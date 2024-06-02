1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
«В завершение заглянем в усадьбу Огняновых, где главную роль играли женщины, при этом дочери долго не могли выйти замуж»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
«В первой части программы вас ждёт экскурсия по усадьбе Пастуховых»
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
«Мастер-класс и чаепитие в усадьбе»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
«Кусочек дворянской эпохи Карабиха — усадьба XVIII века в окрестностях Ярославля, принадлежавшая изначально княжескому роду Голицыных»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Усадьба Карабиха: в гости к Некрасову
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
«Что вас ждет: Карабиха — усадьба XVIII века в окрестностях Ярославля, принадлежавшая изначально княжескому роду Голицыных»
Расписание: В любой день кроме понедельника по предварительному бронированию
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июня 2024Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
- ККсения24 мая 2024Крутой опыт. Было интересно
- ООльга22 мая 2024Анна провела для нас интересную экскурсию. Узнали много нового, увидели Ярославль не только со стороны красивых храмов, но и со
- ККсения6 мая 2024Ходили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мы попробовали сами ткать и увезли с собой чудесный сувенир, сделанный своими руками.
- AAnna4 мая 2024Спасибо Анне за интересную и познавательную прогулку по городу. Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты. Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗. Спасибо за добродушный прием!
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень интересная обстановка с наглядными экспонатами, к которым можно прикоснуться. Незабываемый и уникальный опыт, а бонусом и отличный презент из Ярославля своими руками. Большое спасибо Евгении за ее ценные советы и знания.
- ООльга29 апреля 2024От экскурсии остались двойственные впечатления. На этапе организации все было отлично и четко. Предложили добавить к прогулке услуги фотографа за
- ЮЮлия27 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, гид Кирилл был просто супер👍провёл меня с сестрой по улочкам, рассказал про город, всё было с чувством
- ТТатьяна23 апреля 2024Напишу просто: я в восторге:)
- ЕЕлена7 ноября 2023Рекомендую посетить Карабиху. Атмосферное место. Прекрасный экскурсовод в музее. По пути в усадьбу наш гид Ольга красивым и понятным) языком рассказала про первых жителей Ярославля, историю города, чем живет сейчас город. Очень интересная поездка.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Усадьбы и дворцы»
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