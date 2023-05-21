Экскурсия «Один город - три эпохи»

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Сегодня Йошкар-Ола предстанет перед вами в обличье трех разных эпох.

Вы пройдетесь по улицам исторического центра, увидев старинные купеческие дома, окажетесь у архитектурных памятников, возведенных советскими мастерами, прогуляетесь по современным ярким набережным.

Перед вами откроются главные локации города: Часы «12 апостолов», Царевококшайский Кремль, Театральный квартал и многое другое.
Экскурсия «Один город - три эпохи»
Экскурсия «Один город - три эпохи»
Экскурсия «Один город - три эпохи»
Экскурсия «Один город - три эпохи»
Экскурсия «Один город - три эпохи»
Экскурсия «Один город - три эпохи»
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
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мая
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26
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Что вас ожидает:

  • Патриаршая площадь
  • Часы «12 апостолов»
  • Воскресенская набережная
  • Вознесенская церковь
  • Дом Пчелина
  • Дом Пчелиной
  • Дом Трофима Чулкова
  • Дом Матрены Кореповой
  • Царевококшайский Кремль
  • Дом Булыгина
  • Дом Наумова
  • Гостиница «Онар»
  • Ресторан «Онар»
  • Бульвар Чавайна
  • Театральный квартал
  • Площадь Ленина
  • Площадь Оболенского-Ноготкова
  • Часы «Явление иконы Божией Матери Троеручицы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Многоликий городЙошкар-Ола — яркий и разносторонний город с уникальным и неповторимым архитектурным стилем. Во время прогулки вы увидите исторический центр с домами купцов и лесопромышленников, авторские проекты архитекторов советской эпохи и современные яркие набережные и площади глазами местных жителей разных эпох. Добро пожаловать в Царевококшайк-Краснококшайск-Йошкар-Олу!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Оплата обеда в кафе
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Добрый день! Обязательно подготовьтесь к экскурсии: необходима удобная одежда и обувь по погоде. До встречи!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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