережным.
История и легенды Ярославля
Я раскрою самые интересные факты о Ярославле: когда и почему он стал столицей Российского государства, что произошло с древним кремлем, почему опальный герцог Бирон запретил ярославцам топить печи и существует ли подземный ход под Губернаторским домом. А еще подскажу, где можно вкусно поесть и куда сходить в свободное время.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Доплата за каждого следующего человека составит 500 ₽
- Во время экскурсии вы сможете отправить почтовую открытку с видом Ярославля — 150 ₽ за 1 открытку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей-заповедник «Ярославский Кремль»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4374 туристов
Я преподаватель истории, проживаю в Ярославле более 45 лет. Буду рада показать вам любимый город и поделиться своими знаниями о нём. За определённый период из людей, влюблённых в Ярославль, сложилась
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 444 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Светлану за шикарную экскурсию! Один из лучших гидов, которых мы когда-либо встречали. Очень интересно рассказывает и знает абсолютно все об этом прекрасном городе. Мы остались в полном восторге!
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Экскурсия «Прогулка по Ярославлю. Первое знакомство за 2 часа» со Светланой оставила у нас самые тёплые впечатления. Несмотря на то, что мы уже взрослые люди и много где бывали, нам
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Экскурсия понравилась. Светлана с душой рассказала о Ярославле. Прошлись по основным точкам, получили представление о городе, его истории и развитии сегодня. Кроме интересного рассказа получили рекомендации куда сходить, что посмотреть, где вкусно поесть и отдохнуть. Жалко, что экскурсия была всего два часа. Рекомендую от сердца!
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Светлана, благодарим вас за прекрасную экскурсию! у вас замечательная подача материала, все запомнилось до мельчайший деталей!
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Были на обзорной экскурсии со Светланой! Всё очень понравилась, много интересных фактов о городе и его истории. Увидели все основные достопримечательности Ярославля. Светлана прекрасный рассказчик. Время пролетеле незаметно! Остались самые тёплые впечатления!
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Хотим выразить благодарность Светлане. В целом мы и до экскурсии успели влюбится в Ярославль) Но Светлана помогла нам узнать о городе интересные факты, захватывающие легенды. На экскурсии были с детьми, информация даже ими усвоена. Маршрут не скучный… время пролетело быстро 🤩
Светлана
Ответ организатора:
Очень признательна за отзыв!
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