1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
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Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Как самое прекрасное чувство на Земле формировало историю одного города на Волге
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
11 июня в 09:00
4 июля в 09:00
3 150₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Волшебная прогулка. Ярославль великолепен, а с палубы яхты - нет слов! Александр по ходу прогулки рассказывал и про сам город, и про яхту. Наилучшие рекомендации.
- ЮЮлия2 июня 2024Очень понравилось! Погода благоволила речным прогулкам☀️☀️☀️интересно,с ветерком и удовольствием!
- ААнна1 июня 2024шикарный мастер-класс! рекомендую всем, нам очень понравилось!
- ССветлана31 мая 2024Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!
- ИИлья29 мая 2024Александр, спасибо огромное!!! Нам очень понравилось!
- ЛЛена27 мая 2024Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻
- ИИрина27 мая 2024Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
- ЕЕлена14 мая 2024Очень нескучный рассказ об истории. Постоянно был диалог. Получили ответы на все вопросы, даже на сложные, поскольку в Ярославле были не в первый раз. Очень рекомендую
- ЯЯна10 мая 2024Чудесная экскурсия! Замечательный гид Елена! Спасибо большое 😊
- ССветлана10 мая 2024Елена, замечательно провела экскурсию, нам очень понравилось. нам показали интересные места, рассказали исторические факты. Очень рекомендую. С уважением Светлана
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Романтические»
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