Данил, Ирина и Евгений проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Отголоски Царевой крепости

На месте деревянного острога вы увидите то, что напоминает о первой крепости, давшей название городу. Прогуляетесь 👣 по бывшей базарной площади, поищете следы засыпанного озера в центре Йошкар-Олы, увидите старинные храмы и узнаете, какое отношение Чичиков из «Мертвых душ» имеет к Царевококшайску.

Купеческое наследие

На тихих улочках, где, как и триста лет назад, стоят дома известнейших и богатейших купцов города, вы осмотрите редкие примеры классицизма, барокко и модерна в исполнении провинциальных дореволюционных мастеров. Прогулку будут сопровождать уникальные факты из жизни хозяев домов, например, вы услышите легенды о купце Пчелине и затопленных подвалах дома Наумова, а также историю 📖 о том, как вдова Корепова, оставшаяся с 10 детьми, повлияла на застройку марийской столицы ⭐️.

Советский город

Из дореволюционной эпохи вы перенесетесь в советскую застройку, прогуляетесь по театральному кварталу и познакомитесь с историей знаковых домов на бульваре Чавайна, напоминающих о сталинском ампире. Вы узнаете, какое отношение завод холодильников имеет к музыкальному училищу, почему советскую гостиницу не могли открыть 8 лет и в честь какого Пушкина могли назвать улицу в городе. А еще вы увидите, как запрет на излишества повлиял на строительство жилого дома в центре Йошкар-Олы.

Петербургский андерграунд

В завершение экскурсии 🧭 вы увидите работы художника из Санкт-Петербурга, вернувшегося на период пандемии в родной город 🏙️. Его уличный стрит-арт в стиле сграффито недавно украсил здания в центре города, вызвав споры среди жителей.

Мы покажем, и где найти в городе дворы-колодцы с парадными, напоминающими о Питере. Кстати, в одном из них находится рюмочная, где можно продегустировать блюда национальной кухни 🥧. Но насколько это безопасно и что вас ждет, если захотите там остаться, расскажем на экскурсии.

Организационные детали