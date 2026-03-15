20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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и о жизни купцов, и о людях, живших и живущих в городе, о нравах и традициях жителей, о поэте Некрасове, и вместе с этим о различных романтических историях, случившихся в разное время с разными людьми. И, хотя на улице было холодно, 2,5 часа пролетели как-то незаметно. Планируем и в следующие наши поездки приглашать гида-Екатерину, советуем и другим послушать ее рассказы. Нам очень понравился Ярославль!