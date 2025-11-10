Это не просто экскурсия, это квест, пройдя который, вы познакомитесь со знаменитыми Йошкиным котом и Йошкиной кошкой, будете восхищены от общения с семью котятками — у каждого из них своё имя, своя миссия. Увидите красивые «венецианские» набережные, площади и бульвары Йошкар-Олы.
Описание квеста
А аы знаете, что в Йошкар-Оле есть Йошкин кот, который исполняет желания? Есть Йошкина кошка и совсем недавно появились 7 котяток, которые распушили свои хвостики и разбежались по всему городу! Каждый котёнок раскрывает разные особенности нашего города, а ещё с их помощью можно исполнить мечты. Но чтобы их погладить, надо их найти! Что вас ждёт? На квесте вы получите карту с маршрутом, фотографию кошачьей семейки и, выполнив задания, обязательно найдёте каждого котика, получите незабываемые эмоции от общения с ними! А ещё посмотрите единственные в мире часы «Вход Господень в Иерусалим» с подвижными фигурами в полный человеческий рост, часы «Явление иконы с образом Божьей Матери Троеручицы», прогуляетесь по красивым «венецианским» набережным, площадям Йошкар-Олы. Важная информация:
Необходима удобная обувь, на случай дождя дождевик или зонт. В жаркую погоду головной убор, питьевая вода.
Ежедневно в 12:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часы с подвижными элементами «Вход Господень в Иерусалим»
- Явление иконы с образом Божьей матери Троеручицы
- Набережные Брюгге
- Амстердам
- Дом Пчелина
- Самый молодой кремль России
Что включено
- Услуги гида
- Приз победителю квеста
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 24
Завершение: Улица Карла Маркса 109 Г
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:30.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Необходима удобная обувь
- На случай дождя дождевик или зонт. В жаркую погоду головной убор
- Питьевая вода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
