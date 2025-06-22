За десять веков Ярославль не раз переживал взлеты и падения. Я расскажу, как складывалась его история, какие знаменитые люди оставили в ней свой след, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного очарования.

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Описание экскурсии

Ярославль изнутри

Вы услышите историю главных храмов города: Спасо-Преображенского монастыря, где сформировалось ополчение Минина и Пожарского, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и часовни Казанской Богоматери. Рассмотрите Губернаторский дом, построенный в 19 веке по приказу Александра I, и услышите легенды о Беседке любви. В завершение посетите Стрелку, место слияния Которосли и Волги, и погуляете по живописным набережным.

История и легенды Ярославля

Я раскрою самые интересные факты о Ярославле: когда и почему он стал столицей Российского государства, что произошло с древним кремлем, почему опальный герцог Бирон запретил ярославцам топить печи и существует ли подземный ход под Губернаторским домом. А еще подскажу, где можно вкусно поесть и куда сходить в свободное время.

Организационные детали