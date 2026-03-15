20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В своих путевых очерках Александр Дюма писал: «Ярославль славится красивыми женщинами и исключительными страстями: за два года пять молодых людей там сошли с ума от любви».
На экскурсии вы узнаете, какие романтические события происходили в городе, прикоснётесь к памятнику вечной любви и познакомитесь с фактами, легендами и старинными фотографиями.
На экскурсии вы узнаете, какие романтические события происходили в городе, прикоснётесь к памятнику вечной любви и познакомитесь с фактами, легендами и старинными фотографиями.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом Болконского
- Памятник Некрасову
- Дом Пастухова
- Богоявленскую площадь
- Часовню Казанской Божьей Матери
- Памятник Петру и Февронии
- Беседку Любви
- Скамью примирения
Вы узнаете:
- Какая романтическая история связана с монументом Вечного огня
- Что объединяет Ярославль и Льва Толстого, который никогда не бывал здесь
- Почему на городской набережной в 19 веке «появиться страшно было»
- Какие правила знакомства были у молодых людей и на какие безумства их толкала любовь к ярославским красавицам
А ещё:
- Откроете для себя «сладкую улицу»
- Поучаствуете в небольшом мастер-классе по общению при помощи веера — услышите обо всех правилах этой изящной традиции и пообщаетесь самостоятельно
В конце экскурсии вас ждёт небольшой сюрприз.
Организационные детали
По желанию можем дополнить программу заказом букета цветов, лимузина, замочка-сердечка с вашими именами или любой другой надписью, обрядом захомутания в музее «Музыка и время». Детали обсудим в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1261 туриста
Я историк, аккредитованный гид по Ярославской области. Знакомлю с городом не только гостей, но и местных жителей, так как в моём арсенале кроме стандартных обзорных экскурсий есть и авторские тематические прогулки. Я люблю детали и необычные места, люблю смотреть на знакомое под новым углом. Приглашаю и вас взглянуть на Ярославль моими глазами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии у Екатерины 7 марта. Мы часто приезжаем в Ярославль как туристы, поэтому обзорные экскурсии уже были не интересны. Очень понравилось содержание экскурсии. Узнали не только любовные истории
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Великолепная экскурсия для двоих! Маршрут продуман до мелочей: красивые локации, интересные факты, атмосферные места. Узнали много нового о Ярославле — например, какая романтическая история связана с монументом Вечного огня. Гид Екатерина — кладезь знаний и очаровательный рассказчик. Время пролетело незаметно, а впечатления остались на долгие годы. Если хотите провести время с пользой и романтикой — смело выбирайте эту экскурсию!
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очень классные впечатления от экскурсии. грамотная речь и повествование. Идите, не пожалеете
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Выбрала гида интуитивно. И как обычно не ошиблась. Екатерина рассказывала интересно. Все прошло легко. Буд рекомендовать Екатерину всем кто соберётся в Ярославль 💛
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Н
Наша группа из 6 коллег осталась очень довольна проведенной экскурсией. Экскурсия называлась "Ярославль романтический". Экскурсовод,Екатерина, очень интересно, содержательно, увлекательно и с юмором рассказывала нам и об истории и архитектуре города,
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Спасибо Екатерине!
Отличная экскурсия - много интересного и познавательного.
Ярославль представляется совсем с неожиданной стороны, много ярких и удивительных фактов. Екатерина, как экскурсовод, просто молодчинка: прошли маршрутом по центру - рассказала про
Отличная экскурсия - много интересного и познавательного.
Ярославль представляется совсем с неожиданной стороны, много ярких и удивительных фактов. Екатерина, как экскурсовод, просто молодчинка: прошли маршрутом по центру - рассказала про
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