Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Вместе с вами мы прочувствуем особенную приятную атмосферу быта некрасовской семьи, узнаем историю двухсотлетней усадьбы, в которой всё сохранилось в том самом виде, как было при жизни великого писателя и поэта.

Увидим многочисленные фото, документы, книги, роскошную мебель, сохранившуюся с позапрошлого века облицовку стен, а также памятник классику на Волжской набережной Ярославля. Во время посещения личных комнат Николая Алексеевича, увидим старинные интерьеры, что переносят в прошлое. Данная экскурсия позволит вам узнать о нашем крае и его литературном наследии больше!