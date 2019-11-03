20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Места, связанные с любовью

Ярославль — это город не только с богатым прошлым, большим количеством памятников архитектуры, но и замечательное место для романтических прогулок или свадебного путешествия. В ходе экскурсии вы узнаете, какая романтическая история связана с монументом Вечного огня, что объединяет Ярославль и Льва Толстого, который никогда не бывал здесь, и почему на городской набережной в 19 веке «появиться страшно было». А еще вы увидите дом Болконского, памятник Некрасову, дом Пастухова, Богоявленскую площадь, Часовню Казанской Божьей Матери, памятник Петру и Февронии, побываете в Беседке Любви и посидите на скамье примирения.

Романтические традиции

Вы откроете для себя «сладкую улицу», узнаете, какие правила знакомства были у молодых людей 19 века, и на какие безумства их толкала любовь к ярославским красавицам. Кроме того, для вас будет проведен небольшой мастер-класс по общению при помощи веера: вы узнаете обо всех правилах этой изящной традиции и сможете попробовать пообщаться самостоятельно. А в конце экскурсии вас ждет небольшой сюрприз.