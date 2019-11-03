20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посмотреть на город с другой стороны и узнать о его любовных историях

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
В своих путевых очерках Александр Дюма писал: «Ярославль славится красивыми женщинами и исключительными страстями: за два года пять молодых людей там сошли с ума от любви».

На этой необычной экскурсии вы узнаете, какие романтические события происходили в городе, сможете прикоснуться к памятнику вечной любви и познакомитесь с интересными фактами и легендами, дополненными старыми фотографиями.
2700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Ярославль романтический
Ярославль романтический

Что вас ожидает

Места, связанные с любовью
Ярославль — это город не только с богатым прошлым, большим количеством памятников архитектуры, но и замечательное место для романтических прогулок или свадебного путешествия. В ходе экскурсии вы узнаете, какая романтическая история связана с монументом Вечного огня, что объединяет Ярославль и Льва Толстого, который никогда не бывал здесь, и почему на городской набережной в 19 веке «появиться страшно было». А еще вы увидите дом Болконского, памятник Некрасову, дом Пастухова, Богоявленскую площадь, Часовню Казанской Божьей Матери, памятник Петру и Февронии, побываете в Беседке Любви и посидите на скамье примирения.

Романтические традиции
Вы откроете для себя «сладкую улицу», узнаете, какие правила знакомства были у молодых людей 19 века, и на какие безумства их толкала любовь к ярославским красавицам. Кроме того, для вас будет проведен небольшой мастер-класс по общению при помощи веера: вы узнаете обо всех правилах этой изящной традиции и сможете попробовать пообщаться самостоятельно. А в конце экскурсии вас ждет небольшой сюрприз.

Организационные детали

По желанию программа может быть дополнена заказом букета цветов, заказом лимузина, замочком-сердечком с вашими именами или любой другой надписью, обрядом захомутания в музее «Музыка и время».

Ярославль романтический
Ярославль романтический
Ярославль романтический
Ярославль романтический

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Добрый день. Меня зовут Екатерина и я экскурсовод по Ярославлю. Закончила исторический факультет ЯрГУ имени П.Г. Демидова, педагог, но себя нашла именно в экскурсионном деле. Я очень люблю свой город и, как подтверждают отзывы, обладаю способностью влюблять в него и других. Буду рада знакомству!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Большая благодарность от нашей семьи Екатерине! Экскурсия была насыщена эксклюзивными фактами, веселыми историями, но при этом не перегружена чрезмерной информацией, которая, как правило, вскоре забывается. То, что мы услышали от Екатерины, уже вряд ли забудется. Наша прогулка прошла на одном дыхании несмотря на весьма некомфортную погоду.
3 ноября 2019
Экскурсия прошла отлично. Узнали много интересного про Ярославль, посмотрев на него с другой стороны. От некоторых историй мурашки пробегали по телу.
Спасибо Екатерине за экскурсию.
1 ноября 2019
Екатерина произвела приятное впечатление. Экскурсия была интересной и необычной
15 сентября 2019
За-ме-ча-тель-но!!! Интересно, познавательно и оригинально! Рекомендую всем!!!
26 августа 2019
Интересная и запоминающаяся экскурсия! Маршрут подобран волшебно (если вы с детьми на коляске или сами колясочник - трудностей не возникнет). "дрегаться", "блондиться", "отдайтесь", "зимагуры" после экскурсии ввойдут ваш лексикон.
20 августа 2019
С огромной благодарностью за интереснейшую, познавательную и необычную экскурссию по Ярославлю. Вся наша разновозрастная и разноплановая семья осталась довольна услышанным и увиденным. Екатерина, умничка. Умеет не только говорить но и внимательно слушать и отвечать на все интересующие вопросы.
29 июля 2019
Прекрасная экскурсия ,Екатерина интересный и любящий своё дело профессионал . Было очень интересно ,легко и познавательно )))
21 апреля 2019
Если бы все любили свою страну и, особенно, свой город так, как Екатерина, у нас у всех всё было бы хо-ро-шо! Спасибо!
6 февраля 2019
Остались замечательные впечатления после экскурсии, ходили на неё вместе с женой и остались в восторге! Екатерина прекрасно провела экскурсию, чувствуется её любовь к городу и как она хочет ею поделиться) И даже несмотря на холод на улице, мы прошлись по многим знаменательным местам Ярославля и услышали множество интересных фактов! Спасибо огромное за экскурсию!
6 января 2019
Спасибо Екатерине за увлекательную и познавательную экскурсию! Узнали много интересных, ранее не известных нам фактов о городе и жителях.
Ещё 10 отзывов

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