Сегодня Йошкар-Ола предстанет перед вами в обличье трех разных эпох.
Вы пройдетесь по улицам исторического центра, увидев старинные купеческие дома, окажетесь у архитектурных памятников, возведенных советскими мастерами, прогуляетесь по современным ярким набережным.
Перед вами откроются главные локации города: Часы «12 апостолов», Царевококшайский Кремль, Театральный квартал и многое другое.
Вы пройдетесь по улицам исторического центра, увидев старинные купеческие дома, окажетесь у архитектурных памятников, возведенных советскими мастерами, прогуляетесь по современным ярким набережным.
Перед вами откроются главные локации города: Часы «12 апостолов», Царевококшайский Кремль, Театральный квартал и многое другое.
Ближайшие даты:
21
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22
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Что вас ожидает:
- Патриаршая площадь
- Часы «12 апостолов»
- Воскресенская набережная
- Вознесенская церковь
- Дом Пчелина
- Дом Пчелиной
- Дом Трофима Чулкова
- Дом Матрены Кореповой
- Царевококшайский Кремль
- Дом Булыгина
- Дом Наумова
- Гостиница «Онар»
- Ресторан «Онар»
- Бульвар Чавайна
- Театральный квартал
- Площадь Ленина
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Часы «Явление иконы Божией Матери Троеручицы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Многоликий городЙошкар-Ола — яркий и разносторонний город с уникальным и неповторимым архитектурным стилем. Во время прогулки вы увидите исторический центр с домами купцов и лесопромышленников, авторские проекты архитекторов советской эпохи и современные яркие набережные и площади глазами местных жителей разных эпох. Добро пожаловать в Царевококшайк-Краснококшайск-Йошкар-Олу!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Оплата обеда в кафе
- Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Добрый день! Обязательно подготовьтесь к экскурсии: необходима удобная одежда и обувь по погоде. До встречи!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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