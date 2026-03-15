20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ярославль романтический

Посмотреть на город с другой стороны и узнать о его любовных историях
В своих путевых очерках Александр Дюма писал: «Ярославль славится красивыми женщинами и исключительными страстями: за два года пять молодых людей там сошли с ума от любви».

На экскурсии вы узнаете, какие романтические события происходили в городе, прикоснётесь к памятнику вечной любви и познакомитесь с фактами, легендами и старинными фотографиями.
5
32 отзыва
Ярославль романтический
Ярославль романтический
Ярославль романтический

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дом Болконского
  • Памятник Некрасову
  • Дом Пастухова
  • Богоявленскую площадь
  • Часовню Казанской Божьей Матери
  • Памятник Петру и Февронии
  • Беседку Любви
  • Скамью примирения

Вы узнаете:

  • Какая романтическая история связана с монументом Вечного огня
  • Что объединяет Ярославль и Льва Толстого, который никогда не бывал здесь
  • Почему на городской набережной в 19 веке «появиться страшно было»
  • Какие правила знакомства были у молодых людей и на какие безумства их толкала любовь к ярославским красавицам

А ещё:

  • Откроете для себя «сладкую улицу»
  • Поучаствуете в небольшом мастер-классе по общению при помощи веера — услышите обо всех правилах этой изящной традиции и пообщаетесь самостоятельно

В конце экскурсии вас ждёт небольшой сюрприз.

Организационные детали

По желанию можем дополнить программу заказом букета цветов, лимузина, замочка-сердечка с вашими именами или любой другой надписью, обрядом захомутания в музее «Музыка и время». Детали обсудим в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1261 туриста
Я историк, аккредитованный гид по Ярославской области. Знакомлю с городом не только гостей, но и местных жителей, так как в моём арсенале кроме стандартных обзорных экскурсий есть и авторские тематические прогулки. Я люблю детали и необычные места, люблю смотреть на знакомое под новым углом. Приглашаю и вас взглянуть на Ярославль моими глазами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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2
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А
Были на экскурсии у Екатерины 7 марта. Мы часто приезжаем в Ярославль как туристы, поэтому обзорные экскурсии уже были не интересны. Очень понравилось содержание экскурсии. Узнали не только любовные истории
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горожан, но и интересные обычаи, правила поведения на балах и даже поиграли в игру, с помощью которой мужчины и женщины передавали друг другу послания). Наша группа выражает благодарность Екатерине за отличную экскурсию.

Были на экскурсии у Екатерины 7 марта. Мы часто приезжаем в Ярославль как туристы, поэтому обзорные
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Андрей
Великолепная экскурсия для двоих! Маршрут продуман до мелочей: красивые локации, интересные факты, атмосферные места. Узнали много нового о Ярославле — например, какая романтическая история связана с монументом Вечного огня. Гид Екатерина — кладезь знаний и очаровательный рассказчик. Время пролетело незаметно, а впечатления остались на долгие годы. Если хотите провести время с пользой и романтикой — смело выбирайте эту экскурсию!
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Надежда
очень классные впечатления от экскурсии. грамотная речь и повествование. Идите, не пожалеете
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Евгения
Выбрала гида интуитивно. И как обычно не ошиблась. Екатерина рассказывала интересно. Все прошло легко. Буд рекомендовать Екатерину всем кто соберётся в Ярославль 💛
Выбрала гида интуитивно. И как обычно не ошиблась. Екатерина рассказывала интересно. Все прошло легко. Буд рекомендовать
Выбрала гида интуитивно. И как обычно не ошиблась. Екатерина рассказывала интересно. Все прошло легко. Буд рекомендовать
Выбрала гида интуитивно. И как обычно не ошиблась. Екатерина рассказывала интересно. Все прошло легко. Буд рекомендовать
Выбрала гида интуитивно. И как обычно не ошиблась. Екатерина рассказывала интересно. Все прошло легко. Буд рекомендовать
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Н
Наша группа из 6 коллег осталась очень довольна проведенной экскурсией. Экскурсия называлась "Ярославль романтический". Экскурсовод,Екатерина, очень интересно, содержательно, увлекательно и с юмором рассказывала нам и об истории и архитектуре города,
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и о жизни купцов, и о людях, живших и живущих в городе, о нравах и традициях жителей, о поэте Некрасове, и вместе с этим о различных романтических историях, случившихся в разное время с разными людьми. И, хотя на улице было холодно, 2,5 часа пролетели как-то незаметно. Планируем и в следующие наши поездки приглашать гида-Екатерину, советуем и другим послушать ее рассказы. Нам очень понравился Ярославль!

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Олег
Спасибо Екатерине!
Отличная экскурсия - много интересного и познавательного.
Ярославль представляется совсем с неожиданной стороны, много ярких и удивительных фактов. Екатерина, как экскурсовод, просто молодчинка: прошли маршрутом по центру - рассказала про
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каждый (!!!) дом по пути: знает много, увлекается историей своего города, рассказывает громко, чётко и ясно - приятно слушать.
В экскурсии использует наглядные материалы, которые специально подготовлены для экскурсии: фотографии, письма, объявления,- всё очень интересно!
И вызывает уважение тщательная и детальная подготовка экскурсии.
Будем ли рекомендовать? Несомненно! Вы получите 2-3 часа удовольствия и познакомитесь с Ярославлем с неожиданной стороны.
Всем Любви и Романтики!❤️

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