Мои заказы

Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия

Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии
За десять веков Ярославль не раз переживал взлеты и падения.

Я расскажу, как складывалась его история, какие знаменитые люди оставили в ней свой след, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного очарования.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия

Описание экскурсии

Ярославль изнутри

Вы услышите историю главных храмов города: Спасо-Преображенского монастыря, где сформировалось ополчение Минина и Пожарского, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и часовни Казанской Богоматери. Рассмотрите Губернаторский дом, построенный в 19 веке по приказу Александра I, и услышите легенды о Беседке любви. В завершение посетите Стрелку, место слияния Которосли и Волги, и погуляете по живописным набережным.

История и легенды Ярославля

Я раскрою самые интересные факты о Ярославле: когда и почему он стал столицей Российского государства, что произошло с древним кремлем, почему опальный герцог Бирон запретил ярославцам топить печи и существует ли подземный ход под Губернаторским домом. А еще подскажу, где можно вкусно поесть и куда сходить в свободное время.

Организационные детали

  • Во время экскурсии вы сможете отправить почтовую открытку с видом Ярославля — 150 руб. за 1 открытку
  • На набережной обычно холодно, учитывайте это, собираясь на экскурсию

в субботу в 12:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4360 туристов
Я преподаватель истории, проживаю в Ярославле более 45 лет. Буду рада показать вам любимый город и поделиться своими знаниями о нём. За определённый период из людей, влюблённых в Ярославль, сложилась
читать дальшеуменьшить

команда единомышленников, которые любят и изучают свой город, а также готовы поделиться знаниями и любовью с другими. Все мы проходили обучение на курсах экскурсоводов, где не только подружились, но и стали настоящим коллективом.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Т
Посетили на днях прекрасный город Ярославль. Чтобы лучше узнать город, взяли обзорную экскурсию, о чём ни на секунду не пожалели, так как экскурсовод Светлана влюбила нас в этот город ещё
читать дальшеуменьшить

больше. Из её рассказа мы узнали много интересной информации про Ярославль, прошли по чудесным местам. Мы не заметили как пролетело время экскурсии. Спасибо огромное за возможность выбора экскурсии и гида, и отдельное спасибо Светлане за великолепную экскурсию.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия»

Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
На автобусе
1 час
54 отзыва
Групповая
до 28 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
С погружением в тысячелетнюю историю города
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Пешая
2 часа
272 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 17:00
10 авг в 14:00
от 7107 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Пешая
3 часа
2520 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
«Путешествие во времени»: обзорная экскурсия по Ярославлю
Пешая
1.5 часа
206 отзывов
Групповая
до 15 чел.
«Путешествие во времени»: обзорная экскурсия по Ярославлю
Начало: Площадь Богоявления, у скамейки в виде 1000‑рублёв...
950 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
1200 ₽ за человека