Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова

Вместе с вами мы прочувствуем особенную приятную атмосферу быта некрасовской семьи, узнаем историю...

Вместе с вами мы прочувствуем особенную приятную атмосферу быта некрасовской семьи, узнаем историю двухсотлетней усадьбы, в которой всё сохранилось в том самом виде, как было при жизни великого писателя и поэта.
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Вместе с вами мы прочувствуем особенную приятную атмосферу быта некрасовской семьи, узнаем историю двухсотлетней усадьбы, в которой всё сохранилось в том самом виде, как было при жизни великого писателя и поэта.
Увидим многочисленные фото, документы, книги, роскошную мебель, сохранившуюся с позапрошлого века облицовку стен, а также памятник классику на Волжской набережной Ярославля. Во время посещения личных комнат Николая Алексеевича, увидим старинные интерьеры, что переносят в прошлое. Данная экскурсия позволит вам узнать о нашем крае и его литературном наследии больше!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экскурсия по усадьбе
  • Входные билеты в большой и малый дома (флигель)
Что не входит
  • Трансфер. Если вам требуется наш транспорт, то легковой автомобиль по стоимости будет 3600 рублей (для 1-2 человек), минивэн 5200 (от 3 до 7 человек), микроавтобус 7000 рублей (от 8 человек)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и т. д)
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Волкова, Ярославль (у памятника Волкову)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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А-Тур
А-Тур
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