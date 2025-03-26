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республике, достопримечательностях, магазинах и ресторанах. Нас было 18 человек- все слушали с интересом, дети запомнили многое, особенно клички котят) интересно было "искать" котят. После экскурсии остается полное понимание о городе, о местах, где хочется погулять подольше! Поразили конечно часы с апостолами и истории о жизни марийцев. Ирина с любовью к городу и к своей профессии ответила на все наши вопросы. Нам очень понравилось, однозначно рекомендуем!