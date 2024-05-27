1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей27 мая 2024Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!
- ООльга17 мая 2024Спасибо
- ООльга1 мая 2024Экскурсия неплохая, материал экскурсовод излагает довольно полно. Хотелось бы не просто услышать факты, но и почувствовать город, народ.
- ААнна14 апреля 2024Елена просто настоящий энерджайзер и кладезь информации! Экскурсия динамичная, готовьтесь ходитЬ, но информация подается просто и усваивается очень хорошо. Их трёх экскурсий в разных городах нашим детям 7 и 9 лет больше всего понравилась эта!
- ААлина13 апреля 2024Экскурсия — просто супер! Если хотите провести 1.5 часа легко, содержательно, с долей юмора и узнать при этом самое важное о городе, определенно выбирайте это направление. Спасибо Евгению за знакомство с городом! Все очень понравилось.
- ЕЕлена3 апреля 2024На эту экскурсию ходили вдвоем с мужем и нам прям очень понравилось. Экскурсовод отлично знает историю города, каждый уголок, здание.
- ППолина28 января 2024Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
- ММария23 января 2024Очень интересно и с любовью к городу.
- ЗЗверева18 декабря 2023Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Бульвар Чавайна»
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