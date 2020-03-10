32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ярославль вчера и сегодня

Наша прогулка начнется на границе «земляного города», исторического центра Ярославля, и продолжится в сторону Волги. Вы увидите первый частный музей в России и «дом Бирона», резиденцию ярославских губернаторов и древние храмы, живописный сад и уютную беседку. Кроме того, в программе экскурсии:

Набережная — символ Ярославля. На ней я расскажу о затопленном городе Мологе, нелегкой жизни волжского бурлачества и о том, какую роль сыграла Волга в истории города.

— символ Ярославля. На ней я расскажу о затопленном городе Мологе, нелегкой жизни волжского бурлачества и о том, какую роль сыграла Волга в истории города. Советская (Ильинская) площадь — вы увидите архитектурный ансамбль, сложившийся за 4 столетия, и великолепный Ильинский храм. Я раскрою, что помогло ему выжить в советское время, и покажу фрески XVII века, знаменитые на всю Россию.

— вы увидите архитектурный ансамбль, сложившийся за 4 столетия, и великолепный Ильинский храм. Я раскрою, что помогло ему выжить в советское время, и покажу фрески века, знаменитые на всю Россию. Демидовский сквер — вы рассмотрите памятник жертвам ярославского восстания 1918 года и услышите о тяжелых временах, когда на улицах города велись полномасштабные боевые действия.

— вы рассмотрите памятник жертвам ярославского восстания 1918 года и услышите о тяжелых временах, когда на улицах города велись полномасштабные боевые действия. Успенский кафедральный собор — я расскажу о святынях, которые хранятся в его стенах, и помогу понять, почему это не только самый величественный, но и самый спорный ярославский храм.

— я расскажу о святынях, которые хранятся в его стенах, и помогу понять, почему это не только самый величественный, но и самый спорный ярославский храм. Стрелка — легендарное место основания города князем Ярославом Мудрым. Вы погуляете по парку с поющими фонтанами и сделаете отличные фото на смотровой площадке.

— легендарное место основания города князем Ярославом Мудрым. Вы погуляете по парку с поющими фонтанами и сделаете отличные фото на смотровой площадке. Спасо-Преображенский монастырь — местный «кремль», окруженный крепостными стенами с бойницами. Вы пройдете по его территории, покрутите памятник ярославской монете и подниметесь на звонницу с великолепным видом на центральную часть города.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто впервые в Ярославле. Экскурсия по историческому центру поможет вам составить довольно полное впечатление о нашем городе, поскольку именно здесь компактно расположены практически все основные достопримечательности.