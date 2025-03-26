Экскурсии с элементами квеста в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Йошкар-Оле, цены от 4950 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
На машине
2.5 часа
6 отзывов
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
«Квест понравится путешественникам всех возрастов»
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
10 900 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия-квест «Йошкина котосемья»
Пешая
На автобусе
3.5 часа
Квест
до 1 чел.
Экскурсия-квест «Йошкина котосемья»
Начало: Ленинский проспект, 24
«На квесте вы получите карту с маршрутом, фотографию кошачьей семейки и, выполнив задания, обязательно найдёте каждого котика, получите незабываемые эмоции от общения с ними»
Расписание: Ежедневно в 12:30.
Завтра в 12:30
24 апр в 12:30
6000 ₽ за экскурсию
Квест-экскурсия в Йошкар-Оле «Тайна двух набережных»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Тайна двух набережных
Карта и подсказки помогут вам разгадать тайну набережных в Йошкар-Оле. Узнайте, как появились памятники и разберитесь в архитектуре. Подходит для всех
Начало: На набережной Амстердам
«Квест будет интересен взрослым и детям от 5 лет»
28 апр в 09:30
29 апр в 09:30
4950 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    26 марта 2025
    Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
    Прекрасная экскурсия, отличный гид Ирина, по ходу "поиска" котят показала город и донесла много информации. Очень милые котята, которых, просто гуляя, можно и не увидеть)
  • А
    Анна
    16 марта 2025
    Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
    Спасибо гиду Ирине за отличную познавательную прогулку по Йошкар-Оле в поисках котят. Увлекательно как для взрослых, так и для школьников. И совсем не утомительно. Благодарим!
  • А
    Анна
    3 марта 2025
    Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
    Отличная экскурсия с котятами! Что ожидали-то и получили и даже больше) Спасибо Ирине за увлекательный и подробный рассказ о городе,
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    республике, достопримечательностях, магазинах и ресторанах. Нас было 18 человек- все слушали с интересом, дети запомнили многое, особенно клички котят) интересно было "искать" котят. После экскурсии остается полное понимание о городе, о местах, где хочется погулять подольше! Поразили конечно часы с апостолами и истории о жизни марийцев. Ирина с любовью к городу и к своей профессии ответила на все наши вопросы. Нам очень понравилось, однозначно рекомендуем!

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Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
  2. Экскурсия-квест «Йошкина котосемья»
  3. Квест-экскурсия в Йошкар-Оле «Тайна двух набережных»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная Брюгге
  2. Самое главное
  3. Патриаршая площадь
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная
  6. Скульптура «Йошкин кот»
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Воскресенская набережная
  9. Благовещенский собор
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 4950 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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