Экскурсии по усадьбам и дворцам Ярославля

Найдено 5 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Ярославле, цены от 1 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ярославль - «город с физиономией»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
«В завершение заглянем в усадьбу Огняновых, где главную роль играли женщины, при этом дочери долго не могли выйти замуж»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200 за всё до 10 чел.
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
«В первой части программы вас ждёт экскурсия по усадьбе Пастуховых»
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100 за человека
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
«Мастер-класс и чаепитие в усадьбе»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
«Кусочек дворянской эпохи Карабиха — усадьба XVIII века в окрестностях Ярославля, принадлежавшая изначально княжескому роду Голицыных»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Усадьба Карабиха: в гости к Некрасову
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Усадьба Карабиха: в гости к Некрасову
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
«Что вас ждет: Карабиха — усадьба XVIII века в окрестностях Ярославля, принадлежавшая изначально княжескому роду Голицыных»
Расписание: В любой день кроме понедельника по предварительному бронированию
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
    Крутой опыт. Было интересно
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна провела для нас интересную экскурсию. Узнали много нового, увидели Ярославль не только со стороны красивых храмов, но и со
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    стороны купеческих построек. Содержание экскурсии понравилось: маршрут проложен через основные достопримечательности, прошлись по интересным улочкам, куда самостоятельно бы вряд ли дошли. Ни один наш "почемучкин вопрос" не остался без ответа, Анна терпеливо поясняла любую мелочь. Благодарим за прогулку💐

  • К
    Ксения
    6 мая 2024
    Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
    Ходили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мы попробовали сами ткать и увезли с собой чудесный сувенир, сделанный своими руками.
  • A
    Anna
    4 мая 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Спасибо Анне за интересную и познавательную прогулку по городу. Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты. Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗. Спасибо за добродушный прием!
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
    Очень интересная обстановка с наглядными экспонатами, к которым можно прикоснуться. Незабываемый и уникальный опыт, а бонусом и отличный презент из Ярославля своими руками. Большое спасибо Евгении за ее ценные советы и знания.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
    От экскурсии остались двойственные впечатления. На этапе организации все было отлично и четко. Предложили добавить к прогулке услуги фотографа за
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    дополнительную плату. Встретились вовремя, пошли гулять. Три часа - это полтора часа прогулки к центру "Полотно" и полтора часа мастер-класса. Рассказ живой и интересный, хотя уже смотрели город с другим гидом. Наш экскурсовод Евгений оправдывал профессию учителя. Центр "Полотно" - прекрасный, рассказ о ткачестве и мастер-класс замечательные, но описанию в анонсе не соответствуют, за полтора часа только и можно успеть, что изготовить шопер с принтами. Чаепития не было. В целом, стоимость завышена. Если бы не поленилась и сама нашла центр "Полотно", заказала бы мероприятие у них. Фотографии с прогулки прислали только после напоминания. Некоторые удачные, многие - не очень. В итоге: не стала бы рекомендовать. Все-таки лучше отдельно экскурсия и отлельно мастер-класс.

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
    Экскурсия очень понравилась, гид Кирилл был просто супер👍провёл меня с сестрой по улочкам, рассказал про город, всё было с чувством
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    юмора и очень интересно. Дальше был небольшой мастер класс по льну и как делать из него одежду. Вела её Мария, очень всё доходчиво рассказала и прказала. Тоже было всё супер, немного по-пряли и раскрасили сумки шоперы. В общем экскурсия очень прикольная, весёлая и интересная

  • Т
    Татьяна
    23 апреля 2024
    Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
    Напишу просто: я в восторге:)
    Напишу просто: я в восторге:)
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
    Рекомендую посетить Карабиху. Атмосферное место. Прекрасный экскурсовод в музее. По пути в усадьбу наш гид Ольга красивым и понятным) языком рассказала про первых жителей Ярославля, историю города, чем живет сейчас город. Очень интересная поездка.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Усадьбы и дворцы»

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  4. Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
  5. Усадьба Карабиха: в гости к Некрасову
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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