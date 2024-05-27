Бульвар Чавайна – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 4 экскурсии в категории «Бульвар Чавайна» в Йошкар-Оле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500 за всё до 8 чел.
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
34 отзыва
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200 за человека
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола и уличное искусство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    27 мая 2024
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
    Спасибо
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Экскурсия неплохая, материал экскурсовод излагает довольно полно. Хотелось бы не просто услышать факты, но и почувствовать город, народ.
    Экскурсия неплохая, материал экскурсовод излагает довольно полно. Хотелось бы не просто услышать факты, но и почувствовать город, народЭкскурсия неплохая, материал экскурсовод излагает довольно полно. Хотелось бы не просто услышать факты, но и почувствовать город, народ
  • А
    Анна
    14 апреля 2024
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Елена просто настоящий энерджайзер и кладезь информации! Экскурсия динамичная, готовьтесь ходитЬ, но информация подается просто и усваивается очень хорошо. Их трёх экскурсий в разных городах нашим детям 7 и 9 лет больше всего понравилась эта!
  • А
    Алина
    13 апреля 2024
    Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
    Экскурсия — просто супер! Если хотите провести 1.5 часа легко, содержательно, с долей юмора и узнать при этом самое важное о городе, определенно выбирайте это направление. Спасибо Евгению за знакомство с городом! Все очень понравилось.
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
    На эту экскурсию ходили вдвоем с мужем и нам прям очень понравилось. Экскурсовод отлично знает историю города, каждый уголок, здание.
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    Отвечал на вопросы даже сверх запланированного по экскурсии. Хотелось даже продлить время экскурсии, чтобы узнать еще больше об истории постройки зданий, людях, живших и творивших историю Йошкар-Олы. Для себя отметили, что обязательно вернемся в этот город и будем планировать другие маршруты для экскурсии. очень хочется послушать орган в музыкальном театре. об этом мы никогда бы не узнали, если бы не эта экскурсия. Всем рекомендуем.

  • П
    Полина
    28 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Очень интересно и с любовью к городу.
  • З
    Зверева
    18 декабря 2023
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Бульвар Чавайна»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
  2. Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
  3. Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
  4. Йошкар-Ола и уличное искусство
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Бульвар Чавайна" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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