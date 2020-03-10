32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города

Сергей
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Сергей – ваш гид
Вы увидите все важнейшие достопримечательности Ярославля, узнаете о времени, когда он был фактической столицей страны, и полюбуетесь видами города с лучших смотровых площадок.

А еще я расскажу об удивительных и подчас трагических судьбах местных купцов, благодаря которым Ярославль прославился на всю страну.
2500 ₽
1875 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Красной площади
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У этой экскурсии32 отзыва
4.84
Ярославль — история и современность
Ярославль — история и современность

Что вас ожидает

Ярославль вчера и сегодня
Наша прогулка начнется на границе «земляного города», исторического центра Ярославля, и продолжится в сторону Волги. Вы увидите первый частный музей в России и «дом Бирона», резиденцию ярославских губернаторов и древние храмы, живописный сад и уютную беседку. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Набережная — символ Ярославля. На ней я расскажу о затопленном городе Мологе, нелегкой жизни волжского бурлачества и о том, какую роль сыграла Волга в истории города.
  • Советская (Ильинская) площадь — вы увидите архитектурный ансамбль, сложившийся за 4 столетия, и великолепный Ильинский храм. Я раскрою, что помогло ему выжить в советское время, и покажу фрески XVII века, знаменитые на всю Россию.
  • Демидовский сквер — вы рассмотрите памятник жертвам ярославского восстания 1918 года и услышите о тяжелых временах, когда на улицах города велись полномасштабные боевые действия.
  • Успенский кафедральный собор — я расскажу о святынях, которые хранятся в его стенах, и помогу понять, почему это не только самый величественный, но и самый спорный ярославский храм.
  • Стрелка — легендарное место основания города князем Ярославом Мудрым. Вы погуляете по парку с поющими фонтанами и сделаете отличные фото на смотровой площадке.
  • Спасо-Преображенский монастырь — местный «кремль», окруженный крепостными стенами с бойницами. Вы пройдете по его территории, покрутите памятник ярославской монете и подниметесь на звонницу с великолепным видом на центральную часть города.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто впервые в Ярославле. Экскурсия по историческому центру поможет вам составить довольно полное впечатление о нашем городе, поскольку именно здесь компактно расположены практически все основные достопримечательности.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): храм Николы Надеина — 50 руб., храм Ильи Пророка — 100 руб., Спасо-Преображенский монастырь — 50 руб., звонница — 200 руб.
  • Экскурсию возможно провести на автомобиле (детали уточняйте в переписке)
Ярославль — история и современность
Ярославль — история и современность
Ярославль — история и современность
Ярославль — история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Красной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, мне 32 года, по образованию я историк и краевед. Мне посчастливилось родиться в самом прекрасном городе на Волге — столице Золотого кольца, Ярославле. Я люблю свой город и хочу этим поделиться. Стараюсь проводить экскурсии в формате непринужденной беседы и живого диалога, главное для меня — по-настоящему вас заинтересовать. Особое внимание уделяю храмам, монастырям и всему, что с ними связано. Кроме того, с радостью делюсь практическими советами по поводу ресторанов, транспорта и местной жизни. До встречи!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Сергей - отличный рассказчик. Рассказывал очень интересно и доступно.
27 февраля 2020
16.02.2020 были на обзорной экскурсии по г. Ярославлю с Сергеем. Очень грамотно и интересно преподнёс материал. Вся экскурсия прошла спокойно, размеренно и комфортно. В конце экскурсии дал полезные Советы : что посетить и где перекусить!
Спасибо Сергею за проведённую экскурсию.
С уважением и благодарностью!
9 января 2020
Сергей, наша семья благодарит вас за прекрасную экскурсию! Вы здорово владеете темой и при этом очень доступно и интересно умеете рассказать. А также некоторые организационные нюансы, как гибкий подход к выбору места встречи и создание для нашей семьи с малюткой удобного маршрута, сыграли не последнюю положительную роль! Большое удовольствие встречаться с человеком, кто любит свое дело и отлично в нем разбирается! Желаем вам плодотворного года и счастливого профессионального пути!
9 января 2020
Всем, добрый день. Запланировали поездку в Ярославль с 5 по 7 января 2020 года. Поэтому заранее позаботились об экскурсии. Выбирать заочно экскурсовода трудно. Но в нашем случае нам очень повезло. Сергей- наш экскурсовод по Ярославлю- просто находка. Мы туристы бывалые. Полмира объехали. Задавали своему замечательному гиду вопросы по самым разным областям жизни Ярославля и области. И на ВСЕ свои вопросы получили очень интересные ответы. Сергей - это человек, реально любящий свой край. Сколько исторических фактов, интересных легенд мы узнали от него. МЫ с друзьями очень благодарны Сергею. Мечтаем вернуться летом и обязательно опять обратимся к Сергею. Очень тактичный человек, интересный рассказчик и ЗНАТОК своего дела. Еще раз спасибо, Сергей, за Ваши знания и заботу о нас.
7 января 2020
Погуляли по центру Ярославля. Погода холодная, поэтому к концу экскурсии продрогли, но было интересно. Приедем теперь летом.
8 декабря 2019
Сергей проводил для нас экскурсию .
Благодарим его за мягкое и терпеливое отношение к группе активных не очень организованных женщин. Было интересно, время сконцентрировалось . Мы прогрузились в толщу веков, история оживала в рассказах Сергея.
Будем обязательно рекомендовать друзьям прогулку по Ярославлю с Сергеем.
25 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Сергей провёл нас по хорошему маршруту и доходчиво рассказал все исторические нюансы Ярославля!)
7 ноября 2019
Отличная экскурсия. Сергей прекрасный рассказчик, интересный собеседник и очень эрудированный человек. Были с детьми 9 и 11 лет, всем было очень интересно. Рекомендуем!
28 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Не смотря на дождь, мы отлично прогулялись по городу. Сергей интересно рассказал о истории города, о его достопримечательности. Очень рекомендую эту экскурсию!!!! Сергею большое спасибо!
14 октября 2019
Спасибо огромное Сергею за интересную экскурсию!
Экскурсия была организована очень комфортным маршрутом, История передавалась «жизненным» форматом, Сергей очень приятный в общении человек.
Наша компания, состоящая из 7 человек, включая 3-х подростков (!) была восхищена Ярославлем, в чем очень большая заслуга Сергея.
Ещё 22 отзыва

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