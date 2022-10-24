С 8:00 до 12:00 Встреча туристов с представителем туроператора на ж/д вокзале для получения уточненного графика тура и схемы проезда на общественном транспорте до выбранной гостиницы (подробнее см. в разделе Важно знать).
С 12:00 до 14:00 Встреча туристов с поздним прибытием.
Трансфер до гостиницы возможно заказать за отдельную плату.
С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
Выезд на экскурсионную программу.
13:00 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа "Якын дуслар" погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.
14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу “Новогодняя столица”.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька “Туган авылым” ("Родная деревня"), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
16:30 Экскурсия "Белокаменная крепость".
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
09:00 Новогодняя интерактивная программа “В Новогоднюю сказку Иске Казан”.
Вы познакомитесь с гномами Деда Мороза, побываете в логове безумного Шляпника и Зайца, встретите на своем пути настоящего Шрека и его друга Кота, увидите всеми любимую капризульку Машу и Медведя, переместитесь в Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и Минни Маусом.
Обед.
Угощение шашлычком, водочкой.
Вручение сладких подарков (подарки за доп. плату, необходим предварительный заказ).
14:00 Возвращение в Казань.
Свободное время в центре города.
20:00 За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или ресторане города.
Отели и рестораны города порадует своих гостей Новогодней шоу-программой.
Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи!
Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок.
09:00 Поздний завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия "Цитадель завоевателя" на Остров Град Свияжск.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.
Экскурсия “Вглубь веков. Легендарный город на Свияге”.
Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова – пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков.
А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.
По пути в Свияжск осмотр “Храма всех религий” на старом Московском тракте.
16:00 Прибытие в Казань.
Национальный обед "Кулинарное путешествие".
Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.
17:30 Вечерняя автобусная экскурсия "Огни новогодней Казани!".
Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!
19:30 Окончание программы, свободное время в центре города.
07:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).
11:30 Экскурсия Йошкар-Ола Новогодняя.
Во время обзорной экскурсии вы посетите площади города: Патриаршья, площадь Республики и Девы Марии, Оболенского Ноготокова, где наряду с удивительными памятниками (Петр и Февронья, царь-пушка, памятник Святейшему патриарху Алексию, памятник императрице Елизавете, Йошкин кот и Йошкина кошка и др.) вы погрузитесь в атмосферу праздника у главной новогодней елки города.
Знаменитые часы –"12 апостолов" и Марийские куранты незаметно отсчитывают время экскурсии.
Но это не все!
Словно кусочек старой доброй Европы – набережная Брюгге и Амстердам, мосты через Малую Кокшагу – и все это в атмосфере новогодних праздничных дней.
Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.
Посещение национального музея имени Т. Евсеева.
Этнографическая экспозиция "Жизнь марийца от рождения до смерти".
16:30 Выезд в Казань.
19:00 Возвращение в Казань.
Трансфер в гостиницу.
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
Выезд на экскурсионную программу (вещи в автобус).
Экскурсия “Овеянная легендами земля” в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке.
Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
12:40 Окончание программы для туристов с ранним выездом.
Трансфер на ж/д вокзал (поезда раннего отправления из Казани).
13:00 Обед в кафе или ресторане города.
14:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы тура.
Тру предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок* (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|«Тур Без проживания»
|22.12.2022-11.01.2023
|17180
|16380/16780
|«Давыдов Инн» 2* (стандартный TWIN/DBL/TRPL)
|22.12.2022-11.01.2023
|23980
|16380/23580
|23980
|26380
|2400/3000
|«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом TWIN/DBL/TRPL)
|22.12.2022-11.01.2023
|25180
|16380/24780
|25180
|29180
|2700/3700
|«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|25180
|16380/24780
|25180
|29980
|2700/3900
|«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|25980
|16380/25580
|25980
|33140
|2900/4690
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|25980
|16380/25580
|25980
|29980
|2900/4100
|«Парк Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|26380
|16380/25980
|34740
|3000/5090
|«Особняк на Театральной» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|27180
|16380/26780
|27180
|35580
|3200/4500
|«Отель Релита» 4* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|27580
|16380/27180
|27580
|34380
|3300/5000
|«Биляр Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|27980
|16380/27580
|27980
|36380
|3400/5500
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|27980
|16380/27580
|27980
|37180
|3400/5700
|«Гранд Отель Казань» 4* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|27980
|16380/27580
|27980
|36380
|3400/5500
|«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|27980
|16380/27580
|27980
|32380
|3400/4500
|Отель «Корстон Tower» 4* (номер superior TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|28780
|16380/28380
|28780
|36380
|3600/5500
|«Отель Ибис» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|29140
|16380/28740
|29140
|36620
|3720/5560
|«Отель Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|29380
|16380/28980
|29380
|36380
|3750/5500
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|29980
|16380/29580
|29980
|38780
|3900/6100
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|31380
|16380/30980
|31380
|39140
|4250/6190
|«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL)
|20.12.2022-15.01.2023
|38900
|16380/38500
|38900
|57380
|6130/10750
|«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL)
|20.12.2022-15.01.2023
|40380
|16380/39980
|40380
|58380
|6500/11000
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол (кроме размещения в «Особняке на Театральной» 3 *, тип завтрака – накрытие).
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.
Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.
В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.
В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.
Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В 1 день тура с 8:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой “Третья Столица” представителем туроператора:
Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.
Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату.
с 12:00 до 14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
1."Амакс Сафар отель" приглашает Вас присоединиться к празднованию Нового Года 2023 на самую незабываемую программу «Алиса в стране новогодних чудес», которая позволит Вам ощутить на себе все волшебство наступающего нового года.
Вас ждет величественная императрица со своей свитой, умопомрачительные фокусы, красочное шоу мыльных пузырей, и самые пушистые символы года, которые уведут вас за собой. Специальный гость вечера – зажигательный ведущий вовлечет каждого из вас в свое шоу, подарит массу положительных впечатлений, и, конечно же, всеми любимые Дед Мороз и Снегурочка не дадут скучать никому.
Изысканное меню ресторана Сафар и лично шеф повар гарантируют вам, что с этого корпоратива никто не уйдет голодным, и даже самый искушенный гурман останется доволен.
Стоимость по схеме (фото схемы в описании дня):
Белые столы № 1-3, 18-20 стоимость на 1 гостя 7700 рублей;
Желтые столы № 4-17, 21-36 стоимость на гостя 6600 рублей;
Зеленые столы № 37-53, 56 стоимость на гостя 5600 рублей;
Красные столы № 54-55, 57-72 (смежный зал) стоимость на гостя 4200 рублей;
Дети до 3 лет включительно: место за столом без еды - бесплатно, с 4 до 7 лет включительно – 2600 рублей.
Внимание: во взрослом меню предлагаются блюда на выбор (салат, горячее).
2. Приглашаем Вас встретить яркую Новогоднюю ночь 2023 в ресторане отеля «Биляр Палас». Незабываемая шоу программа включает выступление ведущего, ди-джея, конкурсная программа, танцевальные перерывы с зажигающей музыкой.
Стоимость: 7600р взрослый, 5500р дети 5-12 лет, до 5 лет бесплатно (без предоставления места и меню; обязательна резервация места, количество мест ограничено).
С фото меню можно ознакомиться в описании дня.