Данил, Ирина и Евгений проводит ещё 5 экскурсий

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Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему

Совершить путешествие сквозь время на прогулке по тихим улочкам и неожиданным местам Старого города

Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений – представитель из Йошкар-Олы
Образ Йошкар-Олы невероятно многогранен: наряду с копиями европейских достопримечательностей 🏛️ она сохранила ценные образцы русской и советской архитектуры.

С нами вы прогуляетесь 👣 по разным эпохам, откроете тайны и загадки купеческих усадеб, увидите дома, ставшие визитной карточкой города в 20 веке, а также обнаружите атмосферные уголки, известные только местным.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 900720 ₽ за человекаскидка20%

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Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему
Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему

Что вас ожидает

Отголоски Царевой крепости
На месте деревянного острога вы увидите то, что напоминает о первой крепости, давшей название городу. Прогуляетесь 👣 по бывшей базарной площади, поищете следы засыпанного озера в центре Йошкар-Олы, увидите старинные храмы и узнаете, какое отношение Чичиков из «Мертвых душ» имеет к Царевококшайску.

Купеческое наследие
На тихих улочках, где, как и триста лет назад, стоят дома известнейших и богатейших купцов города, вы осмотрите редкие примеры классицизма, барокко и модерна в исполнении провинциальных дореволюционных мастеров. Прогулку будут сопровождать уникальные факты из жизни хозяев домов, например, вы услышите легенды о купце Пчелине и затопленных подвалах дома Наумова, а также историю 📖 о том, как вдова Корепова, оставшаяся с 10 детьми, повлияла на застройку марийской столицы ⭐️.

Советский город
Из дореволюционной эпохи вы перенесетесь в советскую застройку, прогуляетесь по театральному кварталу и познакомитесь с историей знаковых домов на бульваре Чавайна, напоминающих о сталинском ампире. Вы узнаете, какое отношение завод холодильников имеет к музыкальному училищу, почему советскую гостиницу не могли открыть 8 лет и в честь какого Пушкина могли назвать улицу в городе. А еще вы увидите, как запрет на излишества повлиял на строительство жилого дома в центре Йошкар-Олы.

Петербургский андерграунд
В завершение экскурсии 🧭 вы увидите работы художника из Санкт-Петербурга, вернувшегося на период пандемии в родной город 🏙️. Его уличный стрит-арт в стиле сграффито недавно украсил здания в центре города, вызвав споры среди жителей.
Мы покажем, и где найти в городе дворы-колодцы с парадными, напоминающими о Питере. Кстати, в одном из них находится рюмочная, где можно продегустировать блюда национальной кухни 🥧. Но насколько это безопасно и что вас ждет, если захотите там остаться, расскажем на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды
  • Если вы хотите индивидуальную экскурсию ⛳ или иное время, укажите, когда будете делать заказ: мы сможем учесть ваши пожелания и предложить удобный формат
  • Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь
Начало и место завершения
🚩 у Вознесенского моста
Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему
Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему
Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему
Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений
Мы небольшая команда гидов, нас зовут Данил, Ирина и Евгений. Мы уверены, что по-настоящему и с любовью рассказать о городе может только человек, который в нем родился и живет, каждый день видит, как он меняется и развивается. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему сегодня туристы влюбляются в него и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество, национальная кухня — мы с вами обсудим все, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды: раскроем все загадки жемчужины Поволжья — Йошкар-Олы!
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