1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
«Ярославль — один из живописнейших древнерусских городов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми
Начало: в Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
«Обзорную экскурсию можно дополнить посещением Музея-заповедника – бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря (имею аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника)»
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
«В завершение посетите Стрелку, место слияния Которосли и Волги, и погуляете по живописным набережным»
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
«Вы увидите первый частный музей в России и «дом Бирона», резиденцию ярославских губернаторов и древние храмы, живописный сад и уютную беседку»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
«Спасо-Преображенский монастырь — вы проследите его путь от неприступной военной крепости до художественного музея-заповедника»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
«Подниметесь на Туговую гору и услышите о трагичных страницах в жизни Ярославля»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
99909 491₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
«Знакомство с украшением «Золотого кольца» подарит радость от ощущения «русскости», эстетическое удовольствие от созерцания древних храмов и по-изящному простых волжских пейзажей»
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
«Набережная Волги — вы не только насладитесь ее чудесными пейзажами, но и увидите самый длинный памятник Ярославля»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
«Петропавловский парк — памятник гармонии человека и природы 18 — 20 веков, который помнит как всех русских государей, посещавших Ярославль, так и рабочих мануфактуры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
«В этой части экскурсии также, конечно, Спасо-Преображенский монастырь, музея-заповедник, который часто называют Кремлём: у местных памятников разных эпох я расскажу о роли монастыря в истории и его современном значении»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
«Город именовали Флоренцией на Волге, заповедником красоты, музеем памятников, в которых ярославцы увековечили духовные полеты и исторические триумфы»
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
«Вас ждут здесь древние храмы, купеческие особняки, живописная Волжская набережная, затаившиеся в потоке времени невысокие домики с арками и проездами»
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
«Обязательно посетим бывший Спасо-Преображенский монастырь: сегодня это территория Ярославского музея-заповедника, где находится старейшее здание города, Спасо-Преображенский собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 11 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем
Начало: В районе Волковского театра
«На прогулке вдоль Которосльной набережной познакомитесь со старейшими сооружениями Ярославля — музеем-заповедником Спасо-Преображенский монастырь (без посещения музея) и церковью Михаила Архангела»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: на стрелке
«Здесь располагается белокаменный музей-заповедник, который часто путают с кремлём»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
«Мы с вами встретимся у стен музея-заповедника, который все считают кремлём (но так ли это»
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Начало: Возле ДК «Железнодорожник»
«Вы познакомитесь с главными памятниками Плёса и архитектурой купеческих домов, посетите дом-музей «поэта русской природы» Исаака Левитана, а еще отведаете местную гастрономическую гордость — леща плесского копчения»
Расписание: в воскресенье в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
2 950₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фабричный Ярославль
Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди
«А также посетите живописный Петропавловский парк с чудесным храмом в стиле «петровское барокко»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
«Раскроете, какая достопримечательность изображена на 1000-рублевой купюре и полюбуетесь волжскими пейзажами»
12 июня в 13:30
15 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк
Начало: На ул. Стачек
«В завершение мы погуляем по живописному Петропавловскому парку: полюбуемся прудами и старинной одноименной церковью»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
3 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
«Поговорим о происхождении названий двух местных озер — Черного и Белого прудов»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
«Дополнительные расходы: посещение Спасского монастыря (это музей-заповедник) — 80 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Ярославлем: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии
Начало: на площади Волкова
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
11 часов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена6 июня 2024Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
- ИИгорь6 июня 2024Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.
- ННаталья6 июня 2024Отличная экскурсия! Мы с семьей прекрасно провели время, окунувшись в удивительный мир истории и загадок Ярославля. Мы были приятно удивлены, как
- ННаталия6 июня 2024Экскурсия, маршрут, подача материала, общение все очень понравилось. Елена очень приятная, с огромной любовью рассказала о городе, истории,известных жителях. Сам город запал в душу, исторический центр- прекрасное место для прогулок и отдыха. С удовольствием рекомендую Елену и вернулись бы еще!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ВВалентина5 июня 2024Все супер. Очень понравилась экскурсия!
- ННаталия4 июня 2024Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
- ЯЯна4 июня 2024Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
- ММарина4 июня 2024Спасибо Елене за познавательную прогулку по городу. Мы задавали вопросы и получали полноценные ответы. Благодарим, что быстро отозвались и не смотря на погодные условия провели нам эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Природа и пейзажи»
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