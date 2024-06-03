Романтические экскурсии по Ярославлю

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Ярославле, цены от 667 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
Индивидуальная
1 час
340 отзывов
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667 за человека
Ярославль: прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
В тренде
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 5 чел.
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Как самое прекрасное чувство на Земле формировало историю одного города на Волге
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
11 июня в 09:00
4 июля в 09:00
3 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Волшебная прогулка. Ярославль великолепен, а с палубы яхты - нет слов! Александр по ходу прогулки рассказывал и про сам город, и про яхту. Наилучшие рекомендации.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Очень понравилось! Погода благоволила речным прогулкам☀️☀️☀️интересно,с ветерком и удовольствием!
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    шикарный мастер-класс! рекомендую всем, нам очень понравилось!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!
    Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!
  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Александр, спасибо огромное!!! Нам очень понравилось!
    Александр, спасибо огромное!!! Нам очень понравилось!
  • Л
    Лена
    27 мая 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻
    Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
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    работы полностью переключились в историю и атмосферу старинного Ярославля! Благодаря Елене у нас получилось узнать много новых и очень интересных фактов об истории города и ее жителях и всё это в очень доходчивой интерактивной форме! Елена - коренная ярославна, безумно и трепетно любящая свой город, и именно поэтому мы в свою очередь получили огромное удовольствие от нашей встречи и прогулки! Елена - очень внимательный, доброжелательный и чуткий человек, подождала нас, несмотря на то, что мы сместили время встречи почти на час!!!, отвечала на наши индивид. вопросы помимо программы. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще к Вам!

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Ярославль: история, сладости и чай
    Очень нескучный рассказ об истории. Постоянно был диалог. Получили ответы на все вопросы, даже на сложные, поскольку в Ярославле были не в первый раз. Очень рекомендую
  • Я
    Яна
    10 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Чудесная экскурсия! Замечательный гид Елена! Спасибо большое 😊
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Елена, замечательно провела экскурсию, нам очень понравилось. нам показали интересные места, рассказали исторические факты. Очень рекомендую. С уважением Светлана

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Романтические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
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  3. Вечерний Ярославль
  4. Ярославль: история, сладости и чай
  5. По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 667 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 636 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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