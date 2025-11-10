А аы знаете, что в Йошкар-Оле есть Йошкин кот, который исполняет желания? Есть Йошкина кошка и совсем недавно появились 7 котяток, которые распушили свои хвостики и разбежались по всему городу! Каждый котёнок раскрывает разные особенности нашего города, а ещё с их помощью можно исполнить мечты. Но чтобы их погладить, надо их найти! Что вас ждёт? На квесте вы получите карту с маршрутом, фотографию кошачьей семейки и, выполнив задания, обязательно найдёте каждого котика, получите незабываемые эмоции от общения с ними! А ещё посмотрите единственные в мире часы «Вход Господень в Иерусалим» с подвижными фигурами в полный человеческий рост, часы «Явление иконы с образом Божьей Матери Троеручицы», прогуляетесь по красивым «венецианским» набережным, площадям Йошкар-Олы. Важная информация:

Необходима удобная обувь, на случай дождя дождевик или зонт. В жаркую погоду головной убор, питьевая вода.