32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы увидите важнейшие достопримечательности Ярославля, узнаете о времени, когда он был фактической столицей страны, и полюбуетесь видами города с лучших смотровых площадок. Прогулка начнется на границе «земляного

города» и продолжится в сторону Волги. В программе: набережная, Советская площадь, Демидовский сквер, Успенский собор, Стрелка и Спасо-Преображенский монастырь. Узнаете о затопленном городе Мологе, жизни волжского бурлачества, архитектурных ансамблях и трагических судьбах местных купцов. Экскурсия подойдет всем, кто впервые в Ярославле, так как основные достопримечательности расположены компактно в историческом центре

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Ярославль с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. В это время набережная и парки особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой, с ноября по март, прогулки по историческому центру возможны, но стоит учитывать низкие температуры и снег, что может затруднить передвижение.

Сейчас август — это идеальное время.