32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ярославль - история и современность

Узнайте о Ярославле: его истории, знаменитых купцах и важнейших достопримечательностях. Полюбуйтесь видами с лучших смотровых площадок города
На этой экскурсии вы увидите важнейшие достопримечательности Ярославля, узнаете о времени, когда он был фактической столицей страны, и полюбуетесь видами города с лучших смотровых площадок. Прогулка начнется на границе «земляного
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города» и продолжится в сторону Волги.

В программе: набережная, Советская площадь, Демидовский сквер, Успенский собор, Стрелка и Спасо-Преображенский монастырь.

Узнаете о затопленном городе Мологе, жизни волжского бурлачества, архитектурных ансамблях и трагических судьбах местных купцов.

Экскурсия подойдет всем, кто впервые в Ярославле, так как основные достопримечательности расположены компактно в историческом центре

5
186 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Важнейшие достопримечательности
  • 🏛️ Исторический центр города
  • 📸 Лучшие смотровые площадки
  • 📜 Увлекательные истории и факты
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным местам
  • 🔍 Тайны местных купцов

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить Ярославль с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. В это время набережная и парки особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой, с ноября по март, прогулки по историческому центру возможны, но стоит учитывать низкие температуры и снег, что может затруднить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Ярославль - история и современность
Ярославль - история и современность
Ярославль - история и современность

Что можно увидеть

  • Набережная
  • Советская площадь
  • Демидовский сквер
  • Успенский кафедральный собор
  • Стрелка
  • Спасо-Преображенский монастырь

Описание экскурсии

Ярославль вчера и сегодня

Наша прогулка начнется на границе «земляного города», исторического центра Ярославля, и продолжится в сторону Волги. Вы увидите первый частный музей в России и «дом Бирона», резиденцию ярославских губернаторов и древние храмы, живописный сад и уютную беседку. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Набережная — символ Ярославля. На ней я расскажу о затопленном городе Мологе, нелегкой жизни волжского бурлачества и о том, какую роль сыграла Волга в истории города.
  • Советская (Ильинская) площадь — вы увидите архитектурный ансамбль, сложившийся за 4 столетия, и великолепный Ильинский храм. Я раскрою, что помогло ему выжить в советское время, и покажу фрески XVII века, знаменитые на всю Россию.
  • Демидовский сквер — вы рассмотрите памятник жертвам ярославского восстания 1918 года и услышите о тяжелых временах, когда на улицах города велись полномасштабные боевые действия.
  • Успенский кафедральный собор — я расскажу о святынях, которые хранятся в его стенах, и помогу понять, почему это не только самый величественный, но и самый спорный ярославский храм.
  • Стрелка — легендарное место основания города князем Ярославом Мудрым. Вы погуляете по парку с поющими фонтанами и сделаете отличные фото на смотровой площадке.
  • Спасо-Преображенский монастырь — местный «кремль», окруженный крепостными стенами с бойницами. Вы пройдетесь под величественными стенами монастыря и остановитесь у самого древнего сооружения в городе — святых ворот, через которые в 1612 году ополчение Минина и Пожарского отправилось на освобождение Москвы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто впервые в Ярославле. Экскурсия по историческому центру поможет вам составить довольно полное впечатление о нашем городе, поскольку именно здесь компактно расположены практически все основные достопримечательности.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): храм Николы Надеина — 50 руб., храм Ильи Пророка — 100 руб., Спасо-Преображенский монастырь — 50 руб., звонница — 200 руб.
  • Экскурсию возможно провести на автомобиле (детали уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 4815 туристов
Я историк и краевед. Мне посчастливилось родиться в самом прекрасном городе на Волге — столице Золотого кольца Ярославле. Я люблю свой город и хочу этим поделиться. Провожу экскурсии в формате непринуждённой
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беседы и живого диалога. Главное для меня — по-настоящему вас заинтересовать. Особое внимание уделяю храмам и монастырям не только как религиозным объектам, но и как объектам культурного наследия, живым свидетелям старины. А также промышленности и культуре — тому, чем всегда жил и сегодня живёт Ярославль. А ещё с радостью делюсь практическими советами по поводу ресторанов, транспорта и местной жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 186 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
178
4
8
3
2
1
Е
Спасибо огромное за экскурсию 👍Сергей отлично все организовал, очень познавательно и интересно, легко и на одном дыхании. Ярославль-замечательный город, обязательно вернемся еще раз♥️♥️♥️
Спасибо огромное за экскурсию 👍Сергей отлично все организовал, очень познавательно и интересно, легко и на одном
Спасибо огромное за экскурсию 👍Сергей отлично все организовал, очень познавательно и интересно, легко и на одном
Спасибо огромное за экскурсию 👍Сергей отлично все организовал, очень познавательно и интересно, легко и на одном
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Татьяна
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля, которую провел для нас Сергей, была замечательна! Мы неспешно прошли по волжской набережной, осмотрели церкви и храмы, дом губернатора и площади. Сергей показал нам
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все памятники - и исторические и современные. Рассказал о выдающихся людях Ярославля. Параллельно повествованию дал полную информацию о работе музеев, речного причала. Экскурсия полностью соответствует названию: «История и современность», Сергей замечательный и эрудированный рассказчик. Огромная благодарность за эту экскурсию!

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О
нас с мужем очень понравилась экскурсия, Сергей рассказал и про историю Ярославля, и про современный Ярославль, провел нас и показал все значимые и интересные места, мы остались очень довольны
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Анна
Прогулялись сегодня по историческому центру Ярославля на обзорной экскурсии с Сергеем. Сергей очень эрудированный, лёгкий в общении и прекрасный рассказчик, показал и рассказал о знаковых местах и событиях города. И несмотря на дождливую погоду, город нам очень понравился. Особенно рекомендуем всем, кто впервые в Ярославле. Сергей, ещё раз благодарим за прекрасную экскурсию и полученные впечатления!
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Т
Экскурсия замечательная, как и город! Отдельная благодарность за встречу на вокзале! Рекомендуем гида Сергея и его программу.
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Ирина
Спасибо за прогулку. В спокойном ритме прошлись по городу, фотографировались, ели мороженое, успели купить сувениры.
В целом все хорошо.
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