Мозаика — старинное и очень красивое искусство, и я научу вас его азам! В волшебной атмосфере вы сделаете уникальные мозаичные украшения — они станут милым акцентом в декоре вашего праздничного дома и душевным сувениром из Ярославля.
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с основами техники мозаики и узнаете, как создаются оригинальные изделия.
- Выберете дизайн и подготовите мозаичные элементы.
- Я научу вас аккуратно монтировать элементы на основу, покрывать цементом и выполнять финишную отделку.
- Красота готова — можно забирать домой.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет.
- Все материалы включены в стоимость.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 363 туристов
Я — мастер-мозаичист, влюблённый в своё дело и готовый поделиться искусством мозаики с каждым, кто захочет окунуться в этот удивительный мир творчества.
