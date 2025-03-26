Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
«Квест понравится путешественникам всех возрастов»
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
10 900 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 1 чел.
Экскурсия-квест «Йошкина котосемья»
Начало: Ленинский проспект, 24
«На квесте вы получите карту с маршрутом, фотографию кошачьей семейки и, выполнив задания, обязательно найдёте каждого котика, получите незабываемые эмоции от общения с ними»
Расписание: Ежедневно в 12:30.
Завтра в 12:30
24 апр в 12:30
6000 ₽ за экскурсию
Квест
до 10 чел.
Тайна двух набережных
Карта и подсказки помогут вам разгадать тайну набережных в Йошкар-Оле. Узнайте, как появились памятники и разберитесь в архитектуре. Подходит для всех
Начало: На набережной Амстердам
«Квест будет интересен взрослым и детям от 5 лет»
28 апр в 09:30
29 апр в 09:30
4950 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил26 марта 2025Прекрасная экскурсия, отличный гид Ирина, по ходу "поиска" котят показала город и донесла много информации. Очень милые котята, которых, просто гуляя, можно и не увидеть)
- ААнна16 марта 2025Спасибо гиду Ирине за отличную познавательную прогулку по Йошкар-Оле в поисках котят. Увлекательно как для взрослых, так и для школьников. И совсем не утомительно. Благодарим!
- ААнна3 марта 2025Отличная экскурсия с котятами! Что ожидали-то и получили и даже больше) Спасибо Ирине за увлекательный и подробный рассказ о городе,
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Квесты»
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